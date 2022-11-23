https://ria.ru/20221123/obstrely-1833621203.html

Украинские войска вновь обстреляли Донецк и Ясиноватую натовскими снарядами

Украинские войска вновь обстреляли Донецк и Ясиноватую натовскими снарядами - РИА Новости, 23.11.2022

Украинские войска вновь обстреляли Донецк и Ясиноватую натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли города Донецк и Ясиноватая снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, выпустив менее чем за час 10 боеприпасов, сообщило... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T12:56

2022-11-23T12:56

2022-11-23T12:56

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

донецк

ясиноватая

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 23 ноя – РИА Новости. Украинские войска обстреляли города Донецк и Ясиноватая снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, выпустив менее чем за час 10 боеприпасов, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:30 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Ведомство уточнило, что в 12.20 украинские военные выпустили четыре снаряда указанного калибра по Киевскому району Донецка.Кроме того, обстрелу подверглось село Яковлевка, по нему в 11.55 со стороны Украины выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра, отметило представительство.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

https://ria.ru/20221122/voda-1833086018.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

ясиноватая

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы украины, донецк, ясиноватая, донецкая народная республика