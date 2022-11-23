11:43 23.11.2022 (обновлено: 11:44 23.11.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую натовскими снарядами
Украинские войска выпустили по Донецку и Ясиноватой восемь снарядов натовского калибра
Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 ноя – РИА Новости. Украинские войска за 15 минут обстреляли города Ясиноватая и Донецк, выпустив восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, поселок Гольмовский также подвергся обстрелу снарядами калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 10:00 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 4 снаряда калибром 155 мм; 10:05 – населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Гольмовский: выпущено 5 снарядов калибром 152 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.
Отмечается, что в 10.15 украинские военные выпустили по Кировскому району Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.