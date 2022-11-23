15:38 23.11.2022 (обновлено: 15:48 23.11.2022)
Некоторые районы Молдавии остались без электричества
Кишинев и несколько районов Молдавии остались без электричества
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПрохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 23 ноя - РИА Новости. Многие населенные пункты Молдавии, в том числе и столица, остались без электроэнергии, сообщил вице-премьер Андрей Спыну, связав это с обстрелами украинских объектов инфраструктуры.
Похожая ситуация уже была в республике 15 ноября, тогда без электроэнергии осталось 70% территории из-за автоматического отключения линии поставки электроэнергии в страну на фоне обстрела украинской инфраструктуры.
В среду примерно в 15.20 мск часть населенных пунктов Молдавии осталась без электроэнергии. В соцсетях на отключение света жалуются жители непризнанного Приднестровья, Кишинева, различных районов на севере и юге Молдавии.
"Уважаемые граждане, сегодня у нас повторение ситуации с 15 ноября. После бомбардировки украинской энергосистемы в последний час у нас повсюду массовые отключения электроэнергии", - написал Спыну в Telegram-канале.
Предприятие "Молдэлектрика" работает над восстановлением подачи электроэнергии.