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Украинские СМИ сообщили об очередях на заправках по всей стране - РИА Новости, 23.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221123/ocheredi-1833747507.html
Украинские СМИ сообщили об очередях на заправках по всей стране
Украинские СМИ сообщили об очередях на заправках по всей стране - РИА Новости, 23.11.2022
Украинские СМИ сообщили об очередях на заправках по всей стране
Очереди на заправках образовались в среду в разных регионах Украины, сообщает украинское издание "Страна". РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T17:42
2022-11-23T17:42
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
кирилл тимошенко
украина
харьков
киев
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Очереди на заправках образовались в среду в разных регионах Украины, сообщает украинское издание "Страна"."Из разных регионов Украины сообщают об очередях на заправках", - говорится в сообщении издания.В среду по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко заявил, что несколько энергетических объектов в ряде областей страны были поражены.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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украина
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в мире, владимир зеленский, кирилл тимошенко, украина, харьков, киев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Кирилл Тимошенко, Украина, Харьков, Киев, Вооруженные силы РФ
17:42 23.11.2022
 
Украинские СМИ сообщили об очередях на заправках по всей стране

"Страна": очереди на заправках образовались в разных регионах Украины

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкАвтомобили стоят в очереди на АЗС в Киеве
Автомобили стоят в очереди на АЗС в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобили стоят в очереди на АЗС в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Очереди на заправках образовались в среду в разных регионах Украины, сообщает украинское издание "Страна".
"Из разных регионов Украины сообщают об очередях на заправках", - говорится в сообщении издания.
В среду по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко заявил, что несколько энергетических объектов в ряде областей страны были поражены.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.
С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
Дерибасовская улица в Одессе - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 16:25
В Одессе образовались очереди на заправках после удара по Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийКирилл ТимошенкоУкраинаХарьковКиевВооруженные силы РФ
 
 
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