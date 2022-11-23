https://ria.ru/20221123/okean-1833747063.html

В Британии назвали неожиданную причину поломки военных кораблей

В Британии назвали неожиданную причину поломки военных кораблей - РИА Новости, 23.11.2022

В Британии назвали неожиданную причину поломки военных кораблей

Двигатели кораблей ВМС Великобритании могут выходить из строя из-за слишком теплой воды в океане, пишет газета The Telegraph. РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T17:41

2022-11-23T17:41

2022-11-23T18:29

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Двигатели кораблей ВМС Великобритании могут выходить из строя из-за слишком теплой воды в океане, пишет газета The Telegraph.Куратор по вопросам борьбы с климатическими изменениями в Минобороны страны, генерал-лейтенант Ричард Фьюджи объяснил журналистам, что уже сегодня температура Мирового океана сказывается на военных кораблях. Вместо охлаждающего эффекта морская вода создает эффект "термоодеяла", который приводит к поломкам."Уже сейчас капитаны кораблей говорят мне, что двигатели могут выйти из строя при такой температуре поверхности моря, как сегодня, не говоря уже о 38-40 градусах в действительно жаркие дни в заливе", — подчеркнул военный.Потепление Мирового океана может обернуться для Великобритании потерей портов из-за таяния льдов Западной Антарктики и Гренландии, подытожил Фьюджи.Согласно Парижскому климатическому соглашению 2015 года, миру к началу следующего столетия нужно удержать прирост глобальной средней температуры "намного ниже двух градусов", а также "приложить усилия" для ограничения потепления полутора градусами. По данным ООН, сейчас человечество на пути к потеплению на 2,8 градуса.

https://ria.ru/20221107/klimat-1829668439.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

великобритания, гренландия, оон, космос - риа наука