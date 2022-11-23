https://ria.ru/20221123/murom-1833620980.html

В Муроме хотят построить избу богатыря по древней технологии

В Муроме хотят построить избу богатыря по древней технологии - РИА Новости, 23.11.2022

В Муроме хотят построить избу богатыря по древней технологии

Власти города Муром во Владимирской области закажут строительство избы Ильи Муромца по технологии XII века, следует из данных портала госзакупок. РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T14:15

2022-11-23T14:15

2022-11-23T14:15

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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Власти города Муром во Владимирской области закажут строительство избы Ильи Муромца по технологии XII века, следует из данных портала госзакупок.Местные власти объявили аукцион на "изготовление комплексной экспозиции "Изба Ильи Муромца", включающей предметы интерьера". Постройка будет установлена на площадке городской дирекции массовых и праздничных мероприятий.Согласно техническому заданию, подрядчик должен построить помещение площадью порядка 40 квадратных метров из "рубленного вручную бревна (сосна) не менее 400 мм диаметром, естественной влажности". В доме будет две двери, шесть окон. В интерьере – один стол, три лавки, три сундука, четыре полки под потолком для утвари, основание для глинобитной печи и зыбка (колыбель).Заказ должен быть выполнен к 26 декабря. За работы власти готовы заплатить до 2,8 миллиона рублей.Село Карачарово на окраине Мурома считается родиной былинного героя и русского святого Ильи Муромца. В 1999 году в Муроме на берегу Оки установили бронзовый памятник Илье Муромцу высотой 21 метр.

https://ria.ru/20221021/raskopki-1825790456.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

новости культуры, муром, илья муромец, владимирская область