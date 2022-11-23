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Захарова прокомментировала недопуск Лаврова на СМИД ОБСЕ в Польше
Захарова прокомментировала недопуск Лаврова на СМИД ОБСЕ в Польше - РИА Новости, 23.11.2022
Захарова прокомментировала недопуск Лаврова на СМИД ОБСЕ в Польше
Недопуск министра иностранных дел России Сергея Лаврова на заседание Совета глав МИД (СМИД) ОБСЕ в Польше является показателем безумия, а не единства, заявила... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T09:31
2022-11-23T09:31
2022-11-23T09:31
в мире
мария захарова
сергей лавров
александр лукашевич
лодзь
польша
обсе
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Недопуск министра иностранных дел России Сергея Лаврова на заседание Совета глав МИД (СМИД) ОБСЕ в Польше является показателем безумия, а не единства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Единства нет и не будет… Если вы физически не допускаете министра страны, о которой вы говорите каждый день, к микрофону - это не показатель единства, это показатель вашего безумия", - сказала она в эфире радио Sputnik.Захарова добавила, что Польша "делает все для того, чтобы не дать возможности ведения не то что нормального, а хотя бы какого-то разговора по насущному".Ранее стало известно о решении Польши, являющейся действующим председателем ОБСЕ, отказать министру иностранных дел Российской Федерации Сергею Лаврову в участии в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в городе Лодзь 1-2 декабря. Российскую делегацию на СМИД ОБСЕ возглавит постоянный представитель при ОБСЕ Александр Лукашевич.
https://ria.ru/20221122/polsha-1833294316.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, мария захарова, сергей лавров, александр лукашевич, лодзь, польша, обсе, санкции в отношении россии
В мире, Мария Захарова, Сергей Лавров, Александр Лукашевич, Лодзь, Польша, ОБСЕ, Санкции в отношении России
Захарова прокомментировала недопуск Лаврова на СМИД ОБСЕ в Польше
Представитель МИД Захарова назвала недопуск Лаврова на СМИД ОБСЕ показателем безумия