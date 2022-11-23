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"Москвич" станет технологически независимым к 2027 году, заявил Мантуров - РИА Новости, 23.11.2022
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"Москвич" станет технологически независимым к 2027 году, заявил Мантуров
"Москвич" станет технологически независимым к 2027 году, заявил Мантуров - РИА Новости, 23.11.2022
"Москвич" станет технологически независимым к 2027 году, заявил Мантуров
Московский автомобильный завод "Москвич" планирует выйти на полную технологическую независимость к 2027 году, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга России... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T11:35
2022-11-23T12:48
россия
экономика
денис мантуров
москва
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
renault logan
авто
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Московский автомобильный завод "Москвич" планирует выйти на полную технологическую независимость к 2027 году, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга России Денис Мантуров."До 2025 года есть четкие согласованные планы по наращиванию уровня технологической независимости, имея в виду уровень локализации по этапам сварки, покраски с выходом на полную технологическую независимость к 2027 году", - сказал Мантуров, говоря о планах автозавода.В среду на "Москвиче" было запущено серийное производство модели "Москвич 3".В мае французский автоконцерн Renault передал свой завод "Рено Россия" правительству Москвы. Вскоре после завершения сделки название предприятия было изменено на "Москвич". Согласно планам компании, на заводе будут производиться четыре кроссовера, в том числе один электрический, и седан.
https://ria.ru/20221028/elektromobil-1827655540.html
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россия, экономика, денис мантуров, москва, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), renault logan, авто
Россия, Экономика, Денис Мантуров, Москва, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Renault Logan, Авто
11:35 23.11.2022 (обновлено: 12:48 23.11.2022)
 
"Москвич" станет технологически независимым к 2027 году, заявил Мантуров

Мантуров: автозавод "Москвич" выйдет на полную технологическую независимость к 2027 году

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкПроизводственная линия на Московском автомобильном заводе "Москвич"
Производственная линия на Московском автомобильном заводе Москвич - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Производственная линия на Московском автомобильном заводе "Москвич"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Московский автомобильный завод "Москвич" планирует выйти на полную технологическую независимость к 2027 году, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга России Денис Мантуров.
"До 2025 года есть четкие согласованные планы по наращиванию уровня технологической независимости, имея в виду уровень локализации по этапам сварки, покраски с выходом на полную технологическую независимость к 2027 году", - сказал Мантуров, говоря о планах автозавода.
Сборочный цех автомобильного завода Москвич - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
28 октября, 19:34
"Москвич" намерен завершить создание электромобиля к 2025 году
В среду на "Москвиче" было запущено серийное производство модели "Москвич 3".
В мае французский автоконцерн Renault передал свой завод "Рено Россия" правительству Москвы. Вскоре после завершения сделки название предприятия было изменено на "Москвич". Согласно планам компании, на заводе будут производиться четыре кроссовера, в том числе один электрический, и седан.
Сборочный цех автомобильного завода Москвич - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
4 октября, 08:54
"Москвич" сформирует дилерскую сеть
 
РоссияЭкономикаДенис МантуровМоскваМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Renault LoganАвто
 
 
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