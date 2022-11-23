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В Британии назвали неожиданную причину поломки военных кораблей - РИА Новости, 23.11.2022
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В Британии назвали неожиданную причину поломки военных кораблей
В Британии назвали неожиданную причину поломки военных кораблей - РИА Новости, 23.11.2022
В Британии назвали неожиданную причину поломки военных кораблей
Двигатели кораблей ВМС Великобритании могут выходить из строя из-за слишком теплой воды в океане, пишет газета The Telegraph. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T17:41
2022-11-23T18:29
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Двигатели кораблей ВМС Великобритании могут выходить из строя из-за слишком теплой воды в океане, пишет газета The Telegraph.Куратор по вопросам борьбы с климатическими изменениями в Минобороны страны, генерал-лейтенант Ричард Фьюджи объяснил журналистам, что уже сегодня температура Мирового океана сказывается на военных кораблях. Вместо охлаждающего эффекта морская вода создает эффект "термоодеяла", который приводит к поломкам."Уже сейчас капитаны кораблей говорят мне, что двигатели могут выйти из строя при такой температуре поверхности моря, как сегодня, не говоря уже о 38-40 градусах в действительно жаркие дни в заливе", — подчеркнул военный.Потепление Мирового океана может обернуться для Великобритании потерей портов из-за таяния льдов Западной Антарктики и Гренландии, подытожил Фьюджи.Согласно Парижскому климатическому соглашению 2015 года, миру к началу следующего столетия нужно удержать прирост глобальной средней температуры "намного ниже двух градусов", а также "приложить усилия" для ограничения потепления полутора градусами. По данным ООН, сейчас человечество на пути к потеплению на 2,8 градуса.
https://ria.ru/20221107/klimat-1829668439.html
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великобритания, гренландия, оон, космос - риа наука
Великобритания, Гренландия, ООН, Космос - РИА Наука
17:41 23.11.2022 (обновлено: 18:29 23.11.2022)
 
В Британии назвали неожиданную причину поломки военных кораблей

The Telegraph: двигатели военных кораблей Великобритании ломаются из-за потепления океана

© Фото : Royal NavyФрегат Northumberland ВМС Великобритании
Фрегат Northumberland ВМС Великобритании - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© Фото : Royal Navy
Фрегат Northumberland ВМС Великобритании. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Двигатели кораблей ВМС Великобритании могут выходить из строя из-за слишком теплой воды в океане, пишет газета The Telegraph.
Куратор по вопросам борьбы с климатическими изменениями в Минобороны страны, генерал-лейтенант Ричард Фьюджи объяснил журналистам, что уже сегодня температура Мирового океана сказывается на военных кораблях. Вместо охлаждающего эффекта морская вода создает эффект "термоодеяла", который приводит к поломкам.
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"Уже сейчас капитаны кораблей говорят мне, что двигатели могут выйти из строя при такой температуре поверхности моря, как сегодня, не говоря уже о 38-40 градусах в действительно жаркие дни в заливе", — подчеркнул военный.
Потепление Мирового океана может обернуться для Великобритании потерей портов из-за таяния льдов Западной Антарктики и Гренландии, подытожил Фьюджи.
Согласно Парижскому климатическому соглашению 2015 года, миру к началу следующего столетия нужно удержать прирост глобальной средней температуры "намного ниже двух градусов", а также "приложить усилия" для ограничения потепления полутора градусами. По данным ООН, сейчас человечество на пути к потеплению на 2,8 градуса.
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