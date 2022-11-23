17:17 23.11.2022 (обновлено: 17:36 23.11.2022)
ВТС между странами ОДКБ расширяется, заявил Путин
Путин заявил о расширении военно-технического сотрудничества между странами ОДКБ
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования участников сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования участников сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване
ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил о расширении военно-технического сотрудничества между странами-членами ОДКБ.
"Упомяну и о том, что расширяется военно-техническое сотрудничество между государствами-членами нашей организации. В деятельности на этом направлении энергично участвует созданная по инициативе России межгосударственная военно-экономическая комиссия ОДКБ", - сказал он на саммите ОДКБ.
Путин отметил, что по линии спецслужб и правоохранительных органов осуществляются совместные оперативные мероприятия по борьбе с терроризмом и экстремизмом, транснациональной преступностью, нелегальной миграцией, оборотом наркотиков, по защите от ЧС природного и техногенного характера.