https://ria.ru/20221123/neft-1833639177.html

СМИ раскрыли планы ЕС и G7 по потолку цен на российскую нефть

СМИ раскрыли планы ЕС и G7 по потолку цен на российскую нефть - РИА Новости, 23.11.2022

СМИ раскрыли планы ЕС и G7 по потолку цен на российскую нефть

ЕС и страны "Большой семерки" изучают введение лимита цен на российскую нефть в диапазоне от 65 до 70 долларов за баррель, передает агентство Блумберг со... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T13:48

2022-11-23T13:48

2022-11-23T14:51

экономика

евросоюз

g7

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

санкции в отношении россии

в мире

санкции

нефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833568330_0:301:2973:1973_1920x0_80_0_0_1f8513894c812103b500239a48caccbe.jpg

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. ЕС и страны "Большой семерки" изучают введение лимита цен на российскую нефть в диапазоне от 65 до 70 долларов за баррель, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.В свою очередь, несколько европейских дипломатов заявили, что предложенный уровень цен слишком высок. Для принятия решения необходимо согласие всех стран — членов ЕС.Ранее агентство Блумберг сообщало, что сегодня страны "Большой семерки" намерены утвердить предел стоимости для российской нефти.Министры финансов стран G7 (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) в сентябре подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на российскую нефть в рамках расширения санкций. Планируется, что лимит введут 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов.Президент Владимир Путин, комментируя эту инициативу, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, указал, что Москва не станет экспортировать нефть в страны, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. Он добавил, что такие ограничения означают вмешательство в рыночные инструменты. По его словам, Россия будет работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.

https://ria.ru/20221123/lazeyki-1833615855.html

https://ria.ru/20221123/gosduma-1833580987.html

германия

великобритания

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, евросоюз, g7, санкции в отношении россии, в мире, санкции, нефть, цены на нефть, владимир путин, александр новак, германия, великобритания, россия