Рейтинг@Mail.ru
Санду призвала Евросоюз ввести санкции против коррупционеров из Молдавии - РИА Новости, 23.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221123/moldaviya-1833690496.html
Санду призвала Евросоюз ввести санкции против коррупционеров из Молдавии
Санду призвала Евросоюз ввести санкции против коррупционеров из Молдавии - РИА Новости, 23.11.2022
Санду призвала Евросоюз ввести санкции против коррупционеров из Молдавии
Президент Молдавии Майя Санду призвала европейские государства ввести санкции против молдавских коррупционеров, которые, по ее словам, угрожают безопасности... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T16:02
2022-11-23T16:02
в мире
владимир плахотнюк
илан шор
майя санду
молдавия
кишинев
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830510787_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_be6a791c5c692b218f6c074cd5e00a7a.jpg
КИШИНЕВ, 23 ноя - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду призвала европейские государства ввести санкции против молдавских коррупционеров, которые, по ее словам, угрожают безопасности республики.Минфин США в конце октября объявил о новых санкциях против граждан и компаний из России, в список попали имеющие молдавское гражданство олигарх Владимир Плахотнюк и лидер партии "Шор" Илан Шор вместе со своим политформированием. Санкции будут действовать и на территории Молдавии."Призываю европейские государства, представленные в этом зале, последовать примеру США и наказать коррупционеров, которые крадут государственные деньги и ставят под угрозу стабильность и демократию нашей страны. Коррупция не знает границ", — заявила Санду, выступая на Ежегодной профессиональной конференцию европейских партнеров по борьбе с коррупцией/Европейской сети контактных пунктов по борьбе с коррупцией EPAC/EACN.По ее словам, коррупция ставит под угрозу территориальную целостность страны, благополучие и жизни граждан"Коррупционно-криминальные группировки, руководимые разыскиваемыми в Молдавии и поддерживаемые Россией, пытаются подорвать власть в Кишиневе и пресечь наши усилия по наведению порядка в сфере правосудия и привлечению к ответственности тех, кто обокрал граждан", - заявила президент.Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года МВД России сообщило, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. МВД РФ в апреле 2020 года заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России совместно с Плахотнюком 500 миллиардов рублей. На родине Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также выводе миллиарда долларов из банковской системы страны, олигарх незаконно покинул Молдавию в июне 2019 года. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции на родину.Шор - бизнесмен и супруг известной российской певицы Жасмин. В июне 2017 года был приговорен к 7,5 годам лишения свободы из-за участия в деле о банковских махинациях, Шор опротестовал приговор, ему запретили покидать территорию Молдавии. После февральских выборов 2019 года он как глава партии "Шор" стал депутатом, а затем покинул страну, после чего его лишили депутатского иммунитета. Прокуратура завела три уголовных дела в связи с отъездом политика, он объявлен в международный розыск. Несмотря на это, во время досрочных парламентских выборов в июле 2021 года Шор снова стал депутатом и вернул иммунитет. В конце мая по инициативе генпрокуратуры Шор снова лишили иммунитета из-за подозрений в отмывании денег и мошенничестве в особо крупных размерах. С середины сентября партия "Шор" проводит в Кишиневе антиправительственные протесты.
https://ria.ru/20221123/aeroport-1833618679.html
https://ria.ru/20221122/moldaviya-1833485423.html
https://ria.ru/20221026/korruptsiya-1826919119.html
молдавия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830510787_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d0a3368b1da367bd00d64f8ba8d99559.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир плахотнюк, илан шор, майя санду, молдавия, кишинев, евросоюз
В мире, Владимир Плахотнюк, Илан Шор, Майя Санду, Молдавия, Кишинев, Евросоюз
16:02 23.11.2022
 
Санду призвала Евросоюз ввести санкции против коррупционеров из Молдавии

Президент Санду призвала Евросоюз ввести санкции против молдавских коррупционеров

© Sputnik / Родион Прока / Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 23 ноя - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду призвала европейские государства ввести санкции против молдавских коррупционеров, которые, по ее словам, угрожают безопасности республики.
Минфин США в конце октября объявил о новых санкциях против граждан и компаний из России, в список попали имеющие молдавское гражданство олигарх Владимир Плахотнюк и лидер партии "Шор" Илан Шор вместе со своим политформированием. Санкции будут действовать и на территории Молдавии.
Аэропорт Кишинева - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
Вчера, 12:49
Молдавия национализировала международный аэропорт в Кишиневе
"Призываю европейские государства, представленные в этом зале, последовать примеру США и наказать коррупционеров, которые крадут государственные деньги и ставят под угрозу стабильность и демократию нашей страны. Коррупция не знает границ", — заявила Санду, выступая на Ежегодной профессиональной конференцию европейских партнеров по борьбе с коррупцией/Европейской сети контактных пунктов по борьбе с коррупцией EPAC/EACN.
По ее словам, коррупция ставит под угрозу территориальную целостность страны, благополучие и жизни граждан
"Коррупционно-криминальные группировки, руководимые разыскиваемыми в Молдавии и поддерживаемые Россией, пытаются подорвать власть в Кишиневе и пресечь наши усилия по наведению порядка в сфере правосудия и привлечению к ответственности тех, кто обокрал граждан", - заявила президент.
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
22 ноября, 19:57
Молдавия засекретила информацию о работе электросетей
Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года МВД России сообщило, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. МВД РФ в апреле 2020 года заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России совместно с Плахотнюком 500 миллиардов рублей. На родине Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также выводе миллиарда долларов из банковской системы страны, олигарх незаконно покинул Молдавию в июне 2019 года. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции на родину.
Шор - бизнесмен и супруг известной российской певицы Жасмин. В июне 2017 года был приговорен к 7,5 годам лишения свободы из-за участия в деле о банковских махинациях, Шор опротестовал приговор, ему запретили покидать территорию Молдавии. После февральских выборов 2019 года он как глава партии "Шор" стал депутатом, а затем покинул страну, после чего его лишили депутатского иммунитета. Прокуратура завела три уголовных дела в связи с отъездом политика, он объявлен в международный розыск. Несмотря на это, во время досрочных парламентских выборов в июле 2021 года Шор снова стал депутатом и вернул иммунитет. В конце мая по инициативе генпрокуратуры Шор снова лишили иммунитета из-за подозрений в отмывании денег и мошенничестве в особо крупных размерах. С середины сентября партия "Шор" проводит в Кишиневе антиправительственные протесты.
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
26 октября, 14:13
СМИ: в Европе опасаются снижения действенности помощи Киеву из-за коррупции
 
В миреВладимир ПлахотнюкИлан ШорМайя СандуМолдавияКишиневЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала