Рейтинг@Mail.ru
Мурашко рассказал о работе медорганизаций в новых регионах - РИА Новости, 23.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221123/murashko-1833631463.html
Мурашко рассказал о работе медорганизаций в новых регионах
Мурашко рассказал о работе медорганизаций в новых регионах - РИА Новости, 23.11.2022
Мурашко рассказал о работе медорганизаций в новых регионах
В новых регионах России работают более 450 медицинских организаций, на 132 из них идут восстановительные работы, федеральные медицинские центры курируют работу... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T13:27
2022-11-23T13:27
общество
здоровье - общество
михаил мурашко
россия
луганская народная республика
херсонская область
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/06/1740129377_0:141:2720:1671_1920x0_80_0_0_fd81036785f5e1a8761423af50012faf.jpg
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. В новых регионах России работают более 450 медицинских организаций, на 132 из них идут восстановительные работы, федеральные медицинские центры курируют работу этих учреждений, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Всего на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонских областей работают более 450 медицинских организаций, на 132 объектах идут восстановительные работы", - сказал Мурашко на правчасе в Госдуме.Он отметил, что во всех этих организациях работают более 78 тысяч медицинских работников, 16 тысяч врачей, при этом "оказывается кадровое усиление"."Для организации методической поддержки всех этих организаций мы закрепили курацию федеральных центров, и каждый специалист и руководитель выезжает в этот регион", - подчеркнул Мурашко.
https://ria.ru/20221123/vrach-1833626894.html
https://ria.ru/20221122/lekarstva-1833275779.html
россия
луганская народная республика
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0e/1741261404_0:0:3095:2321_1920x0_80_0_0_4b1172bac80d39f4a514648b72f6991e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, михаил мурашко, россия, луганская народная республика, херсонская область , госдума рф
Общество, Здоровье - Общество, Михаил Мурашко, Россия, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Госдума РФ
13:27 23.11.2022
 
Мурашко рассказал о работе медорганизаций в новых регионах

Глава Минздрава Мурашко: работу медорганизаций новых регионов курируют федеральные центры

© Sputnik / Мурад Оруджев / Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в Баку
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в Баку - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© Sputnik / Мурад Оруджев
Перейти в медиабанк
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в Баку. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. В новых регионах России работают более 450 медицинских организаций, на 132 из них идут восстановительные работы, федеральные медицинские центры курируют работу этих учреждений, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Всего на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонских областей работают более 450 медицинских организаций, на 132 объектах идут восстановительные работы", - сказал Мурашко на правчасе в Госдуме.
Медицинские работники - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
13:16
Мурашко рассказал о дефиците кадров в здравоохранении
Он отметил, что во всех этих организациях работают более 78 тысяч медицинских работников, 16 тысяч врачей, при этом "оказывается кадровое усиление".
"Для организации методической поддержки всех этих организаций мы закрепили курацию федеральных центров, и каждый специалист и руководитель выезжает в этот регион", - подчеркнул Мурашко.
Женщина покупает лекарства в аптеке города Мелитополь - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
Вчера, 10:49
Новые регионы России обеспечены лекарствами, заявил Мурашко
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоМихаил МурашкоРоссияЛуганская Народная РеспубликаХерсонская областьГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала