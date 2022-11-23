https://ria.ru/20221123/npo-1833572375.html
В Госдуме предложили признать экстремистской деятельность 30 НПО
В Госдуме предложили признать экстремистской деятельность 30 НПО - РИА Новости, 23.11.2022
В Госдуме предложили признать экстремистской деятельность 30 НПО
Комиссия Госдумы по противодействию вмешательству в дела РФ предлагает признать нежелательной или экстремистской деятельность 30 зарубежных НПО из 16... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T10:36
2022-11-23T10:36
2022-11-23T10:50
в мире
василий пискарев
россия
австралия
австрия
нато
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787174362_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_68299faaf2deac7073a76b0d56baba92.jpg
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Комиссия Госдумы по противодействию вмешательству в дела РФ предлагает признать нежелательной или экстремистской деятельность 30 зарубежных НПО из 16 недружественных стран, сообщил глава комиссии Василий Пискарев."Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России завершила расследование в отношении 30 неправительственных организаций, гражданских структур и общественных объединений из 16 недружественных стран", - заявил Пискарев в ходе заседания комиссии в среду.Их деятельность предлагается признать нежелательной, некоторых - экстремистской. Речь идет об НПО из Австралии, Австрии, США, Венгрии, Дании, Испании, Латвии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, ФРГ, Черногории, Чехии и Швеции."Все эти структуры подконтрольны правительствам стран НАТО и нацелены на подрыв нашей страны изнутри", - добавил он.По словам парламентария, такие организации провоцировали проведение беспорядков и сепаратизма в РФ, вмешательство в выборы и пропаганду наркотиков, вовлекали подростков в деструктивную деятельность, "а с февраля текущего года активно включились в антироссийскую деятельности в контексте проведения спецоперации на Украине".Среди таких организаций Пискарев назвал "Svoboda Alliance" (Австралия), "Русская Америка за демократию в России" (США), Проект "Ковчег" (имеющий представителей более чем в 40 странах), "Датские друзья демократической России" (Дания), "Евразийская ассоциация снижения вреда" (Литва), Ассоциация "RUHelp – Russians against the war" (Люксембург), Сообщество "Free Russia NL" (Нидерланды), Фонд "Дом прав человека" (Норвегия), Движение "Demokrati-Ja" (Германия), "Форум свободной России" (Латвия).
https://ria.ru/20221118/npo-1832433335.html
https://ria.ru/20221122/pometki-1833511829.html
россия
австралия
австрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787174362_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_11fcee32a349e70e28388757e02aba7d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, василий пискарев, россия, австралия, австрия, нато, госдума рф
В мире, Василий Пискарев, Россия, Австралия, Австрия, НАТО, Госдума РФ
10:36 23.11.2022 (обновлено: 10:50 23.11.2022)
В Госдуме предложили признать экстремистской деятельность 30 НПО
В Госдуме предложили признать экстремистской деятельность 30 НПО из недружественных стран
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Комиссия Госдумы по противодействию вмешательству в дела РФ предлагает признать нежелательной или экстремистской деятельность 30 зарубежных НПО из 16 недружественных стран, сообщил глава комиссии Василий Пискарев.
"Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России завершила расследование в отношении 30 неправительственных организаций, гражданских структур и общественных объединений из 16 недружественных стран", - заявил Пискарев в ходе заседания комиссии в среду.
Их деятельность предлагается признать нежелательной, некоторых - экстремистской. Речь идет об НПО из Австралии
, Австрии
, США
, Венгрии, Дании, Испании, Латвии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, ФРГ, Черногории, Чехии и Швеции.
"Все эти структуры подконтрольны правительствам стран НАТО
и нацелены на подрыв нашей страны изнутри", - добавил он.
По словам парламентария, такие организации провоцировали проведение беспорядков и сепаратизма в РФ, вмешательство в выборы и пропаганду наркотиков, вовлекали подростков в деструктивную деятельность, "а с февраля текущего года активно включились в антироссийскую деятельности в контексте проведения спецоперации на Украине".
Среди таких организаций Пискарев назвал "Svoboda Alliance" (Австралия), "Русская Америка за демократию в России" (США), Проект "Ковчег" (имеющий представителей более чем в 40 странах), "Датские друзья демократической России" (Дания), "Евразийская ассоциация снижения вреда" (Литва), Ассоциация "RUHelp – Russians against the war" (Люксембург), Сообщество "Free Russia NL" (Нидерланды), Фонд "Дом прав человека" (Норвегия), Движение "Demokrati-Ja" (Германия), "Форум свободной России" (Латвия).