https://ria.ru/20221123/ocheredi-1833747507.html

Украинские СМИ сообщили об очередях на заправках по всей стране

Украинские СМИ сообщили об очередях на заправках по всей стране - РИА Новости, 23.11.2022

Украинские СМИ сообщили об очередях на заправках по всей стране

Очереди на заправках образовались в среду в разных регионах Украины, сообщает украинское издание "Страна". РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T17:42

2022-11-23T17:42

2022-11-23T17:42

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

кирилл тимошенко

украина

харьков

киев

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Очереди на заправках образовались в среду в разных регионах Украины, сообщает украинское издание "Страна"."Из разных регионов Украины сообщают об очередях на заправках", - говорится в сообщении издания.В среду по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко заявил, что несколько энергетических объектов в ряде областей страны были поражены.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221010/ocheredi-1822858132.html

украина

харьков

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, владимир зеленский, кирилл тимошенко, украина, харьков, киев, вооруженные силы рф