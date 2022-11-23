https://ria.ru/20221123/obstrely-1833593134.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую натовскими снарядами - РИА Новости, 23.11.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую натовскими снарядами

Украинские войска за 15 минут обстреляли города Ясиноватая и Донецк, выпустив восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, поселок Гольмовский также... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T11:43

2022-11-23T11:43

2022-11-23T11:44

специальная военная операция на украине

ясиноватая

донецк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 23 ноя – РИА Новости. Украинские войска за 15 минут обстреляли города Ясиноватая и Донецк, выпустив восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, поселок Гольмовский также подвергся обстрелу снарядами калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 10:00 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 4 снаряда калибром 155 мм; 10:05 – населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Гольмовский: выпущено 5 снарядов калибром 152 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.Отмечается, что в 10.15 украинские военные выпустили по Кировскому району Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.

https://ria.ru/20221123/kiev-1833465042.html

ясиноватая

донецк

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ясиноватая, донецк, вооруженные силы украины