https://ria.ru/20221123/peregovory-1833660350.html
Участие Китая в "астанинском" формате было бы полезным, заявил Лаврентьев
Участие Китая в "астанинском" формате было бы полезным, заявил Лаврентьев - РИА Новости, 23.11.2022
Участие Китая в "астанинском" формате было бы полезным, заявил Лаврентьев
Участие Китая в "астанинском" формате было бы полезным, Пекин мог бы оказать содействие в урегулировании ситуации и восстановлении Сирии, заявил в среду... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T14:46
2022-11-23T14:46
2022-11-23T15:01
война в сирии
в мире
александр лаврентьев
китай
сирия
пекин
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АСТАНА, 23 ноя - РИА Новости. Участие Китая в "астанинском" формате было бы полезным, Пекин мог бы оказать содействие в урегулировании ситуации и восстановлении Сирии, заявил в среду спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев."Мы считаем, что участие Китая в рамках "астанинского" формата было бы очень полезным - и не потому что это крупная держава, обладающая потенциалом. Но дело в том, что эта страна может действительно оказать определенное содействие в сирийском урегулировании и в улучшении жизни сирийских граждан, в восстановлении", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам 19-й международной встречи по Сирии в "астанинском" формате."Мы предложили эту опцию. Иранцы согласны с этим. Турецкая сторона этот вопрос изучает", - добавил Лаврентьев.Переговоры "астанинского" формата проходили в столице Казахстана 22-23 ноября. Участие 19-м раунде консультаций принимали делегации стран-гарантов процесса (Россия, Турция, Иран), представители правительства и оппозиции Сирии, а также ООН.
https://ria.ru/20221123/siriya-1833610634.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, александр лаврентьев, китай, сирия, пекин
Война в Сирии, В мире, Александр Лаврентьев, Китай, Сирия, Пекин
14:46 23.11.2022 (обновлено: 15:01 23.11.2022)
Участие Китая в "астанинском" формате было бы полезным, заявил Лаврентьев
Спецпредставитель Лаврентьев: участие Китая в "астанинском" формате было бы полезным
АСТАНА, 23 ноя - РИА Новости. Участие Китая в "астанинском" формате было бы полезным, Пекин мог бы оказать содействие в урегулировании ситуации и восстановлении Сирии, заявил в среду спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.
"Мы считаем, что участие Китая в рамках "астанинского" формата было бы очень полезным - и не потому что это крупная держава, обладающая потенциалом. Но дело в том, что эта страна может действительно оказать определенное содействие в сирийском урегулировании и в улучшении жизни сирийских граждан, в восстановлении", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам 19-й международной встречи по Сирии в "астанинском" формате.
"Мы предложили эту опцию. Иранцы согласны с этим. Турецкая сторона этот вопрос изучает", - добавил Лаврентьев.
Переговоры "астанинского" формата проходили в столице Казахстана 22-23 ноября. Участие 19-м раунде консультаций принимали делегации стран-гарантов процесса (Россия, Турция, Иран), представители правительства и оппозиции Сирии, а также ООН.