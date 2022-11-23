https://ria.ru/20221123/neft-1833808403.html
Польша и Прибалтика отвергли предложенный потолок цен на российскую нефть
Польша и Прибалтика отвергли предложенный потолок цен на российскую нефть - РИА Новости, 23.11.2022
Польша и Прибалтика отвергли предложенный потолок цен на российскую нефть
Польша и страны Балтии отвергли предложенный потолок цен на нефть РФ на уровне 65 долларов за баррель как слишком щедрый, передает агентство Блумберг со ссылкой РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T23:36
2022-11-23T23:36
2022-11-23T23:36
экономика
цены на нефть
владимир путин
александр новак
россия
польша
балтия
евросоюз
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Польша и страны Балтии отвергли предложенный потолок цен на нефть РФ на уровне 65 долларов за баррель как слишком щедрый, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.Ранее агентство писало, что ЕС в координации с G7 обсуждают установление потолка цен на российскую нефть на уровне 65-70 долларов за баррель."Исполнительный орган ЕС предложил уровень в 65 долларов за баррель, который Польша и страны Балтии отвергли как слишком щедрый по отношению к Москве, сообщили источники", - говорится в сообщении.Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, не раз заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее интересам. Вице-премьер Александр Новак также указывал, что РФ не станет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости: Россия будет работать лишь с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.
https://ria.ru/20221123/peregovory-1833799032.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, владимир путин, александр новак, россия, польша, балтия, евросоюз, g7
Экономика, Цены на нефть, Владимир Путин, Александр Новак, Россия, Польша, Балтия, Евросоюз, G7
Польша и Прибалтика отвергли предложенный потолок цен на российскую нефть
Блумберг: Польша и Прибалтика считают потолок цен на российскую нефть в 65 долларов щедрым