https://ria.ru/20221123/moskva-1833716320.html

В Москве на детской площадке нашли предмет, похожий на гранату

В Москве на детской площадке нашли предмет, похожий на гранату - РИА Новости, 23.11.2022

В Москве на детской площадке нашли предмет, похожий на гранату

Боевая граната или как минимум похожий на нее предмет обнаружен на детской площадке во дворе жилого дома на севере Москвы, на место вызваны саперы, рассказал... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T16:40

2022-11-23T16:40

2022-11-23T16:40

происшествия

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767462608_0:0:2975:1674_1920x0_80_0_0_5a931dffdf05f9c4de7622fec2baeb48.jpg

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Боевая граната или как минимум похожий на нее предмет обнаружен на детской площадке во дворе жилого дома на севере Москвы, на место вызваны саперы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."В снегу на детской площадке во дворе дома № 6, корпус 3 на улице Ляпидевского найден предмет, похожий на гранату. Это район Ховрино", - сказал собеседник агентства.Место инцидента оцеплено, вызваны саперы.

https://ria.ru/20220627/snaryad-1798342449.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва