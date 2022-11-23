https://ria.ru/20221123/moldaviya-1833690496.html

Санду призвала Евросоюз ввести санкции против коррупционеров из Молдавии

Санду призвала Евросоюз ввести санкции против коррупционеров из Молдавии - РИА Новости, 23.11.2022

Санду призвала Евросоюз ввести санкции против коррупционеров из Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду призвала европейские государства ввести санкции против молдавских коррупционеров, которые, по ее словам, угрожают безопасности... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T16:02

2022-11-23T16:02

2022-11-23T16:02

в мире

владимир плахотнюк

илан шор

майя санду

молдавия

кишинев

евросоюз

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КИШИНЕВ, 23 ноя - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду призвала европейские государства ввести санкции против молдавских коррупционеров, которые, по ее словам, угрожают безопасности республики.Минфин США в конце октября объявил о новых санкциях против граждан и компаний из России, в список попали имеющие молдавское гражданство олигарх Владимир Плахотнюк и лидер партии "Шор" Илан Шор вместе со своим политформированием. Санкции будут действовать и на территории Молдавии."Призываю европейские государства, представленные в этом зале, последовать примеру США и наказать коррупционеров, которые крадут государственные деньги и ставят под угрозу стабильность и демократию нашей страны. Коррупция не знает границ", — заявила Санду, выступая на Ежегодной профессиональной конференцию европейских партнеров по борьбе с коррупцией/Европейской сети контактных пунктов по борьбе с коррупцией EPAC/EACN.По ее словам, коррупция ставит под угрозу территориальную целостность страны, благополучие и жизни граждан"Коррупционно-криминальные группировки, руководимые разыскиваемыми в Молдавии и поддерживаемые Россией, пытаются подорвать власть в Кишиневе и пресечь наши усилия по наведению порядка в сфере правосудия и привлечению к ответственности тех, кто обокрал граждан", - заявила президент.Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года МВД России сообщило, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. МВД РФ в апреле 2020 года заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России совместно с Плахотнюком 500 миллиардов рублей. На родине Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также выводе миллиарда долларов из банковской системы страны, олигарх незаконно покинул Молдавию в июне 2019 года. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции на родину.Шор - бизнесмен и супруг известной российской певицы Жасмин. В июне 2017 года был приговорен к 7,5 годам лишения свободы из-за участия в деле о банковских махинациях, Шор опротестовал приговор, ему запретили покидать территорию Молдавии. После февральских выборов 2019 года он как глава партии "Шор" стал депутатом, а затем покинул страну, после чего его лишили депутатского иммунитета. Прокуратура завела три уголовных дела в связи с отъездом политика, он объявлен в международный розыск. Несмотря на это, во время досрочных парламентских выборов в июле 2021 года Шор снова стал депутатом и вернул иммунитет. В конце мая по инициативе генпрокуратуры Шор снова лишили иммунитета из-за подозрений в отмывании денег и мошенничестве в особо крупных размерах. С середины сентября партия "Шор" проводит в Кишиневе антиправительственные протесты.

https://ria.ru/20221123/aeroport-1833618679.html

https://ria.ru/20221122/moldaviya-1833485423.html

https://ria.ru/20221026/korruptsiya-1826919119.html

молдавия

кишинев

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в мире, владимир плахотнюк, илан шор, майя санду, молдавия, кишинев, евросоюз