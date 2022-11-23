17:40 23.11.2022 (обновлено: 19:30 23.11.2022)
Молдавия вызвала российского посла из-за отключения света
МИД Молдавии вызвал российского посла Васнецова из-за отключения электроэнергии
© AP Photo / Aurel ObrejaМужчина проходит мимо троллейбуса, остановившегося из-за отключения света в Кишиневе
© AP Photo / Aurel Obreja
Мужчина проходит мимо троллейбуса, остановившегося из-за отключения света в Кишиневе
КИШИНЕВ, 23 ноя — РИА Новости. Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии вызвало посла России Олега Васнецова из-за перебоев с электричеством в стране, сообщил РИА Новости источник во внешнеполитическом ведомстве.
"Да, посол был вызван в МИДЕИ для объяснения массовых отключений электроэнергии в республике из-за обстрелов на Украине", — сказал собеседник агентства.
Глава МИД Нику Попеску позднее подтвердил эту информацию в Twitter.
Ранее сегодня в Молдавии начались перебои с электроснабжением. В Кишиневе это привело к проблемам в работе госучреждений. Президент страны Майя Санду обвинила в случившемся Москву.
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С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40 процентов энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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