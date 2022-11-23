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В Москве пройдет фестиваль камерной музыки "Пять вечеров" - РИА Новости, 23.11.2022
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Культура
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В Москве пройдет фестиваль камерной музыки "Пять вечеров"
В Москве пройдет фестиваль камерной музыки "Пять вечеров" - РИА Новости, 23.11.2022
В Москве пройдет фестиваль камерной музыки "Пять вечеров"
Союз композиторов проведет в Рахманиновском зале Московской консерватории фестиваль камерной музыки "Пять вечеров" с 1 по 5 декабря, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T18:49
2022-11-23T18:49
культура
новости культуры
музыка
александр чайковский
москва
союз композиторов россии
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Союз композиторов проведет в Рахманиновском зале Московской консерватории фестиваль камерной музыки "Пять вечеров" с 1 по 5 декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе СКР.На мероприятии представят 40 композиторов из 14 регионов страны. В программе – мировые и российские премьеры сочинений Владимира Кобекина, Кузьмы Бодрова, Дениса Хорова, Анны Даниловой, Владимира Пономарева, Лидии-Марии Кошевой и Вадима Генина.Среди участников – ведущие исполнители и коллективы современной музыки: Екатерина Мечетина (фортепиано), Екатерина Мочалова (домбра), Камерный хор Московской консерватории, Студия новой музыки, Московский ансамбль современной музыки, квартет флейт "Сиринкс", солисты русского народного ансамбля "Россия" имени Зыкиной, Роман Малявкин (аккордеон) и другие музыканты."Приятно, что будут сочинения коллег из регионов России, которые редко звучат с московской сцены – Владикавказ, Екатеринбург, Красноярск, Петрозаводск, Ростов-на-Дону, Саратов, Смоленск, Тверь, Уфа. В этом году много премьер – мировых и российских. Многие их этих опусов созданы молодыми композиторами союза", – сказал председатель СКР Александр Чайковский.Фестиваль проходит в четвертый раз.
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новости культуры, музыка, александр чайковский, москва, союз композиторов россии
Культура, Новости культуры, Музыка, Александр Чайковский, Москва, Союз композиторов России
18:49 23.11.2022
 
В Москве пройдет фестиваль камерной музыки "Пять вечеров"

Фестиваль камерной музыки "Пять вечеров" пройдет в Московской консерватории в декабре

© РИА Новости / Сергей ПятаковКомпозитор, пианист, педагог, профессор Московской консерватории Александр Чайковский
Композитор, пианист, педагог, профессор Московской консерватории Александр Чайковский - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Союз композиторов проведет в Рахманиновском зале Московской консерватории фестиваль камерной музыки "Пять вечеров" с 1 по 5 декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе СКР.
На мероприятии представят 40 композиторов из 14 регионов страны. В программе – мировые и российские премьеры сочинений Владимира Кобекина, Кузьмы Бодрова, Дениса Хорова, Анны Даниловой, Владимира Пономарева, Лидии-Марии Кошевой и Вадима Генина.
Среди участников – ведущие исполнители и коллективы современной музыки: Екатерина Мечетина (фортепиано), Екатерина Мочалова (домбра), Камерный хор Московской консерватории, Студия новой музыки, Московский ансамбль современной музыки, квартет флейт "Сиринкс", солисты русского народного ансамбля "Россия" имени Зыкиной, Роман Малявкин (аккордеон) и другие музыканты.
"Приятно, что будут сочинения коллег из регионов России, которые редко звучат с московской сцены – Владикавказ, Екатеринбург, Красноярск, Петрозаводск, Ростов-на-Дону, Саратов, Смоленск, Тверь, Уфа. В этом году много премьер – мировых и российских. Многие их этих опусов созданы молодыми композиторами союза", – сказал председатель СКР Александр Чайковский.
Фестиваль проходит в четвертый раз.
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