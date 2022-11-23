https://ria.ru/20221123/paroli-1833522795.html

Киберэксперт назвал самые опасные пароли

Киберэксперт назвал самые опасные пароли - РИА Новости, 23.11.2022

Киберэксперт назвал самые опасные пароли

Россиянам нужно грамотно подходить к выбору паролей для обеспечения защиты данных – просто и удобно не значит хорошо, рассказал в беседе с агентством "Прайм"... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T03:18

2022-11-23T03:18

2022-11-23T03:18

технологии

пароль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/97505/46/975054699_0:19:1200:694_1920x0_80_0_0_9a809aca451e09dba98655747aa4d966.jpg

МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Россиянам нужно грамотно подходить к выбору паролей для обеспечения защиты данных – просто и удобно не значит хорошо, рассказал в беседе с агентством "Прайм" руководитель направления Центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграции Валерий Степанов.Эксперт добавил, что нельзя использовать "порядковые" пароли типа 123456789, password, abc123 и так далее, поскольку на взлом подобных шифров уходят считанные секунды. Кроме того, не нужно записывать их на листке.Степанов призвал создавать пароли с использованием не менее восьми символов, букв разного регистра, цифр и других знаков. Он также напомнил о возможности подключения двухфакторной аутентификации. Эксперт подчеркнул, что пароли, в соответствии с цифровой гигиеной, стоит менять с определенной периодичностью.

https://ria.ru/20220129/parol-1770087898.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

технологии, пароль