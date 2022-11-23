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СМИ раскрыли планы ЕС и G7 по потолку цен на российскую нефть - РИА Новости, 23.11.2022
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20221123/neft-1833639177.html
СМИ раскрыли планы ЕС и G7 по потолку цен на российскую нефть
СМИ раскрыли планы ЕС и G7 по потолку цен на российскую нефть - РИА Новости, 23.11.2022
СМИ раскрыли планы ЕС и G7 по потолку цен на российскую нефть
ЕС и страны "Большой семерки" изучают введение лимита цен на российскую нефть в диапазоне от 65 до 70 долларов за баррель, передает агентство Блумберг со... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T13:48
2022-11-23T14:51
экономика
евросоюз
g7
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
санкции в отношении россии
в мире
санкции
нефть
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. ЕС и страны "Большой семерки" изучают введение лимита цен на российскую нефть в диапазоне от 65 до 70 долларов за баррель, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.В свою очередь, несколько европейских дипломатов заявили, что предложенный уровень цен слишком высок. Для принятия решения необходимо согласие всех стран — членов ЕС.Ранее агентство Блумберг сообщало, что сегодня страны "Большой семерки" намерены утвердить предел стоимости для российской нефти.Министры финансов стран G7 (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) в сентябре подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на российскую нефть в рамках расширения санкций. Планируется, что лимит введут 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов.Президент Владимир Путин, комментируя эту инициативу, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, указал, что Москва не станет экспортировать нефть в страны, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. Он добавил, что такие ограничения означают вмешательство в рыночные инструменты. По его словам, Россия будет работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.
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экономика, евросоюз, g7, санкции в отношении россии, в мире, санкции, нефть, цены на нефть, владимир путин, александр новак, германия, великобритания, россия
Экономика, Евросоюз, G7, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Санкции в отношении России, В мире, Санкции, Нефть, Цены на нефть, Владимир Путин, Александр Новак, Германия, Великобритания, Россия
13:48 23.11.2022 (обновлено: 14:51 23.11.2022)
 
СМИ раскрыли планы ЕС и G7 по потолку цен на российскую нефть

Bloomberg: ЕС и G7 обсуждают лимит цен на нефть из России на уровне 65-70 долларов

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. ЕС и страны "Большой семерки" изучают введение лимита цен на российскую нефть в диапазоне от 65 до 70 долларов за баррель, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Евросоюз в координации со странами G7 обсуждает установление потолка цен на российскую сырую нефть на уровне между 65 и 70 долларов за баррель", — говорится в публикации.
В свою очередь, несколько европейских дипломатов заявили, что предложенный уровень цен слишком высок. Для принятия решения необходимо согласие всех стран — членов ЕС.
Ранее агентство Блумберг сообщало, что сегодня страны "Большой семерки" намерены утвердить предел стоимости для российской нефти.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
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США учли лазейки в потолке цен на российскую нефть, считает эксперт
Министры финансов стран G7 (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) в сентябре подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на российскую нефть в рамках расширения санкций. Планируется, что лимит введут 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов.
Президент Владимир Путин, комментируя эту инициативу, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, указал, что Москва не станет экспортировать нефть в страны, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. Он добавил, что такие ограничения означают вмешательство в рыночные инструменты. По его словам, Россия будет работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.
В холле Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
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В Госдуме прокомментировали заявления Минфина США о потолке цен на нефть
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаЕвросоюзG7Санкции в отношении РоссииВ миреСанкцииНефтьЦены на нефтьВладимир ПутинАлександр НовакГерманияВеликобританияРоссия
 
 
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