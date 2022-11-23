https://ria.ru/20221123/odkb-1833737016.html

Путин поддержал решение ОДКБ по улучшению систем связи

Путин поддержал решение ОДКБ по улучшению систем связи - РИА Новости, 23.11.2022

Путин поддержал решение ОДКБ по улучшению систем связи

Россия поддерживает решение ОДКБ по улучшению систем связи, созданию систем радиационной и химической защиты, прикрытию железных дорог, заявил президент РФ... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T17:17

2022-11-23T17:17

2022-11-23T17:29

россия

одкб

владимир путин

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ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Россия поддерживает решение ОДКБ по улучшению систем связи, созданию систем радиационной и химической защиты, прикрытию железных дорог, заявил президент РФ Владимир Путин."Решения, которые нам предстоит сегодня принять, касающиеся в том числе улучшения системы связи ОДКБ, создания совместного формирования радиационной, химической, биологической защиты и медицинского обеспечения, функционирования в ОДКБ единой системы технического перекрытия железных дорог, Россия, безусловно, поддерживает", - сказал он на саммите ОДКБ.

https://ria.ru/20221123/beseda-1833681415.html

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россия, одкб, владимир путин