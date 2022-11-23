https://ria.ru/20221123/obstrel-1833657703.html
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал мужчина
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал мужчина - РИА Новости, 23.11.2022
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал мужчина
Мирный житель пострадал при обстреле Никитовского района Горловки украинскими войсками, сообщил в среду штаб территориальной обороны Донецкой Народной... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T14:38
2022-11-23T14:38
2022-11-23T14:38
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
стирол
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ДОНЕЦК, 23 ноя - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле Никитовского района Горловки украинскими войсками, сообщил в среду штаб территориальной обороны Донецкой Народной республики."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) в Никитовском районе Горловки ранен мужчина", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://radiosputnik.ria.ru/20221122/shebekeno-1833359266.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, стирол
В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Стирол
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал мужчина
В ДНР заявили, что при обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал мирный житель