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СМИ раскрыли планы США и их союзников по потолку цен на российскую нефть - РИА Новости, 23.11.2022
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СМИ раскрыли планы США и их союзников по потолку цен на российскую нефть
СМИ раскрыли планы США и их союзников по потолку цен на российскую нефть - РИА Новости, 23.11.2022
СМИ раскрыли планы США и их союзников по потолку цен на российскую нефть
США вместе со своими союзниками после введения ценового потолка на российскую нефть, вероятно, будут корректировать цену на нефть несколько раз в год, а не... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T11:34
2022-11-23T11:34
экономика
в мире
сша
g7
санкции в отношении россии
россия
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. США вместе со своими союзниками после введения ценового потолка на российскую нефть, вероятно, будут корректировать цену на нефть несколько раз в год, а не ежемесячно, передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного представителя министерства финансов США.Как сообщается, во вторник представитель минфина США в выступлении перед журналистами высказал предположение о том, что предельная цена на российскую нефть, которую США и ряд стран-союзников планируют установить, будет пересматриваться не ежемесячно, а раз в три месяца или раз в полгода."Нашей целью является пересмотр этого на регулярной основе, что, с моей точки зрения, надеюсь, будет происходить скорее ежеквартально или даже раз в полгода, так как мы хотим обеспечить определенность на рынке", - приводит агентство его слова.В сентябре министры финансов стран G7 (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на российскую нефть в рамках расширения санкций. Евросоюз в начале октября ввел восьмой пакет санкций против России, который включает законодательную основу для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря 2022 года для нефти и 5 февраля 2023 года – для нефтепродуктов.Агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники ранее писало, что страны G7 рассчитывают объявить, на каком уровне будет установлен ценовой предел для российской нефти, 23 ноября.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что дешевые и надежные российские энергоресурсы были конкурентным преимуществом Европы, и даже частичный отказ от них уже негативно сказывается на ее экономике и жителях. А США, продавливая полный отказ ЕС от российских энергоносителей и других ресурсов, ведут к деиндустриализации Европы, говорил он.Президент РФ, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, указал, что РФ не станет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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экономика, в мире, сша, g7, санкции в отношении россии, россия
Экономика, В мире, США, G7, Санкции в отношении России, Россия
11:34 23.11.2022
 
СМИ раскрыли планы США и их союзников по потолку цен на российскую нефть

Рейтер: потолок цен на российскую нефть планируют корректировать несколько раз в год

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. США вместе со своими союзниками после введения ценового потолка на российскую нефть, вероятно, будут корректировать цену на нефть несколько раз в год, а не ежемесячно, передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного представителя министерства финансов США.
Как сообщается, во вторник представитель минфина США в выступлении перед журналистами высказал предположение о том, что предельная цена на российскую нефть, которую США и ряд стран-союзников планируют установить, будет пересматриваться не ежемесячно, а раз в три месяца или раз в полгода.
"Нашей целью является пересмотр этого на регулярной основе, что, с моей точки зрения, надеюсь, будет происходить скорее ежеквартально или даже раз в полгода, так как мы хотим обеспечить определенность на рынке", - приводит агентство его слова.
В сентябре министры финансов стран G7 (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на российскую нефть в рамках расширения санкций. Евросоюз в начале октября ввел восьмой пакет санкций против России, который включает законодательную основу для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря 2022 года для нефти и 5 февраля 2023 года – для нефтепродуктов.
Газокомпрессорная станция Несвижская в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
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"Это шутка": в ЕС нарастает недовольство из-за потолка цен на газ из России
Агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники ранее писало, что страны G7 рассчитывают объявить, на каком уровне будет установлен ценовой предел для российской нефти, 23 ноября.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что дешевые и надежные российские энергоресурсы были конкурентным преимуществом Европы, и даже частичный отказ от них уже негативно сказывается на ее экономике и жителях. А США, продавливая полный отказ ЕС от российских энергоносителей и других ресурсов, ведут к деиндустриализации Европы, говорил он.
Президент РФ, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, указал, что РФ не станет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.
В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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В последний вагон: Европа накинулась на российскую нефть и дизель
 
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