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Киберэксперт назвал самые опасные пароли - РИА Новости, 23.11.2022
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Киберэксперт назвал самые опасные пароли
Киберэксперт назвал самые опасные пароли - РИА Новости, 23.11.2022
Киберэксперт назвал самые опасные пароли
Россиянам нужно грамотно подходить к выбору паролей для обеспечения защиты данных – просто и удобно не значит хорошо, рассказал в беседе с агентством "Прайм"... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T03:18
2022-11-23T03:18
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пароль
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Россиянам нужно грамотно подходить к выбору паролей для обеспечения защиты данных – просто и удобно не значит хорошо, рассказал в беседе с агентством "Прайм" руководитель направления Центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграции Валерий Степанов.Эксперт добавил, что нельзя использовать "порядковые" пароли типа 123456789, password, abc123 и так далее, поскольку на взлом подобных шифров уходят считанные секунды. Кроме того, не нужно записывать их на листке.Степанов призвал создавать пароли с использованием не менее восьми символов, букв разного регистра, цифр и других знаков. Он также напомнил о возможности подключения двухфакторной аутентификации. Эксперт подчеркнул, что пароли, в соответствии с цифровой гигиеной, стоит менять с определенной периодичностью.
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Алексей Калабанов
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технологии, пароль
Технологии, пароль
03:18 23.11.2022
 
Киберэксперт назвал самые опасные пароли

Киберэксперт Степанов назвал "порядковые" пароли самыми опасными

© РИА Новости / Яков АндреевРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Яков Андреев
Работа за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Россиянам нужно грамотно подходить к выбору паролей для обеспечения защиты данных – просто и удобно не значит хорошо, рассказал в беседе с агентством "Прайм" руководитель направления Центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграции Валерий Степанов.
Эксперт добавил, что нельзя использовать "порядковые" пароли типа 123456789, password, abc123 и так далее, поскольку на взлом подобных шифров уходят считанные секунды. Кроме того, не нужно записывать их на листке.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
29 января, 01:15
Эксперт рассказал, сколько видов паролей нужно для безопасности смартфона
Степанов призвал создавать пароли с использованием не менее восьми символов, букв разного регистра, цифр и других знаков. Он также напомнил о возможности подключения двухфакторной аутентификации. Эксперт подчеркнул, что пароли, в соответствии с цифровой гигиеной, стоит менять с определенной периодичностью.
 
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