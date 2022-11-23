Рейтинг@Mail.ru
ВТС между странами ОДКБ расширяется, заявил Путин - РИА Новости, 23.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221123/odkb-1833736808.html
ВТС между странами ОДКБ расширяется, заявил Путин
ВТС между странами ОДКБ расширяется, заявил Путин - РИА Новости, 23.11.2022
ВТС между странами ОДКБ расширяется, заявил Путин
Президент России Владимир Путин сообщил о расширении военно-технического сотрудничества между странами-членами ОДКБ. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T17:17
2022-11-23T17:36
одкб
в мире
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833687019_0:0:3454:1944_1920x0_80_0_0_68b22b1f1b403d44d3023a4ce905e13e.jpg
ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил о расширении военно-технического сотрудничества между странами-членами ОДКБ."Упомяну и о том, что расширяется военно-техническое сотрудничество между государствами-членами нашей организации. В деятельности на этом направлении энергично участвует созданная по инициативе России межгосударственная военно-экономическая комиссия ОДКБ", - сказал он на саммите ОДКБ.Путин отметил, что по линии спецслужб и правоохранительных органов осуществляются совместные оперативные мероприятия по борьбе с терроризмом и экстремизмом, транснациональной преступностью, нелегальной миграцией, оборотом наркотиков, по защите от ЧС природного и техногенного характера.
https://ria.ru/20221123/putin-1833737456.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833687019_332:0:3063:2048_1920x0_80_0_0_3edc06322f70462b8c952e717155dd64.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
одкб, в мире, владимир путин
ОДКБ, В мире, Владимир Путин
17:17 23.11.2022 (обновлено: 17:36 23.11.2022)
 
ВТС между странами ОДКБ расширяется, заявил Путин

Путин заявил о расширении военно-технического сотрудничества между странами ОДКБ

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования участников сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования участников сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования участников сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил о расширении военно-технического сотрудничества между странами-членами ОДКБ.
"Упомяну и о том, что расширяется военно-техническое сотрудничество между государствами-членами нашей организации. В деятельности на этом направлении энергично участвует созданная по инициативе России межгосударственная военно-экономическая комиссия ОДКБ", - сказал он на саммите ОДКБ.
Путин отметил, что по линии спецслужб и правоохранительных органов осуществляются совместные оперативные мероприятия по борьбе с терроризмом и экстремизмом, транснациональной преступностью, нелегальной миграцией, оборотом наркотиков, по защите от ЧС природного и техногенного характера.
Президент России Владимир Путин принимает участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
Вчера, 17:18
Путин предложил коллегам по ОДКБ обсудить проблемные вопросы без камер
 
ОДКБВ миреВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала