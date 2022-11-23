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Слуцкий назвал установление потолка цен на нефть "пробитым дном" - РИА Новости, 23.11.2022
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Слуцкий назвал установление потолка цен на нефть "пробитым дном"
Слуцкий назвал установление потолка цен на нефть "пробитым дном" - РИА Новости, 23.11.2022
Слуцкий назвал установление потолка цен на нефть "пробитым дном"
Россия будет крайне отрицательно относится к попыткам регулировать цены на ее энергоносители, заявил глава международного комитета Госдумы и лидер ЛДПР Леонид... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T12:48
2022-11-23T12:48
экономика
цены на нефть
россия
сша
леонид слуцкий (политик)
госдума рф
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Россия будет крайне отрицательно относится к попыткам регулировать цены на ее энергоносители, заявил глава международного комитета Госдумы и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, назвавший ситуацию с потолком цен на российскую нефть "очередным пробитым дном" западной стратегической мысли.Агентство Блумберг ранее со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что страны G7 в среду рассчитывают объявить, на каком уровне будет установлен ценовой предел для российской нефти."Мы ждем объявления странами "Большой семерки" ценового потолка на российскую нефть. Это не потолок, а, простите, очередное дно, которое пробито западными в кавычках "стратегами". К подобным попыткам регулировать цены на наши энергоносители мы будет относиться крайне отрицательно", - сообщил Слуцкий журналистам в Госдуме. По его мнению, в итоге "просвещенная Европа" будет покупать углеводороды, нефть РФ под другой маркировкой и при этом по более высокой цене.В сентябре министры финансов стран G7 (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на российскую нефть в рамках расширения санкций. Евросоюз в начале октября ввел восьмой пакет санкций против России, который включает законодательную основу для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря 2022 года для нефти и 5 февраля 2023 года – для нефтепродуктов.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что дешевые и надежные российские энергоресурсы были конкурентным преимуществом Европы, и даже частичный отказ от них уже негативно сказывается на ее экономике и жителях. А США, продавливая полный отказ ЕС от российских энергоносителей и других ресурсов, ведут к деиндустриализации Европы, говорил он.Президент РФ, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, указал, что РФ не станет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20221122/neft-1833239941.html
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экономика, цены на нефть, россия, сша, леонид слуцкий (политик), госдума рф, санкции в отношении россии
Экономика, Цены на нефть, Россия, США, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ, Санкции в отношении России
12:48 23.11.2022
 
Слуцкий назвал установление потолка цен на нефть "пробитым дном"

Слуцкий считает, что регулирование цен на российскую нефть — не потолок, а пробитое дно

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПредседатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Россия будет крайне отрицательно относится к попыткам регулировать цены на ее энергоносители, заявил глава международного комитета Госдумы и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, назвавший ситуацию с потолком цен на российскую нефть "очередным пробитым дном" западной стратегической мысли.
Агентство Блумберг ранее со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что страны G7 в среду рассчитывают объявить, на каком уровне будет установлен ценовой предел для российской нефти.
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
Вчера, 05:36
"Дырявый потолок": эксперт оценил инициативу Запада против российской нефти
"Мы ждем объявления странами "Большой семерки" ценового потолка на российскую нефть. Это не потолок, а, простите, очередное дно, которое пробито западными в кавычках "стратегами". К подобным попыткам регулировать цены на наши энергоносители мы будет относиться крайне отрицательно", - сообщил Слуцкий журналистам в Госдуме. По его мнению, в итоге "просвещенная Европа" будет покупать углеводороды, нефть РФ под другой маркировкой и при этом по более высокой цене.
В сентябре министры финансов стран G7 (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на российскую нефть в рамках расширения санкций. Евросоюз в начале октября ввел восьмой пакет санкций против России, который включает законодательную основу для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря 2022 года для нефти и 5 февраля 2023 года – для нефтепродуктов.
Зрители на митинге-концерте в поддержку присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
4 ноября, 08:00
На Западе ждут коллапса России
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что дешевые и надежные российские энергоресурсы были конкурентным преимуществом Европы, и даже частичный отказ от них уже негативно сказывается на ее экономике и жителях. А США, продавливая полный отказ ЕС от российских энергоносителей и других ресурсов, ведут к деиндустриализации Европы, говорил он.
Президент РФ, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, указал, что РФ не станет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.
В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Мужчина с флагом России идет по Большому Каменному мосту после окончания митинга Своих не бросаем на Манежной площади в Москве. - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
28 октября, 08:00
Американцы боятся, что Москва покажет им кузькину мать
 
ЭкономикаЦены на нефтьРоссияСШАЛеонид Слуцкий (политик)Госдума РФСанкции в отношении России
 
 
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