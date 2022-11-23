https://ria.ru/20221123/peregovory-1833660350.html

Участие Китая в "астанинском" формате было бы полезным, заявил Лаврентьев

Участие Китая в "астанинском" формате было бы полезным, заявил Лаврентьев - РИА Новости, 23.11.2022

Участие Китая в "астанинском" формате было бы полезным, заявил Лаврентьев

Участие Китая в "астанинском" формате было бы полезным, Пекин мог бы оказать содействие в урегулировании ситуации и восстановлении Сирии, заявил в среду... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T14:46

2022-11-23T14:46

2022-11-23T15:01

война в сирии

в мире

александр лаврентьев

китай

сирия

пекин

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АСТАНА, 23 ноя - РИА Новости. Участие Китая в "астанинском" формате было бы полезным, Пекин мог бы оказать содействие в урегулировании ситуации и восстановлении Сирии, заявил в среду спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев."Мы считаем, что участие Китая в рамках "астанинского" формата было бы очень полезным - и не потому что это крупная держава, обладающая потенциалом. Но дело в том, что эта страна может действительно оказать определенное содействие в сирийском урегулировании и в улучшении жизни сирийских граждан, в восстановлении", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам 19-й международной встречи по Сирии в "астанинском" формате."Мы предложили эту опцию. Иранцы согласны с этим. Турецкая сторона этот вопрос изучает", - добавил Лаврентьев.Переговоры "астанинского" формата проходили в столице Казахстана 22-23 ноября. Участие 19-м раунде консультаций принимали делегации стран-гарантов процесса (Россия, Турция, Иран), представители правительства и оппозиции Сирии, а также ООН.

https://ria.ru/20221123/siriya-1833610634.html

https://ria.ru/20221123/siriya-1833656786.html

китай

сирия

пекин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, александр лаврентьев, китай, сирия, пекин