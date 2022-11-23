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МИД раскритиковал реакцию ООН на расстрел российских военных - РИА Новости, 23.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221123/oon-1833548608.html
МИД раскритиковал реакцию ООН на расстрел российских военных
МИД раскритиковал реакцию ООН на расстрел российских военных - РИА Новости, 23.11.2022
МИД раскритиковал реакцию ООН на расстрел российских военных
Представители ООН "прячутся за общими фразами, избегая какой-либо оценки фактологии" в ситуации с расстрелом российских военных в Донбассе, заявила официальный... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T09:22
2022-11-23T12:31
специальная военная операция на украине
в мире
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оон
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Представители ООН "прячутся за общими фразами, избегая какой-либо оценки фактологии" в ситуации с расстрелом российских военных в Донбассе, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова."Мне кажется, представителям Секретариата ООН надо определиться: либо один раз заявить, что они "за все хорошее против всего плохого"; либо начать подходить к оценкам различных событий объективно, беспристрастно, согласно их функциональным обязанностям и мандатам", — написала она в своем Telegram-канале.Таким образом спикер российского ведомства прокомментировала реакцию ООН на публикацию видео с расправой над военнослужащими. В Организации заявили, что "обеспокоены любыми нарушениями прав человека".По словам Захаровой, "по событиям в Буче они были более чем многословны, конкретны и инициативны".Ранее в Минобороны заявили, что украинские военные намеренно убили десять сдавшихся в плен российских военнослужащих.Видеоролик, на котором запечатлен момент расстрела, появился 18 ноября в интернете. По информации председателя СПЧ при президенте России Валерия Фадеева, это произошло в селе Макеевка в ЛНР. Он назвал этот инцидент "демонстративным вызывающим преступлением" и заявил, что потребует провести международное расследование. Видео СПЧ отправит в управление верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный комитет Красного Креста и другие организации.Позже Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового расстрела представителями Украины пленных российских военнослужащих.
https://ria.ru/20221122/ssha-1833243820.html
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в мире, россия, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, ООН
09:22 23.11.2022 (обновлено: 12:31 23.11.2022)
 
МИД раскритиковал реакцию ООН на расстрел российских военных

Захарова: в ООН избегают оценки ситуации с расстрелом российских военных в Донбассе

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Представители ООН "прячутся за общими фразами, избегая какой-либо оценки фактологии" в ситуации с расстрелом российских военных в Донбассе, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Мне кажется, представителям Секретариата ООН надо определиться: либо один раз заявить, что они "за все хорошее против всего плохого"; либо начать подходить к оценкам различных событий объективно, беспристрастно, согласно их функциональным обязанностям и мандатам", — написала она в своем Telegram-канале.
Таким образом спикер российского ведомства прокомментировала реакцию ООН на публикацию видео с расправой над военнослужащими. В Организации заявили, что "обеспокоены любыми нарушениями прав человека".
По словам Захаровой, "по событиям в Буче они были более чем многословны, конкретны и инициативны".
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Видеоролик, на котором запечатлен момент расстрела, появился 18 ноября в интернете. По информации председателя СПЧ при президенте России Валерия Фадеева, это произошло в селе Макеевка в ЛНР. Он назвал этот инцидент "демонстративным вызывающим преступлением" и заявил, что потребует провести международное расследование. Видео СПЧ отправит в управление верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный комитет Красного Креста и другие организации.
Позже Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового расстрела представителями Украины пленных российских военнослужащих.
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