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Зеленский: более четырех тысяч "пунктов несокрушимости" открыты на Украине - РИА Новости, 23.11.2022
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Зеленский: более четырех тысяч "пунктов несокрушимости" открыты на Украине
Зеленский: более четырех тысяч "пунктов несокрушимости" открыты на Украине - РИА Новости, 23.11.2022
Зеленский: более четырех тысяч "пунктов несокрушимости" открыты на Украине
Свыше 4 тысяч пунктов оказания базовых услуг людям развернуты по всей Украине на случай длительных отключений электроэнергии, сообщил Владимир Зеленский. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T07:52
2022-11-23T07:52
владимир зеленский
денис шмыгаль
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Свыше 4 тысяч пунктов оказания базовых услуг людям развернуты по всей Украине на случай длительных отключений электроэнергии, сообщил Владимир Зеленский.Пункты будут работать в бесплатном и круглосуточном режиме при всех областных и районных администрациях, также при школах, зданиях МЧС. В них можно будет узнать, где работает ближайшая АЗС, банковское отделение, аптека, магазин. Там также есть вода, свет, мобильная связь, интернет."Разворачиваем по всей стране и наш новый проект поддержки людей - "пункты несокрушимости". По итогам этого дня подготовлено уже более четырех тысяч таких пунктов. Запланировано еще больше", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.Премьер Украины Денис Шмыгаль ранее заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя после ракетных ударов. Директор украинского центра исследований энергетики Александр Харченко заявлял, что в случае блэкаута по всей Украине энергосистеме понадобится на восстановление от трех до десяти дней. Позже гендиректор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко предложил украинцам рассмотреть возможность выезда из страны на три-четыре месяца для уменьшения потребления электроэнергии.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20221121/ukraina-1832987902.html
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владимир зеленский, денис шмыгаль, украина, харьков, киев, дтэк, вооруженные силы рф
Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, Украина, Харьков, Киев, ДТЭК, Вооруженные силы РФ
07:52 23.11.2022
 
Зеленский: более четырех тысяч "пунктов несокрушимости" открыты на Украине

Зеленский: более четырех тысяч "пунктов несокрушимости" развернуты по всей Украине

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Свыше 4 тысяч пунктов оказания базовых услуг людям развернуты по всей Украине на случай длительных отключений электроэнергии, сообщил Владимир Зеленский.
Пункты будут работать в бесплатном и круглосуточном режиме при всех областных и районных администрациях, также при школах, зданиях МЧС. В них можно будет узнать, где работает ближайшая АЗС, банковское отделение, аптека, магазин. Там также есть вода, свет, мобильная связь, интернет.
Бурштынская ТЭС, Украина - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
21 ноября, 08:48Специальная военная операция на Украине
"Укрэнерго" сообщило о плановых отключениях электроэнергии по всей Украине
"Разворачиваем по всей стране и наш новый проект поддержки людей - "пункты несокрушимости". По итогам этого дня подготовлено уже более четырех тысяч таких пунктов. Запланировано еще больше", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Премьер Украины Денис Шмыгаль ранее заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя после ракетных ударов. Директор украинского центра исследований энергетики Александр Харченко заявлял, что в случае блэкаута по всей Украине энергосистеме понадобится на восстановление от трех до десяти дней. Позже гендиректор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко предложил украинцам рассмотреть возможность выезда из страны на три-четыре месяца для уменьшения потребления электроэнергии.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Протесты против отключения электроэнергии в Одессе
19 ноября, 13:48
Протестующие против отключения электроэнергии перекрыли улицу в Одессе
 
Владимир ЗеленскийДенис ШмыгальУкраинаХарьковКиевДТЭКВооруженные силы РФ
 
 
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