https://ria.ru/20221123/paroli-1833522795.html
Киберэксперт назвал самые опасные пароли
Киберэксперт назвал самые опасные пароли - РИА Новости, 23.11.2022
Киберэксперт назвал самые опасные пароли
Россиянам нужно грамотно подходить к выбору паролей для обеспечения защиты данных – просто и удобно не значит хорошо, рассказал в беседе с агентством "Прайм"... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T03:18
2022-11-23T03:18
2022-11-23T03:18
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пароль
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Россиянам нужно грамотно подходить к выбору паролей для обеспечения защиты данных – просто и удобно не значит хорошо, рассказал в беседе с агентством "Прайм" руководитель направления Центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграции Валерий Степанов.Эксперт добавил, что нельзя использовать "порядковые" пароли типа 123456789, password, abc123 и так далее, поскольку на взлом подобных шифров уходят считанные секунды. Кроме того, не нужно записывать их на листке.Степанов призвал создавать пароли с использованием не менее восьми символов, букв разного регистра, цифр и других знаков. Он также напомнил о возможности подключения двухфакторной аутентификации. Эксперт подчеркнул, что пароли, в соответствии с цифровой гигиеной, стоит менять с определенной периодичностью.
https://ria.ru/20220129/parol-1770087898.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, пароль
Киберэксперт назвал самые опасные пароли
Киберэксперт Степанов назвал "порядковые" пароли самыми опасными
МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости.
Россиянам нужно грамотно подходить к выбору паролей для обеспечения защиты данных – просто и удобно не значит хорошо, рассказал
в беседе с агентством "Прайм" руководитель направления Центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграции Валерий Степанов.
Эксперт добавил, что нельзя использовать "порядковые" пароли типа 123456789, password, abc123 и так далее, поскольку на взлом подобных шифров уходят считанные секунды. Кроме того, не нужно записывать их на листке.
Степанов призвал создавать пароли с использованием не менее восьми символов, букв разного регистра, цифр и других знаков. Он также напомнил о возможности подключения двухфакторной аутентификации. Эксперт подчеркнул, что пароли, в соответствии с цифровой гигиеной, стоит менять с определенной периодичностью.