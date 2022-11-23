https://ria.ru/20221123/norvegiya-1833733329.html

В Норвегии запускавшего дроны россиянина приговорили к 90 дням заключения

В Норвегии запускавшего дроны россиянина приговорили к 90 дням заключения - РИА Новости, 23.11.2022

В Норвегии запускавшего дроны россиянина приговорили к 90 дням заключения

Суд в Норвегии приговорил 34-летнего россиянина, который обвинялся в том, что запускал беспилотники в семи местах в Норвегии, к 90 дням тюремного заключения,... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T17:08

2022-11-23T17:08

2022-11-23T17:54

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МУРМАНСК, 23 ноя – РИА Новости. Суд в Норвегии приговорил 34-летнего россиянина, который обвинялся в том, что запускал беспилотники в семи местах в Норвегии, к 90 дням тюремного заключения, сообщила телерадиокомпания NRK."Россиянин, который обвинялся в запуске дронов, приговорен к 90 дням тюрьмы. Для граждан России запрещено запускать дроны в Норвегии из-за санкций", - говорится в сообщении.Ранее телекомпания сообщала о том, что мужчину задержали после запуска дрона в Улленсванге. В обвинительном заключении упоминались семь мест, в которых россиянин управлял беспилотником. Россиянин и его защитник настаивали на освобождении и заявляли, что готовы обжаловать дело в вышестоящих инстанциях. Задержанный до сих пор находился под стражей в тюрьме Бергена.Также сообщалось, что в ноябре должны состояться суды еще над тремя россиянами, которые были задержаны за управление дронами в Норвегии. Эти дела находятся в окружном суде Вадсё и два дела в Тромсе.С начала специальной военной операции РФ на Украине Норвегия запретила российским компаниям и гражданам использовать беспилотники в Норвегии. За последние два месяца полиция Норвегии задержала семерых россиян в разных регионах страны за съемку с беспилотников, все они были заключены под стражу, позже некоторых из них отпустили. Среди задержанных оказался сын экс-главы РЖД Андрей Якунин, он останется под стражей до суда.

https://ria.ru/20221119/norvegiya-1832773100.html

https://ria.ru/20221122/sanktsii-1833270575.html

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в мире, норвегия, россия, берген, санкции в отношении россии, бпла, новости - туризм