https://ria.ru/20221123/oborot-1833487672.html

Вице-мэр Ефимов: МСП Москвы увеличили обороты на 26% с начала года

Вице-мэр Ефимов: МСП Москвы увеличили обороты на 26% с начала года - РИА Новости, 23.11.2022

Вице-мэр Ефимов: МСП Москвы увеличили обороты на 26% с начала года

Суммарный оборот малых и средних предприятий столицы за 10 месяцев этого года вырос на 26% к аналогичному прошлогоднему уровню и достиг 3,2 триллиона рублей,... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T07:10

2022-11-23T07:10

2022-11-23T07:10

владимир ефимов (правительство москвы)

экономика

москва

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Суммарный оборот малых и средних предприятий столицы за 10 месяцев этого года вырос на 26% к аналогичному прошлогоднему уровню и достиг 3,2 триллиона рублей, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.По словам вице-мэра, за указанный период доля малого и среднего бизнеса в общем обороте предприятий торговли и услуг города увеличилась на 0,8 процентного пункта – до 22,7%. При этом в июне этого года месячный оборот компаний малого и среднего бизнеса достиг абсолютного рекорда - 362,3 миллиарда рублей, что почти на 50% больше, чем годом ранее.Наибольшие обороты за январь-октябрь малый и средний бизнес показал в сфере торговли - 1,13 триллиона рублей (рост на 18%). На втором месте – гостиничный бизнес и предприятия общепита с оборотом 365 миллиардов рублей (рост на 56%), на третьем – МСП сферы культуры и спорта с оборотом 127 миллиардов рублей (рост более, чем вдвое).Также в лидерах роста оборота организации образования, транспортные и логистические компании, МСП строительной отрасли и салоны красоты (рост на 33% до 53,5 миллиарда рублей), говорится в сообщении пресс-службы.

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Алёна Пава

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Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , экономика, москва