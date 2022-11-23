https://ria.ru/20221123/obstrel-1833690347.html

Глава Коми рассказал, как попал под обстрел из HIMARS

Глава Коми рассказал, как попал под обстрел из HIMARS - РИА Новости, 23.11.2022

Глава Коми рассказал, как попал под обстрел из HIMARS

Автоколонна с главой Коми Владимиром Уйбой попала под обстрел из HIMARS в зоне спецоперации, рассказал руководитель региона. РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T16:00

2022-11-23T16:00

2022-11-23T18:44

специальная военная операция на украине

происшествия

республика коми

россия

владимир уйба

украина

ситуация в днр и лнр

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноя — РИА Новости. Автоколонна с главой Коми Владимиром Уйбой попала под обстрел из HIMARS в зоне спецоперации, рассказал руководитель региона."Мы вчера пока перемещались, по нам шесть раз ударили HIMARS. Шесть раз. Мы ехали <…> на двух автобусах огромных, набитых обмундированием, и двух джипах, и вот по нашей колонне шесть раз "Хаймерсами" били, потому что цель такая нарядная", — рассказал глава Коми на видео, опубликованном в Telegram-канале республиканских властей.Уйба встретился с военнослужащими из региона в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Глава Коми передал землякам дополнительную экипировку, подготовленную правительством республики.По словам руководителя региона, бойцы испытали шок, увидев его во "вдребезги разбитом" автомобиле.С 24 февраля Москва проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221110/obstrel-1830616218.html

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Глава Коми об ударах по автоколонне РСЗО HIMARS Глава Коми об ударах по автоколонне РСЗО HIMARS 2022-11-23T16:00 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, республика коми, россия, владимир уйба, украина, ситуация в днр и лнр