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Некоторые районы Молдавии остались без электричества - РИА Новости, 23.11.2022
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Некоторые районы Молдавии остались без электричества
Некоторые районы Молдавии остались без электричества - РИА Новости, 23.11.2022
Некоторые районы Молдавии остались без электричества
Многие населенные пункты Молдавии, в том числе и столица, остались без электроэнергии, сообщил вице-премьер Андрей Спыну, связав это с обстрелами украинских... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T15:38
2022-11-23T15:48
молдавия
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КИШИНЕВ, 23 ноя - РИА Новости. Многие населенные пункты Молдавии, в том числе и столица, остались без электроэнергии, сообщил вице-премьер Андрей Спыну, связав это с обстрелами украинских объектов инфраструктуры.Похожая ситуация уже была в республике 15 ноября, тогда без электроэнергии осталось 70% территории из-за автоматического отключения линии поставки электроэнергии в страну на фоне обстрела украинской инфраструктуры.В среду примерно в 15.20 мск часть населенных пунктов Молдавии осталась без электроэнергии. В соцсетях на отключение света жалуются жители непризнанного Приднестровья, Кишинева, различных районов на севере и юге Молдавии."Уважаемые граждане, сегодня у нас повторение ситуации с 15 ноября. После бомбардировки украинской энергосистемы в последний час у нас повсюду массовые отключения электроэнергии", - написал Спыну в Telegram-канале.Предприятие "Молдэлектрика" работает над восстановлением подачи электроэнергии.
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молдавия
Молдавия
15:38 23.11.2022 (обновлено: 15:48 23.11.2022)
 
Некоторые районы Молдавии остались без электричества

Кишинев и несколько районов Молдавии остались без электричества

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПрохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 23 ноя - РИА Новости. Многие населенные пункты Молдавии, в том числе и столица, остались без электроэнергии, сообщил вице-премьер Андрей Спыну, связав это с обстрелами украинских объектов инфраструктуры.
Похожая ситуация уже была в республике 15 ноября, тогда без электроэнергии осталось 70% территории из-за автоматического отключения линии поставки электроэнергии в страну на фоне обстрела украинской инфраструктуры.
В среду примерно в 15.20 мск часть населенных пунктов Молдавии осталась без электроэнергии. В соцсетях на отключение света жалуются жители непризнанного Приднестровья, Кишинева, различных районов на севере и юге Молдавии.
"Уважаемые граждане, сегодня у нас повторение ситуации с 15 ноября. После бомбардировки украинской энергосистемы в последний час у нас повсюду массовые отключения электроэнергии", - написал Спыну в Telegram-канале.
Предприятие "Молдэлектрика" работает над восстановлением подачи электроэнергии.
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Вчера, 15:16Специальная военная операция на Украине
На Украине начались перебои с электричеством после ударов по инфраструктуре
 
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