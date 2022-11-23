https://ria.ru/20221123/obstrel-1833742568.html
ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватую и Докучаевск натовскими снарядами
ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватую и Докучаевск натовскими снарядами - РИА Новости, 23.11.2022
ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватую и Докучаевск натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк и еще два населенных пункта в ДНР, сообщило в среду представительство республики в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T17:31
2022-11-23T17:31
2022-11-23T17:31
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
украина
сцкк
нато
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1787036156_348:564:2985:2047_1920x0_80_0_0_c7019fe8b37acc3bf3d264d0e2030298.jpg
ДОНЕЦК, 23 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и еще два населенных пункта в ДНР, сообщило в среду представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 16.10 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 16.05 украинские войска выпустили по Ясиноватой пять снарядов калибром 155 миллиметров, а в 16.30 по Докучаевску - четыре снаряда такого же калибра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221123/kiev-1833672933.html
https://ria.ru/20221122/voda-1833086018.html
донецк
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1787036156_942:520:2977:2047_1920x0_80_0_0_673083a0c390e7ea3a36a6ae41e6a907.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, НАТО, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватую и Докучаевск натовскими снарядами
Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Докучаевск