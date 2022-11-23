https://ria.ru/20221123/okean-1833747063.html
В Британии назвали неожиданную причину поломки военных кораблей
В Британии назвали неожиданную причину поломки военных кораблей - РИА Новости, 23.11.2022
В Британии назвали неожиданную причину поломки военных кораблей
Двигатели кораблей ВМС Великобритании могут выходить из строя из-за слишком теплой воды в океане, пишет газета The Telegraph. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T17:41
2022-11-23T17:41
2022-11-23T18:29
великобритания
гренландия
оон
космос - риа наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/07/1766828425_0:0:980:551_1920x0_80_0_0_6f4fa829749c76f51bf67bb3ab6fade3.jpg
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Двигатели кораблей ВМС Великобритании могут выходить из строя из-за слишком теплой воды в океане, пишет газета The Telegraph.Куратор по вопросам борьбы с климатическими изменениями в Минобороны страны, генерал-лейтенант Ричард Фьюджи объяснил журналистам, что уже сегодня температура Мирового океана сказывается на военных кораблях. Вместо охлаждающего эффекта морская вода создает эффект "термоодеяла", который приводит к поломкам."Уже сейчас капитаны кораблей говорят мне, что двигатели могут выйти из строя при такой температуре поверхности моря, как сегодня, не говоря уже о 38-40 градусах в действительно жаркие дни в заливе", — подчеркнул военный.Потепление Мирового океана может обернуться для Великобритании потерей портов из-за таяния льдов Западной Антарктики и Гренландии, подытожил Фьюджи.Согласно Парижскому климатическому соглашению 2015 года, миру к началу следующего столетия нужно удержать прирост глобальной средней температуры "намного ниже двух градусов", а также "приложить усилия" для ограничения потепления полутора градусами. По данным ООН, сейчас человечество на пути к потеплению на 2,8 градуса.
https://ria.ru/20221107/klimat-1829668439.html
https://ria.ru/20221120/klimat-1832856097.html
великобритания
гренландия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/07/1766828425_79:0:815:551_1920x0_80_0_0_c770fadc99bdc4c566f53f3c6f980e14.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, гренландия, оон, космос - риа наука
Великобритания, Гренландия, ООН, Космос - РИА Наука
17:41 23.11.2022 (обновлено: 18:29 23.11.2022)
В Британии назвали неожиданную причину поломки военных кораблей
The Telegraph: двигатели военных кораблей Великобритании ломаются из-за потепления океана
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости.
Двигатели кораблей ВМС Великобритании могут выходить из строя из-за слишком теплой воды в океане, пишет газета The Telegraph
.
Куратор по вопросам борьбы с климатическими изменениями в Минобороны страны, генерал-лейтенант Ричард Фьюджи объяснил журналистам, что уже сегодня температура Мирового океана сказывается на военных кораблях. Вместо охлаждающего эффекта морская вода создает эффект "термоодеяла", который приводит к поломкам.
"Уже сейчас капитаны кораблей говорят мне, что двигатели могут выйти из строя при такой температуре поверхности моря, как сегодня, не говоря уже о 38-40 градусах в действительно жаркие дни в заливе", — подчеркнул военный.
Потепление Мирового океана может обернуться для Великобритании потерей портов из-за таяния льдов Западной Антарктики и Гренландии, подытожил Фьюджи.
Согласно Парижскому климатическому соглашению 2015 года, миру к началу следующего столетия нужно удержать прирост глобальной средней температуры "намного ниже двух градусов", а также "приложить усилия" для ограничения потепления полутора градусами. По данным ООН, сейчас человечество на пути к потеплению на 2,8 градуса.