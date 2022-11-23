https://ria.ru/20221123/nato-1833612616.html

В США раскрыли, что приведет НАТО к прямому участию в конфликте на Украине

В США раскрыли, что приведет НАТО к прямому участию в конфликте на Украине - РИА Новости, 23.11.2022

В США раскрыли, что приведет НАТО к прямому участию в конфликте на Украине

Поставки американских систем ПВО Patriot в Польшу могут пойти вразрез с позицией НАТО не вступать в конфликт на Украине, пишет журналист Эндрю Хиггинс в статье... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T12:34

2022-11-23T12:34

2022-11-23T15:18

в мире

владимир путин

украина

польша

германия

нато

пэтриот (зенитный ракетный комплекс )

инцидент с падением ракет в польше

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Поставки американских систем ПВО Patriot в Польшу могут пойти вразрез с позицией НАТО не вступать в конфликт на Украине, пишет журналист Эндрю Хиггинс в статье для The New York Times.Обозреватель утверждает, что после инцидента в Польше Германия предложила Варшаве отправить американские ракеты Patriot для защиты границ от любых потенциальных атак. При этом существует риск, что эта система может перехватить ракеты в воздушном пространстве Украины и втянуть НАТО в конфликт."Это подорвет подход НАТО к войне, основанный на принципе "руки прочь", а также твердое обязательство альянса поддерживать Украину оружием, избегая любой ценой участия внутри страны, которое может быть использовано Москвой в качестве предлога для эскалации", — процитировал автор слова генерального директора польской исследовательской группы Strategy&Future Яцека Бартощяка.Согласно статье, несмотря на попытки президента Украины Владимира Зеленского напрямую вовлечь НАТО в конфликт, альянс старается сделать все возможное, чтобы не допустить эскалации конфликта и только обеспечить безопасность на границах стран Североатлантического договора.В материале также говорится, что ракеты не будут поражать российские самолеты в Украине, но они будут выпущены, если истребители войдут в польское воздушное пространство.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию. Владимир Путин неоднократно называл ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20221123/moldaviya-1833543927.html

https://ria.ru/20221123/zelenskiy-1833564181.html

украина

польша

германия

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в мире, владимир путин, украина, польша, германия, нато, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), инцидент с падением ракет в польше