https://ria.ru/20221123/neft-1833618139.html

Слуцкий назвал установление потолка цен на нефть "пробитым дном"

Слуцкий назвал установление потолка цен на нефть "пробитым дном" - РИА Новости, 23.11.2022

Слуцкий назвал установление потолка цен на нефть "пробитым дном"

Россия будет крайне отрицательно относится к попыткам регулировать цены на ее энергоносители, заявил глава международного комитета Госдумы и лидер ЛДПР Леонид... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T12:48

2022-11-23T12:48

2022-11-23T12:48

экономика

цены на нефть

россия

сша

леонид слуцкий (политик)

госдума рф

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789174919_0:90:3035:1797_1920x0_80_0_0_81eee7dce67870e7451296f854824a4e.jpg

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Россия будет крайне отрицательно относится к попыткам регулировать цены на ее энергоносители, заявил глава международного комитета Госдумы и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, назвавший ситуацию с потолком цен на российскую нефть "очередным пробитым дном" западной стратегической мысли.Агентство Блумберг ранее со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что страны G7 в среду рассчитывают объявить, на каком уровне будет установлен ценовой предел для российской нефти."Мы ждем объявления странами "Большой семерки" ценового потолка на российскую нефть. Это не потолок, а, простите, очередное дно, которое пробито западными в кавычках "стратегами". К подобным попыткам регулировать цены на наши энергоносители мы будет относиться крайне отрицательно", - сообщил Слуцкий журналистам в Госдуме. По его мнению, в итоге "просвещенная Европа" будет покупать углеводороды, нефть РФ под другой маркировкой и при этом по более высокой цене.В сентябре министры финансов стран G7 (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на российскую нефть в рамках расширения санкций. Евросоюз в начале октября ввел восьмой пакет санкций против России, который включает законодательную основу для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря 2022 года для нефти и 5 февраля 2023 года – для нефтепродуктов.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что дешевые и надежные российские энергоресурсы были конкурентным преимуществом Европы, и даже частичный отказ от них уже негативно сказывается на ее экономике и жителях. А США, продавливая полный отказ ЕС от российских энергоносителей и других ресурсов, ведут к деиндустриализации Европы, говорил он.Президент РФ, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, указал, что РФ не станет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20221122/neft-1833239941.html

https://ria.ru/20221104/zapad-1829063311.html

https://ria.ru/20221028/amerika-1827304212.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, цены на нефть, россия, сша, леонид слуцкий (политик), госдума рф, санкции в отношении россии