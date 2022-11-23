https://ria.ru/20221123/neft-1833522264.html

Страны G7 и ЕС, вероятно, объявят в среду лимит цен на российскую нефть

Страны G7 и ЕС, вероятно, объявят в среду лимит цен на российскую нефть - РИА Новости, 23.11.2022

Страны G7 и ЕС, вероятно, объявят в среду лимит цен на российскую нефть

Уровень ценового предела для российской нефти, который с начала декабря могут начать применять страны "Большой семерки" и Евросоюз, может быть объявлен 23... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T01:00

2022-11-23T01:00

2022-11-23T01:00

экономика

цены на нефть

александр новак

россия

азия

g7

евросоюз

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 23 ноя - РИА Новости. Уровень ценового предела для российской нефти, который с начала декабря могут начать применять страны "Большой семерки" и Евросоюз, может быть объявлен 23 ноября.Об это сообщало в пятницу агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники. Тогда отмечалось, что США в частном порядке планировали поделиться своим предложением в преддверии предстоящей встречи послов стран ЕС при союзе, намеченной на 23 ноября. Если данное предложение будет поддержано, о согласованном ценовом потолке могут объявить в тот же вечер. При этом собеседники агентства отмечали, что сроки данного объявления могут измениться.В статье на сайте издания Politico во вторник также отмечалось, что G7 может объявить ценовой предел в среду. В ней говорилось, что для применения этой нормы в Евросоюзе ее должны одобрить все страны-члены. Теоретически этот "зеленый свет" может быть дан быстро, возможно, даже на встрече послов ЕС в среду, отмечалось в ней. В конце концов, ЕС уже согласовал правовую основу для ограничения цен на нефть в своем последнем пакете санкций против России, напоминает издание. В то время Мальта, Греция и Кипр, чей танкерный флот перевозит большую часть российской нефти, были обеспокоены влиянием ограничения цен на нефть на их судоходные отрасли. Однако, согласно тексту заметки, Европейский союз пошел на некоторые уступки этим странам.Издание Euractive в начале ноября писало со ссылкой на главного координатора госдепа по санкционной политике Джеймса О'Брайена, что страны G7 подготовят все детали ограничения цен к 5 декабря, то есть к моменту, когда эта мера может вступить в силу. Ограничение цен, поддержанное США, Японией, Великобританией, Канадой и ЕС, не позволит судоходным и страховым компаниям обслуживать танкеры, перевозящие российскую нефть, если это "чёрное золото" не было продано по установленной цене или ниже нее, отмечалось в заметке.Как сообщило во вторник вечером агентство Блумберг со ссылкой на источники и документ, потолок цен на нефть из РФ может быть немного выше интервала в 40-60 долларов за баррель. Кроме того, ЕС предложил добавить 45-дневный переходный период к дате введения этого лимита. По данным агентства, период будет действовать для нефти, загруженной до 5 декабря и разгруженной до 19 января.Министры финансов стран G7 (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) в сентябре подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на российскую нефть в рамках расширения санкций. Евросоюз в начале октября ввел восьмой пакет санкций против России, который включает законодательную основу для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны.Ранее директор научного центра "Ансельм" Максим Канищев сказал РИА Новости, что, в частности, в G7 не заявляли, что не будут покупать российскую нефть дороже лимита. Они могут запретить компаниям предоставлять услуги по доставке и страхованию транспортировки нефти из РФ в любую точку мира, если ее цена превышает потолок. Но, если кто-то привезет им это сырье по более высокой цене, ограничений на ее покупку не будет. При этом, для стран Азии это возможность нового бизнеса - чтобы перевозить более дорогую нефть, они могут развивать компании, не подпадающие под американские и европейские санкции.При этом РФ не планирует поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые будут применять принцип ценового потолка, она будет перенаправлять поставки рыночно ориентированным партнерам или сокращать добычу, заявил в начале недели вице-премьер РФ Александр Новак.

https://ria.ru/20221121/evrokomissiya-1833138987.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221104/neft-1829171626.html

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экономика, цены на нефть, александр новак, россия, азия, g7, евросоюз, санкции в отношении россии