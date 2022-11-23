Зеленский: более четырех тысяч "пунктов несокрушимости" открыты на Украине
Зеленский: более четырех тысяч "пунктов несокрушимости" развернуты по всей Украине
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Свыше 4 тысяч пунктов оказания базовых услуг людям развернуты по всей Украине на случай длительных отключений электроэнергии, сообщил Владимир Зеленский.
Пункты будут работать в бесплатном и круглосуточном режиме при всех областных и районных администрациях, также при школах, зданиях МЧС. В них можно будет узнать, где работает ближайшая АЗС, банковское отделение, аптека, магазин. Там также есть вода, свет, мобильная связь, интернет.
"Разворачиваем по всей стране и наш новый проект поддержки людей - "пункты несокрушимости". По итогам этого дня подготовлено уже более четырех тысяч таких пунктов. Запланировано еще больше", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Премьер Украины Денис Шмыгаль ранее заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя после ракетных ударов. Директор украинского центра исследований энергетики Александр Харченко заявлял, что в случае блэкаута по всей Украине энергосистеме понадобится на восстановление от трех до десяти дней. Позже гендиректор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко предложил украинцам рассмотреть возможность выезда из страны на три-четыре месяца для уменьшения потребления электроэнергии.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.