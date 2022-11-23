https://ria.ru/20221123/odkb-1833735957.html

Путин призвал страны ОДКБ тесно координировать работу по афганскому вопросу

Путин призвал страны ОДКБ тесно координировать работу по афганскому вопросу - РИА Новости, 23.11.2022

Путин призвал страны ОДКБ тесно координировать работу по афганскому вопросу

Страны ОДКБ должны и дальше тесно координировать работу по всем аспектам афганской проблематики, чтобы своевременно выявлять террористические угрозы, заявил... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T17:15

2022-11-23T17:15

2022-11-23T17:34

в мире

одкб

афганистан

владимир путин

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ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Страны ОДКБ должны и дальше тесно координировать работу по всем аспектам афганской проблематики, чтобы своевременно выявлять террористические угрозы, заявил президент России Владимир Путин."Считаем крайне востребованной дальнейшую тесную координацию в рамках ОДКБ по всем ключевым аспектам афганской проблематики. Нужно продолжать плотную работу по линии компетентных служб в целях своевременного выявления угроз терроризма, экстремизма и наркопреступности. И, разумеется, нейтрализовать эти угрозы с помощью доказавших свою эффективность совместных спецоперациий и оперативных мероприятий", - сказал Путин на саммите ОДКБ в узком составе.

https://ria.ru/20221027/afganistan-1827075661.html

афганистан

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, одкб, афганистан, владимир путин