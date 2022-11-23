https://ria.ru/20221123/obstrel-1833742568.html

ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватую и Докучаевск натовскими снарядами

ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватую и Докучаевск натовскими снарядами - РИА Новости, 23.11.2022

ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватую и Докучаевск натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк и еще два населенных пункта в ДНР, сообщило в среду представительство республики в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T17:31

2022-11-23T17:31

2022-11-23T17:31

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

донецкая народная республика

украина

сцкк

нато

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 23 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и еще два населенных пункта в ДНР, сообщило в среду представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 16.10 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 16.05 украинские войска выпустили по Ясиноватой пять снарядов калибром 155 миллиметров, а в 16.30 по Докучаевску - четыре снаряда такого же калибра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221123/kiev-1833672933.html

https://ria.ru/20221122/voda-1833086018.html

донецк

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато, вооруженные силы украины