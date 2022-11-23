https://ria.ru/20221123/obse-1833552535.html

Захарова прокомментировала недопуск Лаврова на СМИД ОБСЕ в Польше

Захарова прокомментировала недопуск Лаврова на СМИД ОБСЕ в Польше - РИА Новости, 23.11.2022

Захарова прокомментировала недопуск Лаврова на СМИД ОБСЕ в Польше

Недопуск министра иностранных дел России Сергея Лаврова на заседание Совета глав МИД (СМИД) ОБСЕ в Польше является показателем безумия, а не единства, заявила... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T09:31

2022-11-23T09:31

2022-11-23T09:31

в мире

мария захарова

сергей лавров

александр лукашевич

лодзь

польша

обсе

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Недопуск министра иностранных дел России Сергея Лаврова на заседание Совета глав МИД (СМИД) ОБСЕ в Польше является показателем безумия, а не единства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Единства нет и не будет… Если вы физически не допускаете министра страны, о которой вы говорите каждый день, к микрофону - это не показатель единства, это показатель вашего безумия", - сказала она в эфире радио Sputnik.Захарова добавила, что Польша "делает все для того, чтобы не дать возможности ведения не то что нормального, а хотя бы какого-то разговора по насущному".Ранее стало известно о решении Польши, являющейся действующим председателем ОБСЕ, отказать министру иностранных дел Российской Федерации Сергею Лаврову в участии в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в городе Лодзь 1-2 декабря. Российскую делегацию на СМИД ОБСЕ возглавит постоянный представитель при ОБСЕ Александр Лукашевич.

https://ria.ru/20221122/polsha-1833294316.html

https://ria.ru/20221121/lavrov-1833049617.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мария захарова, сергей лавров, александр лукашевич, лодзь, польша, обсе, санкции в отношении россии