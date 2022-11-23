https://ria.ru/20221123/ogranicheniya-1833719089.html

ГД одобрила во II чтении поправки о запрете проводить митинги иноагентам

ГД одобрила во II чтении поправки о запрете проводить митинги иноагентам - РИА Новости, 23.11.2022

ГД одобрила во II чтении поправки о запрете проводить митинги иноагентам

Госдума приняла во II чтении корреспондирующие поправки о запрете иноагентам служить в органах МВД, проводить митинги, а также ряд других ограничений, в том... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T16:48

2022-11-23T16:48

2022-11-23T16:48

василий пискарев

госдума рф

россия

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Госдума приняла во II чтении корреспондирующие поправки о запрете иноагентам служить в органах МВД, проводить митинги, а также ряд других ограничений, в том числе на запрет на занятие просвещением в школах.С 1 декабря начнет действовать закон "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", чтобы обеспечить вступление в силу этого закона, необходимо внести корреспондирующие поправки в ряд других законов, сообщил ранее глава комитета по безопасности ГД Василий Пискарев."Сотрудники органов внутренних дел в случае обретения статуса иноагента не смогут продолжать службу. Иноагенты также не смогут быть организаторами публичных мероприятий, членами избирательных комиссий с правом решающего голоса. Они не смогут заниматься просвещением и образованием несовершеннолетних", - сообщал ранее Пискарев.Поправки вносятся в законодательные акты о банках и банковской деятельности, о прохождении службы в правоохранительных органах и органах безопасности, о государственной тайне, о выборах, чтобы обеспечить работу основного закона.

https://ria.ru/20221122/pometki-1833511829.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

василий пискарев, госдума рф, россия