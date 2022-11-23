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В США раскрыли, что приведет НАТО к прямому участию в конфликте на Украине - РИА Новости, 23.11.2022
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В США раскрыли, что приведет НАТО к прямому участию в конфликте на Украине
В США раскрыли, что приведет НАТО к прямому участию в конфликте на Украине - РИА Новости, 23.11.2022
В США раскрыли, что приведет НАТО к прямому участию в конфликте на Украине
Поставки американских систем ПВО Patriot в Польшу могут пойти вразрез с позицией НАТО не вступать в конфликт на Украине, пишет журналист Эндрю Хиггинс в статье... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T12:34
2022-11-23T15:18
в мире
владимир путин
украина
польша
германия
нато
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
инцидент с падением ракет в польше
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Поставки американских систем ПВО Patriot в Польшу могут пойти вразрез с позицией НАТО не вступать в конфликт на Украине, пишет журналист Эндрю Хиггинс в статье для The New York Times.Обозреватель утверждает, что после инцидента в Польше Германия предложила Варшаве отправить американские ракеты Patriot для защиты границ от любых потенциальных атак. При этом существует риск, что эта система может перехватить ракеты в воздушном пространстве Украины и втянуть НАТО в конфликт."Это подорвет подход НАТО к войне, основанный на принципе "руки прочь", а также твердое обязательство альянса поддерживать Украину оружием, избегая любой ценой участия внутри страны, которое может быть использовано Москвой в качестве предлога для эскалации", — процитировал автор слова генерального директора польской исследовательской группы Strategy&amp;Future Яцека Бартощяка.Согласно статье, несмотря на попытки президента Украины Владимира Зеленского напрямую вовлечь НАТО в конфликт, альянс старается сделать все возможное, чтобы не допустить эскалации конфликта и только обеспечить безопасность на границах стран Североатлантического договора.В материале также говорится, что ракеты не будут поражать российские самолеты в Украине, но они будут выпущены, если истребители войдут в польское воздушное пространство.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию. Владимир Путин неоднократно называл ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20221123/moldaviya-1833543927.html
https://ria.ru/20221123/zelenskiy-1833564181.html
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в мире, владимир путин, украина, польша, германия, нато, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), инцидент с падением ракет в польше
В мире, Владимир Путин, Украина, Польша, Германия, НАТО, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), Инцидент с падением ракет в Польше
12:34 23.11.2022 (обновлено: 15:18 23.11.2022)
 
В США раскрыли, что приведет НАТО к прямому участию в конфликте на Украине

NYT: поставки систем ПВО Польше противоречат заявлениям НАТО по Украине

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии
Военнослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Поставки американских систем ПВО Patriot в Польшу могут пойти вразрез с позицией НАТО не вступать в конфликт на Украине, пишет журналист Эндрю Хиггинс в статье для The New York Times.
Обозреватель утверждает, что после инцидента в Польше Германия предложила Варшаве отправить американские ракеты Patriot для защиты границ от любых потенциальных атак. При этом существует риск, что эта система может перехватить ракеты в воздушном пространстве Украины и втянуть НАТО в конфликт.
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"Это подорвет подход НАТО к войне, основанный на принципе "руки прочь", а также твердое обязательство альянса поддерживать Украину оружием, избегая любой ценой участия внутри страны, которое может быть использовано Москвой в качестве предлога для эскалации", — процитировал автор слова генерального директора польской исследовательской группы Strategy&Future Яцека Бартощяка.
Согласно статье, несмотря на попытки президента Украины Владимира Зеленского напрямую вовлечь НАТО в конфликт, альянс старается сделать все возможное, чтобы не допустить эскалации конфликта и только обеспечить безопасность на границах стран Североатлантического договора.
В материале также говорится, что ракеты не будут поражать российские самолеты в Украине, но они будут выпущены, если истребители войдут в польское воздушное пространство.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию. Владимир Путин неоднократно называл ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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В миреВладимир ПутинУкраинаПольшаГерманияНАТОПэтриот (зенитный ракетный комплекс )Инцидент с падением ракет в Польше
 
 
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