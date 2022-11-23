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В Одесской области вновь ввели экстренные отключения света

В Одесской области вновь ввели экстренные отключения света - РИА Новости, 23.11.2022

В Одесской области вновь ввели экстренные отключения света

Экстренные отключения электроэнергии вводятся в Одесской области, сообщили в украинской энергокомпании ДТЭК. РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T10:52

2022-11-23T10:52

2022-11-23T10:52

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Экстренные отключения электроэнергии вводятся в Одесской области, сообщили в украинской энергокомпании ДТЭК.В национальной энергетической компании "Укрэнерго" ранее сообщили, что в среду во всех регионах Украины планируются отключения электроэнергии."В регионе происходят экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют", - говорится в сообщении на сайте ДТЭК "Одесские электросети". Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами делают "все возможное для скорейшей стабилизации ситуации".Ранее Владимир Зеленский заявил, что самая сложная ситуация с электричеством в Киеве, Одессе, Харькове и их областях. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявлял, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя после ракетных ударов. Гендиректор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко предложил украинцам рассмотреть возможность выезда из страны на три-четыре месяца для уменьшения потребления электроэнергии.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221122/kharkov-1833456787.html

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Кирилл Волков

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