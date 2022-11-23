https://ria.ru/20221123/odkb-1833590970.html
Страны ОДКБ в целом согласовали проект решения о помощи Армении
Страны ОДКБ в целом согласовали проект решения о помощи Армении - РИА Новости, 23.11.2022
Страны ОДКБ в целом согласовали проект решения о помощи Армении
Страны ОДКБ в целом согласовали проект решения о совместных мерах по оказанию помощи Армении, заявил генсек организации Станислав Зась. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T11:34
2022-11-23T11:34
2022-11-23T11:48
станислав зась
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ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Страны ОДКБ в целом согласовали проект решения о совместных мерах по оказанию помощи Армении, заявил генсек организации Станислав Зась."В целом согласован проект решения Совета коллективной безопасности о совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения", - сказал Зась, выступая на заседании министров иностранных дел, обороны и секретарей совбезов ОДКБ."В Кавказском регионе положительную роль играют усилия Армении и других участников по достижению мирных договоренностей, юридическому оформлению границ и разблокированию транспортных коммуникаций", - добавил генсек.Он отметил, что сохраняется напряженность на армяно-азербайджанской границе, по поступающей в Центр совместного реагирования информации перестрелки на границе Армении и Азербайджана возникают практически ежедневно."Обсуждению складывающихся в связи с этим угроз для Республики Армения были посвящены три внеочередные сессии Совета коллективной безопасности - в мае, сентябре и октябре этого года", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20221123/odkb-1833589385.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
станислав зась, армения, азербайджан, одкб, в мире
Станислав Зась, Армения, Азербайджан, ОДКБ, В мире
11:34 23.11.2022 (обновлено: 11:48 23.11.2022)
Страны ОДКБ в целом согласовали проект решения о помощи Армении
Генсек ОДКБ Зась заявил, что члены организации согласовали проект решения о помощи Армении
ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Страны ОДКБ в целом согласовали проект решения о совместных мерах по оказанию помощи Армении, заявил генсек организации Станислав Зась.
"В целом согласован проект решения Совета коллективной безопасности о совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения", - сказал Зась, выступая на заседании министров иностранных дел, обороны и секретарей совбезов ОДКБ.
"В Кавказском регионе положительную роль играют усилия Армении и других участников по достижению мирных договоренностей, юридическому оформлению границ и разблокированию транспортных коммуникаций", - добавил генсек.
Он отметил, что сохраняется напряженность на армяно-азербайджанской границе, по поступающей в Центр совместного реагирования информации перестрелки на границе Армении и Азербайджана
возникают практически ежедневно.
"Обсуждению складывающихся в связи с этим угроз для Республики Армения были посвящены три внеочередные сессии Совета коллективной безопасности - в мае, сентябре и октябре этого года", - подчеркнул он.