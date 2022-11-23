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Страны ОДКБ в целом согласовали проект решения о помощи Армении - РИА Новости, 23.11.2022
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Страны ОДКБ в целом согласовали проект решения о помощи Армении
Страны ОДКБ в целом согласовали проект решения о помощи Армении - РИА Новости, 23.11.2022
Страны ОДКБ в целом согласовали проект решения о помощи Армении
Страны ОДКБ в целом согласовали проект решения о совместных мерах по оказанию помощи Армении, заявил генсек организации Станислав Зась. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T11:34
2022-11-23T11:48
станислав зась
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ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Страны ОДКБ в целом согласовали проект решения о совместных мерах по оказанию помощи Армении, заявил генсек организации Станислав Зась."В целом согласован проект решения Совета коллективной безопасности о совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения", - сказал Зась, выступая на заседании министров иностранных дел, обороны и секретарей совбезов ОДКБ."В Кавказском регионе положительную роль играют усилия Армении и других участников по достижению мирных договоренностей, юридическому оформлению границ и разблокированию транспортных коммуникаций", - добавил генсек.Он отметил, что сохраняется напряженность на армяно-азербайджанской границе, по поступающей в Центр совместного реагирования информации перестрелки на границе Армении и Азербайджана возникают практически ежедневно."Обсуждению складывающихся в связи с этим угроз для Республики Армения были посвящены три внеочередные сессии Совета коллективной безопасности - в мае, сентябре и октябре этого года", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20221123/odkb-1833589385.html
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станислав зась, армения, азербайджан, одкб, в мире
Станислав Зась, Армения, Азербайджан, ОДКБ, В мире
11:34 23.11.2022 (обновлено: 11:48 23.11.2022)
 
Страны ОДКБ в целом согласовали проект решения о помощи Армении

Генсек ОДКБ Зась заявил, что члены организации согласовали проект решения о помощи Армении

© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в медиабанкФлаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)
Флаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Флаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Архивное фото
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ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Страны ОДКБ в целом согласовали проект решения о совместных мерах по оказанию помощи Армении, заявил генсек организации Станислав Зась.
"В целом согласован проект решения Совета коллективной безопасности о совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения", - сказал Зась, выступая на заседании министров иностранных дел, обороны и секретарей совбезов ОДКБ.
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В Ереване стартовало заседание органов ОДКБ
"В Кавказском регионе положительную роль играют усилия Армении и других участников по достижению мирных договоренностей, юридическому оформлению границ и разблокированию транспортных коммуникаций", - добавил генсек.
Он отметил, что сохраняется напряженность на армяно-азербайджанской границе, по поступающей в Центр совместного реагирования информации перестрелки на границе Армении и Азербайджана возникают практически ежедневно.
"Обсуждению складывающихся в связи с этим угроз для Республики Армения были посвящены три внеочередные сессии Совета коллективной безопасности - в мае, сентябре и октябре этого года", - подчеркнул он.
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Станислав ЗасьАрменияАзербайджанОДКБВ мире
 
 
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