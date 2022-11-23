https://ria.ru/20221123/obuchenie-1833595034.html
В части Курской области продлили дистанционное обучение
В части Курской области продлили дистанционное обучение - РИА Новости, 23.11.2022
В части Курской области продлили дистанционное обучение
Дистанционное обучение продлили во всех образовательных учреждениях Суджанского района Курской области, а также в ряде образовательных организаций еще пяти... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T11:47
2022-11-23T11:47
2022-11-23T11:47
курская область
суджанский район
глушковский район
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образование - общество
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ВОРОНЕЖ, 23 ноя - РИА Новости. Дистанционное обучение продлили во всех образовательных учреждениях Суджанского района Курской области, а также в ряде образовательных организаций еще пяти приграничных районов, сообщили в правительстве региона."В Суджанском районе по решению антитеррористической комиссии во всех образовательных организациях продлено дистанционное обучение. Удалённый формат пока установлен до 25 ноября. Онлайн учатся больше 2,5 тысячи школьников. В Глушковском районе принято решение на дистанционке оставить 3 школы и 3 филиала, в которых учатся 462 ребёнка. В 9 школах и 1 филиале вернулись к очному формату, а в 1 школе применяют смешанный тип обучения: дети с 1-го по 8-й классы, а также 10-го класса учатся онлайн, будущие выпускники 9-х и 11-х классов – очно. Ещё в 4 приграничных районах – Рыльском, Хомутовском, Кореневском и Беловском – на дистанционном обучении остаются школы в 10-километровой зоне. Это 12 школ и 5 филиалов, в них учатся 911 детей", — говорится в Telegram-канале правительства Курской области.Школьников шести приграничных районов Курской области переводили на дистанционное обучение с 17 октября 2022 года до осенних каникул. Такое решение власти приняли исходя из соображений безопасности. Кроме того, 15 ноября было принято решение ввести дистанционное обучение во всех школах Суджанского и Глушковского районов.
https://ria.ru/20221122/gosizmena-1833446584.html
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курская область, суджанский район, глушковский район, россия, образование - общество
Курская область, Суджанский район, Глушковский район, Россия, Образование - Общество
В части Курской области продлили дистанционное обучение
В Курской области продлили дистанционное обучение в Суджанском и еще пяти районах