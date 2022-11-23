Рейтинг@Mail.ru
Польша и Прибалтика отвергли предложенный потолок цен на российскую нефть - РИА Новости, 23.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221123/neft-1833808403.html
Польша и Прибалтика отвергли предложенный потолок цен на российскую нефть
Польша и Прибалтика отвергли предложенный потолок цен на российскую нефть - РИА Новости, 23.11.2022
Польша и Прибалтика отвергли предложенный потолок цен на российскую нефть
Польша и страны Балтии отвергли предложенный потолок цен на нефть РФ на уровне 65 долларов за баррель как слишком щедрый, передает агентство Блумберг со ссылкой РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T23:36
2022-11-23T23:36
экономика
цены на нефть
владимир путин
александр новак
россия
польша
балтия
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793025950_0:143:3283:1990_1920x0_80_0_0_7aa5057b992a8604006ded91528733ea.jpg
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Польша и страны Балтии отвергли предложенный потолок цен на нефть РФ на уровне 65 долларов за баррель как слишком щедрый, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.Ранее агентство писало, что ЕС в координации с G7 обсуждают установление потолка цен на российскую нефть на уровне 65-70 долларов за баррель."Исполнительный орган ЕС предложил уровень в 65 долларов за баррель, который Польша и страны Балтии отвергли как слишком щедрый по отношению к Москве, сообщили источники", - говорится в сообщении.Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, не раз заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее интересам. Вице-премьер Александр Новак также указывал, что РФ не станет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости: Россия будет работать лишь с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.
https://ria.ru/20221123/peregovory-1833799032.html
россия
польша
балтия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793025950_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_6662b8cc3c8b847413b2faffa5ad6b5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, владимир путин, александр новак, россия, польша, балтия, евросоюз, g7
Экономика, Цены на нефть, Владимир Путин, Александр Новак, Россия, Польша, Балтия, Евросоюз, G7
23:36 23.11.2022
 
Польша и Прибалтика отвергли предложенный потолок цен на российскую нефть

Блумберг: Польша и Прибалтика считают потолок цен на российскую нефть в 65 долларов щедрым

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Добыча нефти. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Польша и страны Балтии отвергли предложенный потолок цен на нефть РФ на уровне 65 долларов за баррель как слишком щедрый, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Ранее агентство писало, что ЕС в координации с G7 обсуждают установление потолка цен на российскую нефть на уровне 65-70 долларов за баррель.
"Исполнительный орган ЕС предложил уровень в 65 долларов за баррель, который Польша и страны Балтии отвергли как слишком щедрый по отношению к Москве, сообщили источники", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, не раз заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее интересам. Вице-премьер Александр Новак также указывал, что РФ не станет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости: Россия будет работать лишь с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.
Нефтепровод Дружба - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
Вчера, 22:02
Bloomberg: переговоры в ЕС по потолку цен на российскую нефть зашли в тупик
 
ЭкономикаЦены на нефтьВладимир ПутинАлександр НовакРоссияПольшаБалтияЕвросоюзG7
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала