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Калужские животноводы увеличили суточные надои молока - РИА Новости, 23.11.2022
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Калужская область
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Калужские животноводы увеличили суточные надои молока
Калужские животноводы увеличили суточные надои молока - РИА Новости, 23.11.2022
Калужские животноводы увеличили суточные надои молока
Животноводы в Калужской области в 2022 году увеличили суточные надои молока на 10%, сохраняя за регионом лидерство по суточному производству молока, сообщает... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T19:03
2022-11-23T19:03
калужская область
экономика
калужская область
россия
молоко
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КАЛУГА, 23 ноя – РИА Новости. Животноводы в Калужской области в 2022 году увеличили суточные надои молока на 10%, сохраняя за регионом лидерство по суточному производству молока, сообщает областное правительство.В среду на еженедельной видеоконференции региональный министр сельского хозяйства Леонид Громов акцентировал внимание коллег на вопросах повышения продуктивности животноводческих хозяйств."Калужская область по-прежнему в числе лидеров в стране по суточному производству молока. В настоящее время показатели выше прошлогодних на 10%. В среднем на 22 ноября надои составляют 23,7 килограмма, что на 0,3 килограмма больше, чем год назад. Лучшие результаты в перемышльских, ферзиковских, козельских, малоярославецких, куйбышевских и медынских хозяйствах", - говорится в сообщении.Правительство региона отмечает, что в том числе благодаря мерам господдержки с 2008 года численность мясного поголовья в Калужской области возросла более чем в 40 раз. В области активно внедряется и используется низкозатратная технология по выращиванию крупного рогатого скота с применением открытых откормочных площадок по системе "Корова – теленок".Громов подчеркнул необходимость уделять большее внимание грамотному проведению откорма животных и соблюдению технологии ведения отрасли."Развитие отечественного мясного скотоводства создаст условия для устойчивого развития сельских территорий. Это одна из важнейших стратегических целей государственной политики, направленной на обеспечение продовольственной безопасности и повышение конкурентоспособности российской экономики и благосостояние граждан", – цитирует министра пресс-служба областного правительства.
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экономика, калужская область, россия, молоко
Калужская область, Экономика, Калужская область, Россия, Молоко
19:03 23.11.2022
 
Калужские животноводы увеличили суточные надои молока

Калужские животноводы в 2022 году увеличили суточные надои молока на десять процентов

© РИА Новости / Сергей Субботин / Перейти в медиабанкМолочно-товарная ферма
Молочно-товарная ферма - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Сергей Субботин
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Молочно-товарная ферма. Архивное фото
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КАЛУГА, 23 ноя – РИА Новости. Животноводы в Калужской области в 2022 году увеличили суточные надои молока на 10%, сохраняя за регионом лидерство по суточному производству молока, сообщает областное правительство.
В среду на еженедельной видеоконференции региональный министр сельского хозяйства Леонид Громов акцентировал внимание коллег на вопросах повышения продуктивности животноводческих хозяйств.
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"Калужская область по-прежнему в числе лидеров в стране по суточному производству молока. В настоящее время показатели выше прошлогодних на 10%. В среднем на 22 ноября надои составляют 23,7 килограмма, что на 0,3 килограмма больше, чем год назад. Лучшие результаты в перемышльских, ферзиковских, козельских, малоярославецких, куйбышевских и медынских хозяйствах", - говорится в сообщении.
Правительство региона отмечает, что в том числе благодаря мерам господдержки с 2008 года численность мясного поголовья в Калужской области возросла более чем в 40 раз. В области активно внедряется и используется низкозатратная технология по выращиванию крупного рогатого скота с применением открытых откормочных площадок по системе "Корова – теленок".
Громов подчеркнул необходимость уделять большее внимание грамотному проведению откорма животных и соблюдению технологии ведения отрасли.
"Развитие отечественного мясного скотоводства создаст условия для устойчивого развития сельских территорий. Это одна из важнейших стратегических целей государственной политики, направленной на обеспечение продовольственной безопасности и повышение конкурентоспособности российской экономики и благосостояние граждан", – цитирует министра пресс-служба областного правительства.
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