https://ria.ru/20221123/moldaviya-1833682067.html

Некоторые районы Молдавии остались без электричества

Некоторые районы Молдавии остались без электричества - РИА Новости, 23.11.2022

Некоторые районы Молдавии остались без электричества

Многие населенные пункты Молдавии, в том числе и столица, остались без электроэнергии, сообщил вице-премьер Андрей Спыну, связав это с обстрелами украинских... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T15:38

2022-11-23T15:38

2022-11-23T15:48

молдавия

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КИШИНЕВ, 23 ноя - РИА Новости. Многие населенные пункты Молдавии, в том числе и столица, остались без электроэнергии, сообщил вице-премьер Андрей Спыну, связав это с обстрелами украинских объектов инфраструктуры.Похожая ситуация уже была в республике 15 ноября, тогда без электроэнергии осталось 70% территории из-за автоматического отключения линии поставки электроэнергии в страну на фоне обстрела украинской инфраструктуры.В среду примерно в 15.20 мск часть населенных пунктов Молдавии осталась без электроэнергии. В соцсетях на отключение света жалуются жители непризнанного Приднестровья, Кишинева, различных районов на севере и юге Молдавии."Уважаемые граждане, сегодня у нас повторение ситуации с 15 ноября. После бомбардировки украинской энергосистемы в последний час у нас повсюду массовые отключения электроэнергии", - написал Спыну в Telegram-канале.Предприятие "Молдэлектрика" работает над восстановлением подачи электроэнергии.

https://ria.ru/20221123/kiev-1833672933.html

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

молдавия