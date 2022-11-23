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Вице-мэр Ефимов: МСП Москвы увеличили обороты на 26% с начала года - РИА Новости, 23.11.2022
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Вице-мэр Ефимов: МСП Москвы увеличили обороты на 26% с начала года
Вице-мэр Ефимов: МСП Москвы увеличили обороты на 26% с начала года - РИА Новости, 23.11.2022
Вице-мэр Ефимов: МСП Москвы увеличили обороты на 26% с начала года
Суммарный оборот малых и средних предприятий столицы за 10 месяцев этого года вырос на 26% к аналогичному прошлогоднему уровню и достиг 3,2 триллиона рублей,... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T07:10
2022-11-23T07:10
владимир ефимов (правительство москвы)
экономика
москва
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Суммарный оборот малых и средних предприятий столицы за 10 месяцев этого года вырос на 26% к аналогичному прошлогоднему уровню и достиг 3,2 триллиона рублей, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.По словам вице-мэра, за указанный период доля малого и среднего бизнеса в общем обороте предприятий торговли и услуг города увеличилась на 0,8 процентного пункта – до 22,7%. При этом в июне этого года месячный оборот компаний малого и среднего бизнеса достиг абсолютного рекорда - 362,3 миллиарда рублей, что почти на 50% больше, чем годом ранее.Наибольшие обороты за январь-октябрь малый и средний бизнес показал в сфере торговли - 1,13 триллиона рублей (рост на 18%). На втором месте – гостиничный бизнес и предприятия общепита с оборотом 365 миллиардов рублей (рост на 56%), на третьем – МСП сферы культуры и спорта с оборотом 127 миллиардов рублей (рост более, чем вдвое).Также в лидерах роста оборота организации образования, транспортные и логистические компании, МСП строительной отрасли и салоны красоты (рост на 33% до 53,5 миллиарда рублей), говорится в сообщении пресс-службы.
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владимир ефимов (правительство москвы) , экономика, москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Экономика, Москва
07:10 23.11.2022
 

Вице-мэр Ефимов: МСП Москвы увеличили обороты на 26% с начала года

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Суммарный оборот малых и средних предприятий столицы за 10 месяцев этого года вырос на 26% к аналогичному прошлогоднему уровню и достиг 3,2 триллиона рублей, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Малые и средние предприятия сегодня создают альтернативы товарам и услугам западных компаний, которые приостановили работу или покинули российский рынок. На этом фоне обороты столичного МСП за 10 месяцев достигли 3,2 триллиона рублей, что на 26% больше, чем годом ранее", - сказал вице мэр, слова которого приводит пресс-служба комплекса экономполитики Москвы.
По словам вице-мэра, за указанный период доля малого и среднего бизнеса в общем обороте предприятий торговли и услуг города увеличилась на 0,8 процентного пункта – до 22,7%. При этом в июне этого года месячный оборот компаний малого и среднего бизнеса достиг абсолютного рекорда - 362,3 миллиарда рублей, что почти на 50% больше, чем годом ранее.
Наибольшие обороты за январь-октябрь малый и средний бизнес показал в сфере торговли - 1,13 триллиона рублей (рост на 18%). На втором месте – гостиничный бизнес и предприятия общепита с оборотом 365 миллиардов рублей (рост на 56%), на третьем – МСП сферы культуры и спорта с оборотом 127 миллиардов рублей (рост более, чем вдвое).
Также в лидерах роста оборота организации образования, транспортные и логистические компании, МСП строительной отрасли и салоны красоты (рост на 33% до 53,5 миллиарда рублей), говорится в сообщении пресс-службы.
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
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