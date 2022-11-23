https://ria.ru/20221123/operatsiya-1833639863.html

Россия попыталась удержать Турцию от операции в Сирии, заявил Лаврентьев

Россия попыталась удержать Турцию от операции в Сирии, заявил Лаврентьев - РИА Новости, 23.11.2022

Россия попыталась удержать Турцию от операции в Сирии, заявил Лаврентьев

Россия на переговорах в Астане попыталась убедить Турцию воздержаться от проведения операции, это может привести к эскалации на всем Ближнем Востоке, заявил в... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T13:53

2022-11-23T13:53

2022-11-23T15:20

война в сирии

россия

сирия

турция

александр лаврентьев

сирийские демократические силы

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155961/03/1559610395_0:285:2912:1923_1920x0_80_0_0_9ec2cedace21c5e3501eea8261aa44cc.jpg

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Россия на переговорах в Астане попыталась убедить Турцию воздержаться от проведения операции, это может привести к эскалации на всем Ближнем Востоке, заявил в среду спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев."Мы воспользовались астанинской площадкой для того, чтобы провести очень подробные беседы с нашими турецкими коллегами и постараться убедиться их в том, чтобы воздержаться от проведения полномасштабных наземных операций. По-прежнему считаем, что в этом случае может произойти серьезная эскалация насилия, не только в регионе севера-востока Сирии, на территории самой Сирии, но и в целом в ближневосточном регионе", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам 19-й международной встречи по Сирии в "астанинском формате"."Мы рассчитываем на то, что наши доводы будут услышаны в Анкаре, будут найдены другие варианты решения существующей проблемы", - добавил он.По его словам, при наземной операции будет еще большее количество жертв, силовые действия не приведут к желаемому результату, а приведут к всплеску террористической активности в самой Турции.Переговоры "астанинского" формата проходили в столице Казахстана 22-23 ноября. Участие 19-м раунде консультаций принимали делегации стран-гарантов процесса (Россия, Турция, Иран), представители правительства и оппозиции Сирии, а также ООН.Анкара в воскресенье проводила воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии – сообщалось об ударах по городу Кобани, а также на севере Ирака. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил, что за ней последует и наземная. В понедельник Эрдоган также заявлял, что не обсуждал ни с российским президентом Владимиром Путиным, ни с американским президентом Джо Байденом воздушную операцию ВС Турции на севере Сирии и Ирака. Но, по его словам, "и Байден, и Путин знают, что мы можем предпринять такие операции в этом регионе в любое время". На этом фоне во вторник в Астане проходил очередной – 19-й – раунд переговоров по Сирии, Турция – наряду с Россией и Ираном – является страной-гарантом по сирийским переговорам.Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска. При поддержке американских военных формирования "Сирийских демократических сил" (SDF), чью основу составляют отряды самообороны YPG, контролируют большую часть сирийских провинций Эль-Хасаке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. В частности, под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасаке и Камышлы. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии.

https://ria.ru/20221123/turtsiya-1833614673.html

https://ria.ru/20221123/erdogan-1833637631.html

россия

сирия

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, сирия, турция, александр лаврентьев, сирийские демократические силы, политика