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При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал мужчина - РИА Новости, 23.11.2022
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При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал мужчина
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал мужчина - РИА Новости, 23.11.2022
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал мужчина
Мирный житель пострадал при обстреле Никитовского района Горловки украинскими войсками, сообщил в среду штаб территориальной обороны Донецкой Народной... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T14:38
2022-11-23T14:38
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
стирол
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ДОНЕЦК, 23 ноя - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле Никитовского района Горловки украинскими войсками, сообщил в среду штаб территориальной обороны Донецкой Народной республики."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) в Никитовском районе Горловки ранен мужчина", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://radiosputnik.ria.ru/20221122/shebekeno-1833359266.html
горловка
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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, стирол
В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Стирол
14:38 23.11.2022
 
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал мужчина

В ДНР заявили, что при обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал мирный житель

© Фото очевидцаПоследствия обстрела Калининского района Горловки
Последствия обстрела Калининского района Горловки
© Фото очевидца
Последствия обстрела Калининского района Горловки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 23 ноя - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле Никитовского района Горловки украинскими войсками, сообщил в среду штаб территориальной обороны Донецкой Народной республики.
"В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) в Никитовском районе Горловки ранен мужчина", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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В миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСтирол
 
 
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