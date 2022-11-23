https://ria.ru/20221123/park-1833646320.html
В Тверской области создается инновационно-промышленный парк "Савеловский"
В Тверской области создается инновационно-промышленный парк "Савеловский" - РИА Новости, 23.11.2022
В Тверской области создается инновационно-промышленный парк "Савеловский"
В Тверской области создается инновационно-промышленный парк "Савеловский", сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T14:08
2022-11-23T14:08
2022-11-23T14:08
тверская область
игорь руденя
экономика
технологии
тверская область
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ТВЕРЬ, 23 ноя – РИА Новости. В Тверской области создается инновационно-промышленный парк "Савеловский", сообщает пресс-служба регионального правительства.Решение принято в среду на заседании совета по инвестиционной политике и развитию предпринимательства в Тверской области, которое провел губернатор региона Игорь Руденя.На территории бывшего Савеловского машиностроительного завода формируется современный, высокотехнологичный кластер в сфере синтеза и обработки искусственных алмазов. С применением этих сверхтвердых материалов напрямую связано развитие микроэлектроники, медицины, оборонной, авиационно-космической, атомной, горнодобывающей и ювелирной промышленности.Получение площадкой статуса инновационно-промышленного парка позволит резидентам воспользоваться налоговыми преференциями и другими мерами господдержки. В том числе предусмотрено освобождение от налога на имущество на пять лет, использование инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль.Как отметил глава региона, меры поддержки должны носить долгосрочный характер."Проект имеет особое значение для обеспечения технологического суверенитета Российской Федерации, разработки и производства наукоёмкой продукции для реального сектора отечественной экономики. Для самого муниципалитета – это возможность социально-экономического развития. Ключевой целью любого проекта является создание рабочих мест для наших граждан. Сегодня очень важно как можно быстрее найти свои дополнительные ниши развития, восстановить компетенции, которые возможно не были ранее востребованы", - отметил на заседании совета Руденя.Соглашение о реализации проекта было подписано на Петербургском международном экономическом форуме в 2022 году. Общий объём инвестиций в проект к 2026 году составит более 5 миллиардов рублей, будет создано свыше 1,5 тысячи рабочих мест. На базе парка "Савеловский" резиденты смогут запустить собственные проекты в высокотехнологичных отраслях промышленности.В рамках реализации проекта планируется развитие социальной инфраструктуры, а также создание образовательного блока для обучения наиболее востребованным профессиональным компетенциям, пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20221027/tver-1827108890.html
https://ria.ru/20221117/zavod-1832143101.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя, экономика, технологии, тверская область
Тверская область, Игорь Руденя, Экономика, Технологии, Тверская область
ТВЕРЬ, 23 ноя – РИА Новости. В Тверской области создается инновационно-промышленный парк "Савеловский", сообщает пресс-служба регионального правительства.
Решение принято в среду на заседании совета по инвестиционной политике и развитию предпринимательства в Тверской области, которое провел губернатор региона Игорь Руденя
.
На территории бывшего Савеловского машиностроительного завода формируется современный, высокотехнологичный кластер в сфере синтеза и обработки искусственных алмазов. С применением этих сверхтвердых материалов напрямую связано развитие микроэлектроники, медицины, оборонной, авиационно-космической, атомной, горнодобывающей и ювелирной промышленности.
Получение площадкой статуса инновационно-промышленного парка позволит резидентам воспользоваться налоговыми преференциями и другими мерами господдержки. В том числе предусмотрено освобождение от налога на имущество на пять лет, использование инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль.
Как отметил глава региона, меры поддержки должны носить долгосрочный характер.
"Проект имеет особое значение для обеспечения технологического суверенитета Российской Федерации, разработки и производства наукоёмкой продукции для реального сектора отечественной экономики. Для самого муниципалитета – это возможность социально-экономического развития. Ключевой целью любого проекта является создание рабочих мест для наших граждан. Сегодня очень важно как можно быстрее найти свои дополнительные ниши развития, восстановить компетенции, которые возможно не были ранее востребованы", - отметил на заседании совета Руденя.
Соглашение о реализации проекта было подписано на Петербургском международном экономическом форуме в 2022 году. Общий объём инвестиций в проект к 2026 году составит более 5 миллиардов рублей, будет создано свыше 1,5 тысячи рабочих мест. На базе парка "Савеловский" резиденты смогут запустить собственные проекты в высокотехнологичных отраслях промышленности.
В рамках реализации проекта планируется развитие социальной инфраструктуры, а также создание образовательного блока для обучения наиболее востребованным профессиональным компетенциям, пояснили в пресс-службе.