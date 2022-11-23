https://ria.ru/20221123/obstrel-1833657703.html

При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал мужчина

При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал мужчина - РИА Новости, 23.11.2022

При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал мужчина

Мирный житель пострадал при обстреле Никитовского района Горловки украинскими войсками, сообщил в среду штаб территориальной обороны Донецкой Народной... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T14:38

2022-11-23T14:38

2022-11-23T14:38

в мире

горловка

донецкая народная республика

украина

стирол

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ДОНЕЦК, 23 ноя - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле Никитовского района Горловки украинскими войсками, сообщил в среду штаб территориальной обороны Донецкой Народной республики."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) в Никитовском районе Горловки ранен мужчина", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://radiosputnik.ria.ru/20221122/shebekeno-1833359266.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, стирол