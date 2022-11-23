Санду призвала Евросоюз ввести санкции против коррупционеров из Молдавии
Президент Санду призвала Евросоюз ввести санкции против молдавских коррупционеров
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Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
КИШИНЕВ, 23 ноя - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду призвала европейские государства ввести санкции против молдавских коррупционеров, которые, по ее словам, угрожают безопасности республики.
Минфин США в конце октября объявил о новых санкциях против граждан и компаний из России, в список попали имеющие молдавское гражданство олигарх Владимир Плахотнюк и лидер партии "Шор" Илан Шор вместе со своим политформированием. Санкции будут действовать и на территории Молдавии.
"Призываю европейские государства, представленные в этом зале, последовать примеру США и наказать коррупционеров, которые крадут государственные деньги и ставят под угрозу стабильность и демократию нашей страны. Коррупция не знает границ", — заявила Санду, выступая на Ежегодной профессиональной конференцию европейских партнеров по борьбе с коррупцией/Европейской сети контактных пунктов по борьбе с коррупцией EPAC/EACN.
По ее словам, коррупция ставит под угрозу территориальную целостность страны, благополучие и жизни граждан
"Коррупционно-криминальные группировки, руководимые разыскиваемыми в Молдавии и поддерживаемые Россией, пытаются подорвать власть в Кишиневе и пресечь наши усилия по наведению порядка в сфере правосудия и привлечению к ответственности тех, кто обокрал граждан", - заявила президент.
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Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года МВД России сообщило, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. МВД РФ в апреле 2020 года заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России совместно с Плахотнюком 500 миллиардов рублей. На родине Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также выводе миллиарда долларов из банковской системы страны, олигарх незаконно покинул Молдавию в июне 2019 года. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции на родину.
Шор - бизнесмен и супруг известной российской певицы Жасмин. В июне 2017 года был приговорен к 7,5 годам лишения свободы из-за участия в деле о банковских махинациях, Шор опротестовал приговор, ему запретили покидать территорию Молдавии. После февральских выборов 2019 года он как глава партии "Шор" стал депутатом, а затем покинул страну, после чего его лишили депутатского иммунитета. Прокуратура завела три уголовных дела в связи с отъездом политика, он объявлен в международный розыск. Несмотря на это, во время досрочных парламентских выборов в июле 2021 года Шор снова стал депутатом и вернул иммунитет. В конце мая по инициативе генпрокуратуры Шор снова лишили иммунитета из-за подозрений в отмывании денег и мошенничестве в особо крупных размерах. С середины сентября партия "Шор" проводит в Кишиневе антиправительственные протесты.