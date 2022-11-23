https://ria.ru/20221123/moskvich-1833612850.html

Автомобили "Москвич" планируется включить в госпрограмму поддержки спроса

Автомобили "Москвич" планируется включить в госпрограмму поддержки спроса - РИА Новости, 23.11.2022

Автомобили "Москвич" планируется включить в госпрограмму поддержки спроса

Автомобили бренда "Москвич" планируется в будущем включить в госпрограмму поддержки спроса, это произойдёт после внесения соответствующих изменений в СПИК... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T12:34

2022-11-23T12:34

2022-11-23T12:45

экономика

авто

денис мантуров

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Автомобили бренда "Москвич" планируется в будущем включить в госпрограмму поддержки спроса, это произойдёт после внесения соответствующих изменений в СПИК "Камаза", который является технологическим партнёром предприятия, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."Рассчитываем, что в ближайшее время "Камаз" внесет предложение по расширению СПИК, который имеется уже на протяжении нескольких лет с компанией, туда будут внесены технологические условия, модельный ряд, который будет выпускаться здесь, на площадке. Это даст преференции "Москвичу", чтобы участвовать в программе поддержки спроса, которую государство будет продолжать в последующие годы, как минимум в 2023 году", - отметил он.Среди традиционных программ поддержки спроса на отечественные автомобили - программы льготного автокредитования и льготного лизинга. Обе они продлены на 2023 год.В среду на автозаводе "Москвич" состоялся запуск серийного производства первой модели - кроссовера "Москвич 3". До конца года на конвейер также встанет новая модель электромобиля.

https://ria.ru/20221123/moskvich-1833606555.html

https://ria.ru/20221123/moskvich-1833591113.html

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Владимир Лаврентьев

экономика, авто, денис мантуров, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)