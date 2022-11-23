https://ria.ru/20221123/moskva-1833716320.html
В Москве на детской площадке нашли предмет, похожий на гранату
В Москве на детской площадке нашли предмет, похожий на гранату - РИА Новости, 23.11.2022
В Москве на детской площадке нашли предмет, похожий на гранату
Боевая граната или как минимум похожий на нее предмет обнаружен на детской площадке во дворе жилого дома на севере Москвы, на место вызваны саперы, рассказал... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T16:40
2022-11-23T16:40
2022-11-23T16:40
происшествия
москва
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Боевая граната или как минимум похожий на нее предмет обнаружен на детской площадке во дворе жилого дома на севере Москвы, на место вызваны саперы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."В снегу на детской площадке во дворе дома № 6, корпус 3 на улице Ляпидевского найден предмет, похожий на гранату. Это район Ховрино", - сказал собеседник агентства.Место инцидента оцеплено, вызваны саперы.
https://ria.ru/20220627/snaryad-1798342449.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
В Москве на детской площадке нашли предмет, похожий на гранату
В Москве на улице Ляпидевского в снегу нашли предмет, похожий на боевую гранату
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Боевая граната или как минимум похожий на нее предмет обнаружен на детской площадке во дворе жилого дома на севере Москвы, на место вызваны саперы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"В снегу на детской площадке во дворе дома № 6, корпус 3 на улице Ляпидевского найден предмет, похожий на гранату. Это район Ховрино", - сказал собеседник агентства.
Место инцидента оцеплено, вызваны саперы.