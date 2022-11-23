https://ria.ru/20221123/odkb-1833589385.html
В Ереване стартовало заседание органов ОДКБ
В Ереване стартовало заседание органов ОДКБ - РИА Новости, 23.11.2022
В Ереване стартовало заседание органов ОДКБ
Совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ стартовало в среду в Ереване,... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T11:29
2022-11-23T11:29
2022-11-23T11:29
арарат мирзоян
ереван
армения
одкб
в мире
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ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ стартовало в среду в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.Заседание открыл министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. Он выразил надежду, что участникам встречи удастся в русле конструктивного и открытого обмена мнениями проанализировать и дать оценку ситуации в сфере международной и региональной безопасности, взвесить в этом свете возможные риски для государств-членов организации.Он добавил, что на заседании будет обсужден обширный круг вопросов, спектр подлежащих принятию решений включает как вопросы политического характера, оборонной сферы, так и вопросы безопасности.
https://ria.ru/20221123/odkb-1833534183.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
арарат мирзоян, ереван, армения, одкб, в мире
Арарат Мирзоян, Ереван, Армения, ОДКБ, В мире
В Ереване стартовало заседание органов ОДКБ
В Ереване стартовало заседание органов ОДКБ, на котором обсудят широкий круг вопросов