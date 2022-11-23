https://ria.ru/20221123/moskvich-1833591113.html

"Москвич" станет технологически независимым к 2027 году, заявил Мантуров

"Москвич" станет технологически независимым к 2027 году, заявил Мантуров - РИА Новости, 23.11.2022

"Москвич" станет технологически независимым к 2027 году, заявил Мантуров

Московский автомобильный завод "Москвич" планирует выйти на полную технологическую независимость к 2027 году, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга России... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T11:35

2022-11-23T11:35

2022-11-23T12:48

россия

экономика

денис мантуров

москва

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

renault logan

авто

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Московский автомобильный завод "Москвич" планирует выйти на полную технологическую независимость к 2027 году, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга России Денис Мантуров."До 2025 года есть четкие согласованные планы по наращиванию уровня технологической независимости, имея в виду уровень локализации по этапам сварки, покраски с выходом на полную технологическую независимость к 2027 году", - сказал Мантуров, говоря о планах автозавода.В среду на "Москвиче" было запущено серийное производство модели "Москвич 3".В мае французский автоконцерн Renault передал свой завод "Рено Россия" правительству Москвы. Вскоре после завершения сделки название предприятия было изменено на "Москвич". Согласно планам компании, на заводе будут производиться четыре кроссовера, в том числе один электрический, и седан.

https://ria.ru/20221028/elektromobil-1827655540.html

https://ria.ru/20221004/moskva-1821324196.html

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Владимир Лаврентьев

россия, экономика, денис мантуров, москва, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), renault logan, авто