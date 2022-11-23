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Путин призвал страны ОДКБ тесно координировать работу по афганскому вопросу
Путин призвал страны ОДКБ тесно координировать работу по афганскому вопросу - РИА Новости, 23.11.2022
Путин призвал страны ОДКБ тесно координировать работу по афганскому вопросу
Страны ОДКБ должны и дальше тесно координировать работу по всем аспектам афганской проблематики, чтобы своевременно выявлять террористические угрозы, заявил... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T17:15
2022-11-23T17:15
2022-11-23T17:34
в мире
одкб
афганистан
владимир путин
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ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Страны ОДКБ должны и дальше тесно координировать работу по всем аспектам афганской проблематики, чтобы своевременно выявлять террористические угрозы, заявил президент России Владимир Путин."Считаем крайне востребованной дальнейшую тесную координацию в рамках ОДКБ по всем ключевым аспектам афганской проблематики. Нужно продолжать плотную работу по линии компетентных служб в целях своевременного выявления угроз терроризма, экстремизма и наркопреступности. И, разумеется, нейтрализовать эти угрозы с помощью доказавших свою эффективность совместных спецоперациий и оперативных мероприятий", - сказал Путин на саммите ОДКБ в узком составе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одкб, афганистан, владимир путин
В мире, ОДКБ, Афганистан, Владимир Путин
17:15 23.11.2022 (обновлено: 17:34 23.11.2022)
Путин призвал страны ОДКБ тесно координировать работу по афганскому вопросу
Путин призвал страны ОДКБ координировать работу по афганскому вопросу для выявления угроз