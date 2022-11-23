https://ria.ru/20221123/ocheredi-1833747507.html
Украинские СМИ сообщили об очередях на заправках по всей стране
Украинские СМИ сообщили об очередях на заправках по всей стране - РИА Новости, 23.11.2022
Украинские СМИ сообщили об очередях на заправках по всей стране
Очереди на заправках образовались в среду в разных регионах Украины, сообщает украинское издание "Страна". РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T17:42
2022-11-23T17:42
2022-11-23T17:42
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
кирилл тимошенко
украина
харьков
киев
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Очереди на заправках образовались в среду в разных регионах Украины, сообщает украинское издание "Страна"."Из разных регионов Украины сообщают об очередях на заправках", - говорится в сообщении издания.В среду по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко заявил, что несколько энергетических объектов в ряде областей страны были поражены.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221010/ocheredi-1822858132.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, кирилл тимошенко, украина, харьков, киев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Кирилл Тимошенко, Украина, Харьков, Киев, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили об очередях на заправках по всей стране
"Страна": очереди на заправках образовались в разных регионах Украины