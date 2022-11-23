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В Пентагоне не знают о встрече Ирана и Украины по вопросу беспилотников - РИА Новости, 23.11.2022
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В Пентагоне не знают о встрече Ирана и Украины по вопросу беспилотников
В Пентагоне не знают о встрече Ирана и Украины по вопросу беспилотников - РИА Новости, 23.11.2022
В Пентагоне не знают о встрече Ирана и Украины по вопросу беспилотников
Заместитель пресс-секретаря минобороны США Сабрина Сингх заявила, что в Пентагоне не знают о возможной встрече Ирана и Украины, которая якобы была посвящена... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T03:12
2022-11-23T03:12
в мире
хосейн амир абдоллахиан
мария захарова
сергей вершинин
иран
россия
украина
министерство обороны сша
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Заместитель пресс-секретаря минобороны США Сабрина Сингх заявила, что в Пентагоне не знают о возможной встрече Ирана и Украины, которая якобы была посвящена расследованию вопроса поставок Тегераном России военных беспилотников."Я не в курсе о подобной встрече. Мы ее не поддерживали", - сказала она на брифинге.Сингх добавила, что "было бы удивительно", если бы подобная встреча проводилась на самом деле.Ранее агентство IRNA сообщало, что иранская сторона после публикаций о якобы поставках Тегераном Москве военных беспилотников провела экспертную встречу с украинскими специалистами для расследования этого вопроса.Страны Запада утверждают, что Иран якобы поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения опровергали. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран поставлял России беспилотники за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине. Он также сообщал, что Тегеран не смог провести встречу с Киевом по вопросу БПЛА из-за неявки украинской стороны.Тегеран категорически отвергает утверждения о том, что Иран передавал России беспилотники для применения в конфликте на Украине, заявил ранее журналистам иранский постпред при ООН Амир Саид Иравани. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани опровергал вновь появившуюся информацию американских СМИ о поставках иранского вооружения российской стороне для его использования в боевых действиях на Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ.Западные страны обвиняют Россию и Иран в якобы сотрудничестве по поставкам беспилотников, чтобы закамуфлировать свою неспособность обеспечить выполнение иранской ядерной сделки, но их истерика говорит о том, что в США и Евросоюзе идет болезненный мыслительный процесс о дальнейшей судьбе Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, заявлял в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. Он подчеркнул, что обвинения западных стран в подобных поставках безосновательны, этим они пытаются оправдать собственные незаконные поставки вооружений Киеву.
https://radiosputnik.ria.ru/20221105/bespilotniki-1829357854.html
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в мире, хосейн амир абдоллахиан, мария захарова, сергей вершинин, иран, россия, украина, министерство обороны сша, оон
В мире, Хосейн Амир Абдоллахиан, Мария Захарова, Сергей Вершинин, Иран, Россия, Украина, Министерство обороны США, ООН
03:12 23.11.2022
 
В Пентагоне не знают о встрече Ирана и Украины по вопросу беспилотников

В Пентагоне не знают о встрече Ирана и Украины по поставкам Тегераном России беспилотников

© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в медиабанкПентагон в Вашингтоне
Пентагон в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Пентагон в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Заместитель пресс-секретаря минобороны США Сабрина Сингх заявила, что в Пентагоне не знают о возможной встрече Ирана и Украины, которая якобы была посвящена расследованию вопроса поставок Тегераном России военных беспилотников.
"Я не в курсе о подобной встрече. Мы ее не поддерживали", - сказала она на брифинге.
Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Тегеране - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
5 ноября, 14:55В мире
Глава МИД Ирана: Тегеран поставлял Москве беспилотники до начала СВО
Сингх добавила, что "было бы удивительно", если бы подобная встреча проводилась на самом деле.
Ранее агентство IRNA сообщало, что иранская сторона после публикаций о якобы поставках Тегераном Москве военных беспилотников провела экспертную встречу с украинскими специалистами для расследования этого вопроса.
Страны Запада утверждают, что Иран якобы поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения опровергали. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран поставлял России беспилотники за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине. Он также сообщал, что Тегеран не смог провести встречу с Киевом по вопросу БПЛА из-за неявки украинской стороны.
Тегеран категорически отвергает утверждения о том, что Иран передавал России беспилотники для применения в конфликте на Украине, заявил ранее журналистам иранский постпред при ООН Амир Саид Иравани. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани опровергал вновь появившуюся информацию американских СМИ о поставках иранского вооружения российской стороне для его использования в боевых действиях на Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ.
Западные страны обвиняют Россию и Иран в якобы сотрудничестве по поставкам беспилотников, чтобы закамуфлировать свою неспособность обеспечить выполнение иранской ядерной сделки, но их истерика говорит о том, что в США и Евросоюзе идет болезненный мыслительный процесс о дальнейшей судьбе Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, заявлял в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. Он подчеркнул, что обвинения западных стран в подобных поставках безосновательны, этим они пытаются оправдать собственные незаконные поставки вооружений Киеву.
Представитель Госдепартамента США Нед Прайс - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
19 июля, 01:04
Госдеп пригрозил санкциями, если Иран "передаст России беспилотники"
 
В миреХосейн Амир АбдоллахианМария ЗахароваСергей ВершининИранРоссияУкраинаМинистерство обороны СШАООН
 
 
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