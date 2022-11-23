https://ria.ru/20221123/murashko-1833631463.html
Мурашко рассказал о работе медорганизаций в новых регионах
Мурашко рассказал о работе медорганизаций в новых регионах - РИА Новости, 23.11.2022
Мурашко рассказал о работе медорганизаций в новых регионах
В новых регионах России работают более 450 медицинских организаций, на 132 из них идут восстановительные работы, федеральные медицинские центры курируют работу... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T13:27
2022-11-23T13:27
2022-11-23T13:27
общество
здоровье - общество
михаил мурашко
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луганская народная республика
херсонская область
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. В новых регионах России работают более 450 медицинских организаций, на 132 из них идут восстановительные работы, федеральные медицинские центры курируют работу этих учреждений, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Всего на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонских областей работают более 450 медицинских организаций, на 132 объектах идут восстановительные работы", - сказал Мурашко на правчасе в Госдуме.Он отметил, что во всех этих организациях работают более 78 тысяч медицинских работников, 16 тысяч врачей, при этом "оказывается кадровое усиление"."Для организации методической поддержки всех этих организаций мы закрепили курацию федеральных центров, и каждый специалист и руководитель выезжает в этот регион", - подчеркнул Мурашко.
https://ria.ru/20221123/vrach-1833626894.html
https://ria.ru/20221122/lekarstva-1833275779.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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общество, здоровье - общество, михаил мурашко, россия, луганская народная республика, херсонская область , госдума рф
Общество, Здоровье - Общество, Михаил Мурашко, Россия, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Госдума РФ
Мурашко рассказал о работе медорганизаций в новых регионах
Глава Минздрава Мурашко: работу медорганизаций новых регионов курируют федеральные центры