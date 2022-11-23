https://ria.ru/20221123/neft-1833361462.html

В последний вагон: Европа накинулась на российскую нефть и дизель

В последний вагон: Европа накинулась на российскую нефть и дизель - РИА Новости, 23.11.2022

В последний вагон: Европа накинулась на российскую нефть и дизель

Пока не вступило в силу эмбарго на российские нефтепродукты, в ЕС закупаются впрок — кто как может. Великобритания действует через третьи страны,... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T08:00

2022-11-23T08:00

2022-11-23T08:02

экономика

цены на нефть

великобритания

европа

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

дт (дизельное топливо)

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости, Наталья Дембинская. Пока не вступило в силу эмбарго на российские нефтепродукты, в ЕС закупаются впрок — кто как может. Великобритания действует через третьи страны, континентальные трейдеры сосредоточились на дизеле. На какие уловки идут европейцы из-за собственных запретов — в материале РИА Новости.С черного ходаЛондон одним из первых отказался от торговли с Москвой: эмбарго на золото действует с июля, на уголь — с августа. На нефть — с декабря. В 2021-м Британия закупила нефтепродуктов в России почти на 600 миллионов долларов. Как сообщило бюро статистики королевства, к июню импорт полностью прекратился.На самом деле это не так.Журналисты выявили четыре судна с российской нефтью. По информации издания, в июне и июле было 13 таких поставок. В том числе приняли то, что перекачали с российского Mariner на греческое Marinoula.Нюансы статистикиТо, как ведут торговую статистику, оставляет широкое пространство для коммерческого маневра.При этом, подчеркивает Sunday Times, возникает расхождение с данными Управления по налогам и таможенным сборам (HMRC). Там установили, что в июне британские порты приняли российской нефти на 93 миллиона долларов — как импорт из Нидерландов, Эстонии, Польши и Бельгии. В июле — на полтора миллиона фунтов стерлингов (из Франции, Нидерландов, Германии и Латвии).Чудесами статистики озаботились в партии тори."Пора закрыть очевидную лазейку. Кто знает, сколько сырья попало на рынок с неправильной маркировкой и, соответственно, в обход санкций, — возмутился экс-лидер консерваторов Иэн Дункан Смит. — Нужно принять меры и положить этому конец раз и навсегда".Нечем заместитьКак бы то ни было, ввоз российской нефти в Великобританию официально разрешен до 5 декабря и пока речь идет лишь о репутационных рисках. Однако, подчеркивают специалисты, реализовать запрет будет непросто. И дело не только в правилах регистрации импорта. Сырье часто перемешивают, перекачивая с одного судна на другое."Нет никакого способа отследить происхождение нефти, когда она уже в резервуаре. Так во всем мире", — предупреждает агентство сырьевой аналитики Kpler.Эксперты указывают и на то, что сложно найти альтернативных поставщиков.По его словам, англичане заплатят по "зонтичной схеме" лишние 20 миллиардов рублей — с учетом всех рисков, в том числе и страхования. А схема продолжит действовать и после 5 декабря.Накупили дизеляВ Европе накануне эмбарго запасаются российским дизельным топливом. По данным аналитической компании Vortexa, в первой половине ноября поставки в хранилище "Амстердам — Роттердам — Антверпен" увеличились до 215 тысяч баррелей в сутки, на 126% относительно октября.Причина та же: взять больше неоткуда. Экономика ЕС столкнулась с острой нехваткой дизеля еще весной. Порядка 750 тысяч баррелей в день привозили из России — половину всего импорта.Собственного дизтоплива мало, запасы стремительно тают. В октябре израсходовали почти шесть миллионов баррелей — из-за увеличения сроков техобслуживания НПЗ и забастовок во Франции.В итоге некоторые регионы ЕС страдают от жесткого дефицита, констатировал глава испанской нефтеперерабатывающей компании Repsol. А в ряде стран заканчиваются средние дистилляты — дизель и топливо для реактивных двигателей.С февраля 2023 года в ЕС запрещена транспортировка почти всех российских нефтепродуктов по морю, включая дизель. По подсчетам консалтинговой компании Wood Mackenzie, это приведет к тому, что запасы топлива в Северо-Западной Европе к концу зимы сократятся до 210,4 миллиона баррелей — минимум с 2011-го.

https://ria.ru/20221121/novak-1833206954.html

https://ria.ru/20221122/neft-1833239941.html

https://ria.ru/20221103/dizel-1828762998.html

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Наталья Дембинская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

экономика, цены на нефть, великобритания, европа, россия, евросоюз, санкции в отношении россии, дт (дизельное топливо)