https://ria.ru/20221123/moskvich-1833612850.html
Автомобили "Москвич" планируется включить в госпрограмму поддержки спроса
Автомобили "Москвич" планируется включить в госпрограмму поддержки спроса - РИА Новости, 23.11.2022
Автомобили "Москвич" планируется включить в госпрограмму поддержки спроса
Автомобили бренда "Москвич" планируется в будущем включить в госпрограмму поддержки спроса, это произойдёт после внесения соответствующих изменений в СПИК... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T12:34
2022-11-23T12:34
2022-11-23T12:45
экономика
авто
денис мантуров
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Автомобили бренда "Москвич" планируется в будущем включить в госпрограмму поддержки спроса, это произойдёт после внесения соответствующих изменений в СПИК "Камаза", который является технологическим партнёром предприятия, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."Рассчитываем, что в ближайшее время "Камаз" внесет предложение по расширению СПИК, который имеется уже на протяжении нескольких лет с компанией, туда будут внесены технологические условия, модельный ряд, который будет выпускаться здесь, на площадке. Это даст преференции "Москвичу", чтобы участвовать в программе поддержки спроса, которую государство будет продолжать в последующие годы, как минимум в 2023 году", - отметил он.Среди традиционных программ поддержки спроса на отечественные автомобили - программы льготного автокредитования и льготного лизинга. Обе они продлены на 2023 год.В среду на автозаводе "Москвич" состоялся запуск серийного производства первой модели - кроссовера "Москвич 3". До конца года на конвейер также встанет новая модель электромобиля.
https://ria.ru/20221123/moskvich-1833606555.html
https://ria.ru/20221123/moskvich-1833591113.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, авто, денис мантуров, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Авто, Денис Мантуров, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
12:34 23.11.2022 (обновлено: 12:45 23.11.2022)
Автомобили "Москвич" планируется включить в госпрограмму поддержки спроса
Мантуров: автомобили бренда "Москвич" планируется включить в госпрограмму поддержки спроса
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Автомобили бренда "Москвич" планируется в будущем включить в госпрограмму поддержки спроса, это произойдёт после внесения соответствующих изменений в СПИК "Камаза", который является технологическим партнёром предприятия, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Рассчитываем, что в ближайшее время "Камаз" внесет предложение по расширению СПИК, который имеется уже на протяжении нескольких лет с компанией, туда будут внесены технологические условия, модельный ряд, который будет выпускаться здесь, на площадке. Это даст преференции "Москвичу", чтобы участвовать в программе поддержки спроса, которую государство будет продолжать в последующие годы, как минимум в 2023 году", - отметил он.
Среди традиционных программ поддержки спроса на отечественные автомобили - программы льготного автокредитования и льготного лизинга. Обе они продлены на 2023 год.
В среду на автозаводе "Москвич" состоялся запуск серийного производства первой модели - кроссовера "Москвич 3". До конца года на конвейер также встанет новая модель электромобиля.