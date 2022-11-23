Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк
ВСУ выпустили по Макеевке и Донецку шесть снарядов калибром 155 миллиметров
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкЖилой дом в Петровском районе Донецка, пострадавший от обстрела ВСУ
Жилой дом в Петровском районе Донецка, пострадавший от обстрела ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Макеевку и Петровский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 05.22 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (поселок Землянки): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 05.35 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в его Telegram-канале.
В представительстве добавили, что украинские войска в 05.42 (совпадает с мск) обстреляли Пантелеймоновку, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.