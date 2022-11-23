https://ria.ru/20221123/murashko-1833631463.html

Мурашко рассказал о работе медорганизаций в новых регионах

Мурашко рассказал о работе медорганизаций в новых регионах - РИА Новости, 23.11.2022

Мурашко рассказал о работе медорганизаций в новых регионах

В новых регионах России работают более 450 медицинских организаций, на 132 из них идут восстановительные работы, федеральные медицинские центры курируют работу... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T13:27

2022-11-23T13:27

2022-11-23T13:27

общество

здоровье - общество

михаил мурашко

россия

луганская народная республика

херсонская область

госдума рф

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. В новых регионах России работают более 450 медицинских организаций, на 132 из них идут восстановительные работы, федеральные медицинские центры курируют работу этих учреждений, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Всего на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонских областей работают более 450 медицинских организаций, на 132 объектах идут восстановительные работы", - сказал Мурашко на правчасе в Госдуме.Он отметил, что во всех этих организациях работают более 78 тысяч медицинских работников, 16 тысяч врачей, при этом "оказывается кадровое усиление"."Для организации методической поддержки всех этих организаций мы закрепили курацию федеральных центров, и каждый специалист и руководитель выезжает в этот регион", - подчеркнул Мурашко.

https://ria.ru/20221123/vrach-1833626894.html

https://ria.ru/20221122/lekarstva-1833275779.html

россия

луганская народная республика

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Дарья Буймова

общество, здоровье - общество, михаил мурашко, россия, луганская народная республика, херсонская область , госдума рф