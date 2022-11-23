Украинские войска вновь обстреляли Донецк и Ясиноватую натовскими снарядами
Украинские войска выпустили еще десять натовских снарядов по Донецку и Ясиноватой
Разрушенный дом в Ясиноватой. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 ноя – РИА Новости. Украинские войска обстреляли города Донецк и Ясиноватая снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, выпустив менее чем за час 10 боеприпасов, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:30 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Ведомство уточнило, что в 12.20 украинские военные выпустили четыре снаряда указанного калибра по Киевскому району Донецка.
Кроме того, обстрелу подверглось село Яковлевка, по нему в 11.55 со стороны Украины выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра, отметило представительство.
Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.