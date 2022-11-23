https://ria.ru/20221123/murom-1833620980.html
В Муроме хотят построить избу богатыря по древней технологии
В Муроме хотят построить избу богатыря по древней технологии - РИА Новости, 23.11.2022
В Муроме хотят построить избу богатыря по древней технологии
Власти города Муром во Владимирской области закажут строительство избы Ильи Муромца по технологии XII века, следует из данных портала госзакупок. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T14:15
2022-11-23T14:15
2022-11-23T14:15
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Власти города Муром во Владимирской области закажут строительство избы Ильи Муромца по технологии XII века, следует из данных портала госзакупок.Местные власти объявили аукцион на "изготовление комплексной экспозиции "Изба Ильи Муромца", включающей предметы интерьера". Постройка будет установлена на площадке городской дирекции массовых и праздничных мероприятий.Согласно техническому заданию, подрядчик должен построить помещение площадью порядка 40 квадратных метров из "рубленного вручную бревна (сосна) не менее 400 мм диаметром, естественной влажности". В доме будет две двери, шесть окон. В интерьере – один стол, три лавки, три сундука, четыре полки под потолком для утвари, основание для глинобитной печи и зыбка (колыбель).Заказ должен быть выполнен к 26 декабря. За работы власти готовы заплатить до 2,8 миллиона рублей.Село Карачарово на окраине Мурома считается родиной былинного героя и русского святого Ильи Муромца. В 1999 году в Муроме на берегу Оки установили бронзовый памятник Илье Муромцу высотой 21 метр.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, муром, илья муромец, владимирская область
Культура, Новости культуры, Муром, Илья Муромец, Владимирская область
В Муроме хотят построить избу богатыря по древней технологии
Муромские власти закажут строительство избы древнерусского богатыря по технологии XII века
МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Власти города Муром во Владимирской области закажут строительство избы Ильи Муромца по технологии XII века, следует из данных портала госзакупок.
Местные власти объявили аукцион на "изготовление комплексной экспозиции "Изба Ильи Муромца", включающей предметы интерьера". Постройка будет установлена на площадке городской дирекции массовых и праздничных мероприятий.
"Изба (сруб с крышей) должна отражать существенные особенности, характерные для жилых построек XII века, в границах территории, соответствующий расположению современного Муромского района", – говорится в сообщении заказчика.
Согласно техническому заданию, подрядчик должен построить помещение площадью порядка 40 квадратных метров из "рубленного вручную бревна (сосна) не менее 400 мм диаметром, естественной влажности". В доме будет две двери, шесть окон. В интерьере – один стол, три лавки, три сундука, четыре полки под потолком для утвари, основание для глинобитной печи и зыбка (колыбель).
Заказ должен быть выполнен к 26 декабря. За работы власти готовы заплатить до 2,8 миллиона рублей.
Село Карачарово на окраине Мурома считается родиной былинного героя и русского святого Ильи Муромца. В 1999 году в Муроме на берегу Оки установили бронзовый памятник Илье Муромцу высотой 21 метр.