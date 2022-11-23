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В Совфеде заявили, что ЕС будет дорого покупать нефть из России по воле США - РИА Новости, 23.11.2022
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В Совфеде заявили, что ЕС будет дорого покупать нефть из России по воле США
В Совфеде заявили, что ЕС будет дорого покупать нефть из России по воле США - РИА Новости, 23.11.2022
В Совфеде заявили, что ЕС будет дорого покупать нефть из России по воле США
Американцы, вводя "ограничения" на закупки российской нефти, оставляют лазейки, чтобы через свои подставные фирмы продавать европейцам энергоресурсы по самой... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T10:44
2022-11-23T10:44
экономика
иван абрамов
россия
сша
евросоюз
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Американцы, вводя "ограничения" на закупки российской нефти, оставляют лазейки, чтобы через свои подставные фирмы продавать европейцам энергоресурсы по самой высокой цене, заявил РИА Новости в среду первый замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов.По предложениям минфина США, потолок цен на нефть из России не будет применяться в случае ее существенной переработки за пределами России, предлагается разрешить транзакции, связанные с разгрузкой нефти РФ в экстренных случаях - риск для жизни экипажа, экология. Кроме того, предлагается до 30 сентября 2023 года разрешить все транзакции, связанные с морскими перевозками сырой нефти в Японию с проекта "Сахалин-2". Также разрешается проводить финансовые операции связанные с поставками сырой нефти РФ в Болгарию, Хорватию и ряд не имеющих выхода к морю стран ЕС."Это является очередной аферой США, в итоге европейцы будут покупать нашу же нефть, газ через посредников - подставные американские фирмы. В итоге США попытаются получить огромные прибыли", - сказал Абрамов.По его словам, американцы постараются выстроить такую схему, чтобы в итоге они на европейском рынке стали главными продавцами энергоресурсов. Однако, считает политик, "все тайное становится явным" и любой танкер можно будет отследить.Сенатор также отметил, что Россия всегда сама выбирает, кому поставлять свои энергоресурсы, "мы будем искать прямые контракты, нам посредники не нужны".По словам законодателя, Россия наращивает поставки энергоресурсов в Китай, Индию, другие страны. "Будем развивать внутренний рынок, заниматься переработкой энергоресурсов", - сказал он.
https://ria.ru/20221123/neft-1833361462.html
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экономика, иван абрамов, россия, сша, евросоюз
Экономика, Иван Абрамов, Россия, США, Евросоюз
10:44 23.11.2022
 
В Совфеде заявили, что ЕС будет дорого покупать нефть из России по воле США

Сенатор Абрамов: в ЕС будут покупать российскую нефть по самой высокой цене из-за США

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Американцы, вводя "ограничения" на закупки российской нефти, оставляют лазейки, чтобы через свои подставные фирмы продавать европейцам энергоресурсы по самой высокой цене, заявил РИА Новости в среду первый замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов.
По предложениям минфина США, потолок цен на нефть из России не будет применяться в случае ее существенной переработки за пределами России, предлагается разрешить транзакции, связанные с разгрузкой нефти РФ в экстренных случаях - риск для жизни экипажа, экология. Кроме того, предлагается до 30 сентября 2023 года разрешить все транзакции, связанные с морскими перевозками сырой нефти в Японию с проекта "Сахалин-2". Также разрешается проводить финансовые операции связанные с поставками сырой нефти РФ в Болгарию, Хорватию и ряд не имеющих выхода к морю стран ЕС.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
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"Это является очередной аферой США, в итоге европейцы будут покупать нашу же нефть, газ через посредников - подставные американские фирмы. В итоге США попытаются получить огромные прибыли", - сказал Абрамов.
По его словам, американцы постараются выстроить такую схему, чтобы в итоге они на европейском рынке стали главными продавцами энергоресурсов. Однако, считает политик, "все тайное становится явным" и любой танкер можно будет отследить.
Сенатор также отметил, что Россия всегда сама выбирает, кому поставлять свои энергоресурсы, "мы будем искать прямые контракты, нам посредники не нужны".
По словам законодателя, Россия наращивает поставки энергоресурсов в Китай, Индию, другие страны. "Будем развивать внутренний рынок, заниматься переработкой энергоресурсов", - сказал он.
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ЭкономикаИван АбрамовРоссияСШАЕвросоюз
 
 
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