https://ria.ru/20221123/moldaviya-1833745357.html

Молдавия вызвала российского посла из-за отключения света

Молдавия вызвала российского посла из-за отключения света - РИА Новости, 23.11.2022

Молдавия вызвала российского посла из-за отключения света

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии вызвало посла России Олега Васнецова из-за перебоев с электричеством в стране, сообщил РИА... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T17:40

2022-11-23T17:40

2022-11-23T19:30

молдавия

россия

в мире

майя санду

кишинев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833773638_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_348106298d64503a7430d2d7e2393d6b.jpg

КИШИНЕВ, 23 ноя — РИА Новости. Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии вызвало посла России Олега Васнецова из-за перебоев с электричеством в стране, сообщил РИА Новости источник во внешнеполитическом ведомстве.Глава МИД Нику Попеску позднее подтвердил эту информацию в Twitter.Ранее сегодня в Молдавии начались перебои с электроснабжением. В Кишиневе это привело к проблемам в работе госучреждений. Президент страны Майя Санду обвинила в случившемся Москву.Российские Вооруженные силы наносят массированные удары по объектам украинской военной и энергетической инфраструктуры с 10 октября — через два дня после подрыва на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоит СБУ.С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40 процентов энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221026/moldaviya-1826709136.html

молдавия

россия

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

молдавия, россия, в мире, майя санду, кишинев