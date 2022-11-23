https://ria.ru/20221123/odkb-1833736808.html

ВТС между странами ОДКБ расширяется, заявил Путин

ВТС между странами ОДКБ расширяется, заявил Путин - РИА Новости, 23.11.2022

ВТС между странами ОДКБ расширяется, заявил Путин

Президент России Владимир Путин сообщил о расширении военно-технического сотрудничества между странами-членами ОДКБ. РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T17:17

2022-11-23T17:17

2022-11-23T17:36

одкб

в мире

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833687019_0:0:3454:1944_1920x0_80_0_0_68b22b1f1b403d44d3023a4ce905e13e.jpg

ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил о расширении военно-технического сотрудничества между странами-членами ОДКБ."Упомяну и о том, что расширяется военно-техническое сотрудничество между государствами-членами нашей организации. В деятельности на этом направлении энергично участвует созданная по инициативе России межгосударственная военно-экономическая комиссия ОДКБ", - сказал он на саммите ОДКБ.Путин отметил, что по линии спецслужб и правоохранительных органов осуществляются совместные оперативные мероприятия по борьбе с терроризмом и экстремизмом, транснациональной преступностью, нелегальной миграцией, оборотом наркотиков, по защите от ЧС природного и техногенного характера.

https://ria.ru/20221123/putin-1833737456.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

одкб, в мире, владимир путин