https://ria.ru/20221123/odkb-1833589385.html

В Ереване стартовало заседание органов ОДКБ

В Ереване стартовало заседание органов ОДКБ - РИА Новости, 23.11.2022

В Ереване стартовало заседание органов ОДКБ

Совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ стартовало в среду в Ереване,... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T11:29

2022-11-23T11:29

2022-11-23T11:29

арарат мирзоян

ереван

армения

одкб

в мире

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ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ стартовало в среду в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.Заседание открыл министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. Он выразил надежду, что участникам встречи удастся в русле конструктивного и открытого обмена мнениями проанализировать и дать оценку ситуации в сфере международной и региональной безопасности, взвесить в этом свете возможные риски для государств-членов организации.Он добавил, что на заседании будет обсужден обширный круг вопросов, спектр подлежащих принятию решений включает как вопросы политического характера, оборонной сферы, так и вопросы безопасности.

https://ria.ru/20221123/odkb-1833534183.html

ереван

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

арарат мирзоян, ереван, армения, одкб, в мире