https://ria.ru/20221123/nato-1833612616.html
В США раскрыли, что приведет НАТО к прямому участию в конфликте на Украине
В США раскрыли, что приведет НАТО к прямому участию в конфликте на Украине - РИА Новости, 23.11.2022
В США раскрыли, что приведет НАТО к прямому участию в конфликте на Украине
Поставки американских систем ПВО Patriot в Польшу могут пойти вразрез с позицией НАТО не вступать в конфликт на Украине, пишет журналист Эндрю Хиггинс в статье... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T12:34
2022-11-23T12:34
2022-11-23T15:18
в мире
владимир путин
украина
польша
германия
нато
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
инцидент с падением ракет в польше
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764292016_0:0:2968:1670_1920x0_80_0_0_f24b3fb00616d54d28e300bc748a7f22.jpg
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Поставки американских систем ПВО Patriot в Польшу могут пойти вразрез с позицией НАТО не вступать в конфликт на Украине, пишет журналист Эндрю Хиггинс в статье для The New York Times.Обозреватель утверждает, что после инцидента в Польше Германия предложила Варшаве отправить американские ракеты Patriot для защиты границ от любых потенциальных атак. При этом существует риск, что эта система может перехватить ракеты в воздушном пространстве Украины и втянуть НАТО в конфликт."Это подорвет подход НАТО к войне, основанный на принципе "руки прочь", а также твердое обязательство альянса поддерживать Украину оружием, избегая любой ценой участия внутри страны, которое может быть использовано Москвой в качестве предлога для эскалации", — процитировал автор слова генерального директора польской исследовательской группы Strategy&Future Яцека Бартощяка.Согласно статье, несмотря на попытки президента Украины Владимира Зеленского напрямую вовлечь НАТО в конфликт, альянс старается сделать все возможное, чтобы не допустить эскалации конфликта и только обеспечить безопасность на границах стран Североатлантического договора.В материале также говорится, что ракеты не будут поражать российские самолеты в Украине, но они будут выпущены, если истребители войдут в польское воздушное пространство.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию. Владимир Путин неоднократно называл ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20221123/moldaviya-1833543927.html
https://ria.ru/20221123/zelenskiy-1833564181.html
украина
польша
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764292016_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_681dff0fc395075a815b209147d3493b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, украина, польша, германия, нато, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), инцидент с падением ракет в польше
В мире, Владимир Путин, Украина, Польша, Германия, НАТО, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), Инцидент с падением ракет в Польше
12:34 23.11.2022 (обновлено: 15:18 23.11.2022)
В США раскрыли, что приведет НАТО к прямому участию в конфликте на Украине
NYT: поставки систем ПВО Польше противоречат заявлениям НАТО по Украине