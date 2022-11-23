https://ria.ru/20221123/nato-1833761757.html

Лукашенко: НАТО осваивает потенциальный театр боевых действий на востоке

Лукашенко: НАТО осваивает потенциальный театр боевых действий на востоке - РИА Новости, 23.11.2022

Лукашенко: НАТО осваивает потенциальный театр боевых действий на востоке

Наращивание войск НАТО на восточном фланге под предлогом сдерживания РФ и ее союзников является освоением потенциального театра боевых действий, заявил в среду... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T18:36

2022-11-23T18:36

2022-11-23T18:36

безопасность

белоруссия

россия

александр лукашенко

нато

одкб

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МИНСК, 23 ноя – РИА Новости. Наращивание войск НАТО на восточном фланге под предлогом сдерживания РФ и ее союзников является освоением потенциального театра боевых действий, заявил в среду президент Белоруссии Александр Лукашенко.Глава белорусского государства принял участие в заседании совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване."Под предлогом сдерживания якобы агрессивного поведения России и ее союзников идет планомерное наращивание военного присутствия Штатов и других стран НАТО у западных границ ОДКБ, то есть у наших границ. Запад продолжает перебрасывать на восточный фланг НАТО войска, вооружения и военную технику. Повышается интенсивность их мероприятий оперативной и боевой подготовки. Что это, как не освоение потенциального театра боевых действий?" – цитирует Лукашенко пресс-служба.Белорусский лидер напомнил, что сначала на саммите ШОС в Самарканде, а затем на саммите СНГ в Астане стороны обсуждали болевые точки и проблемы, которые складываются в мире. "В том числе и мы не исключение. Поэтому я полагаю, что сегодняшнее наше совещание по содержанию будет продолжением того начатого диалога в Самарканде и Астане", - сказал он.Лукашенко констатировал, что однополярная система мироустройства безвозвратно уходит в прошлое. Этот процесс провоцирует беспредельный по своим глубине и масштабу кризис системы международных отношений со множеством болевых точек по всему земному шару. "Ряд этих точек, к большому сожалению, находится на европейском и евразийском пространстве, в том числе в зоне ответственности ОДКБ", - отметил белорусский президент.Глава Белоруссии убежден, что Североатлантический альянс окончательно закрепил антироссийский и антибелорусский векторы деятельности организации на обозримую перспективу и по собственной инициативе прервал все контакты. В этой связи недавно принятое решение о развертывании региональной группировки войск Союзного государства Лукашенко назвал естественной реакцией на имеющиеся вызовы."На страны, которые стремятся идти по своему пути развития и проводящие самостоятельный внешнеполитический курс, оказывается жесточайший прессинг. Под свой контроль пытаются поставить и международные организации, включая ООН", - констатировал белорусский лидер.Он добавил, что расходы на вооружение растут невиданными темпами и достигают ужасающих величин. "Правительства стран - членов НАТО, подстрекаемые Вашингтоном, охотно тратят миллиарды на якобы растущую угрозу с Востока, при этом стимулируя военно-промышленный комплекс США", - обратил внимание президент Белоруссии.

https://ria.ru/20221119/konflikt-1832802077.html

https://ria.ru/20221116/belorussiya-1831958855.html

https://ria.ru/20221102/voyska-1828739759.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, белоруссия, россия, александр лукашенко, нато, одкб