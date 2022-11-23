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ГД одобрила во II чтении поправки о запрете проводить митинги иноагентам - РИА Новости, 23.11.2022
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ГД одобрила во II чтении поправки о запрете проводить митинги иноагентам
ГД одобрила во II чтении поправки о запрете проводить митинги иноагентам - РИА Новости, 23.11.2022
ГД одобрила во II чтении поправки о запрете проводить митинги иноагентам
Госдума приняла во II чтении корреспондирующие поправки о запрете иноагентам служить в органах МВД, проводить митинги, а также ряд других ограничений, в том... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T16:48
2022-11-23T16:48
василий пискарев
госдума рф
россия
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Госдума приняла во II чтении корреспондирующие поправки о запрете иноагентам служить в органах МВД, проводить митинги, а также ряд других ограничений, в том числе на запрет на занятие просвещением в школах.С 1 декабря начнет действовать закон "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", чтобы обеспечить вступление в силу этого закона, необходимо внести корреспондирующие поправки в ряд других законов, сообщил ранее глава комитета по безопасности ГД Василий Пискарев."Сотрудники органов внутренних дел в случае обретения статуса иноагента не смогут продолжать службу. Иноагенты также не смогут быть организаторами публичных мероприятий, членами избирательных комиссий с правом решающего голоса. Они не смогут заниматься просвещением и образованием несовершеннолетних", - сообщал ранее Пискарев.Поправки вносятся в законодательные акты о банках и банковской деятельности, о прохождении службы в правоохранительных органах и органах безопасности, о государственной тайне, о выборах, чтобы обеспечить работу основного закона.
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василий пискарев, госдума рф, россия
Василий Пискарев, Госдума РФ, Россия
16:48 23.11.2022
 
ГД одобрила во II чтении поправки о запрете проводить митинги иноагентам

ГД одобрила во II чтении поправки об ограничениях иноагентам, включая проведение митингов

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Государственной думы РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Госдума приняла во II чтении корреспондирующие поправки о запрете иноагентам служить в органах МВД, проводить митинги, а также ряд других ограничений, в том числе на запрет на занятие просвещением в школах.
С 1 декабря начнет действовать закон "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", чтобы обеспечить вступление в силу этого закона, необходимо внести корреспондирующие поправки в ряд других законов, сообщил ранее глава комитета по безопасности ГД Василий Пискарев.
"Сотрудники органов внутренних дел в случае обретения статуса иноагента не смогут продолжать службу. Иноагенты также не смогут быть организаторами публичных мероприятий, членами избирательных комиссий с правом решающего голоса. Они не смогут заниматься просвещением и образованием несовершеннолетних", - сообщал ранее Пискарев.
Поправки вносятся в законодательные акты о банках и банковской деятельности, о прохождении службы в правоохранительных органах и органах безопасности, о государственной тайне, о выборах, чтобы обеспечить работу основного закона.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
22 ноября, 22:59
В России утвердили требования к пометкам для материалов иноагентов
 
Василий ПискаревГосдума РФРоссия
 
 
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