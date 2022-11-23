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Кишинев намеренно оставляет газ в сетях Украины, заявили в "Молдовагазе" - РИА Новости, 23.11.2022
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Кишинев намеренно оставляет газ в сетях Украины, заявили в "Молдовагазе"
Кишинев намеренно оставляет газ в сетях Украины, заявили в "Молдовагазе" - РИА Новости, 23.11.2022
Кишинев намеренно оставляет газ в сетях Украины, заявили в "Молдовагазе"
Кишинев специально оставил часть газа в украинских сетях, заявил в Telegram-канале глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T13:19
2022-11-23T14:41
украина
молдавия
кишинев
газпром
молдовагаз
в мире
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КИШИНЕВ, 23 ноя — РИА Новости. Кишинев специально оставил часть газа в украинских сетях, заявил в Telegram-канале глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан.Чебан уточнил, что компания ежедневно направляет поставщику и украинской стороне информацию о номинальном объеме голубого топлива, необходимом в течение суток. При этом операторы передающих сетей двух республик управляют потоками газа в разных направлениях и ведут операционно-балансирующий счет, где фиксируется разница между номинированными пользователями сети и измеренными количествами газа. Показатель определяется спросом потребителей на газ и в холодный период времени зависит от климатических условий. И в первой половине ноября разница была существенной из-за аномально теплой погоды, позволившей позже начать отопительный сезон.По словам главы "Молдовагаза", количество оставшегося на Украине газа отразилось на операционно-балансирующих счетах точек межгосударственных соединений "Алексеевка" и "Гребеники".Чебан подчеркнул, что операторы передающих сетей Украины всегда обеспечивали передачу Кишиневу объемов природного газа, указанных в подтвержденных номинациях.Накануне "Газпром" сообщил, что количество газа, подаваемого для транзита Кишиневу через территорию соседней страны, превышает объем, фактически передаваемый на границе двух республик. Компания сократила поставки топлива через станцию "Суджа" в объеме суточной недопоставки.Как уточнили в российском концерне, "Молдовагаз" 21 ноября в соответствии с контрактом оплатил часть поставок за ноябрь. Объем фактически поставленного газа, по которому нарушена оплата текущих поставок в ноябре, составляет 24,945 миллиона кубометров, тогда как суммарный накопленный объем оседания на территории Украины — 52,52 миллиона кубометров.Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились о продлении договора на поставку газа при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022-м.В "Газпроме" утверждают, что с учетом ситуации в республике приняли решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны. При этом российская сторона оставила за собой право полностью прекратить поставки газа в страну при нарушении "Молдовагазом" обязательства по оплате и срокам заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности. В ноябре Кишинев получит 51 процент от необходимого стране объема газа.Сейчас страна переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти намерены сократить потребление газа в зимнее время минимум на 15 процентов. Ранее "Молдовагаз" сообщил о сокращении с 1 ноября поставок российского газа. Из общего количества в 5,7 миллиона кубометров, поставляемых "Газпромом", Молдавия будет получать 3,4 миллиона, а Приднестровье — 2,3 миллиона в сутки.
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украина, молдавия, кишинев, газпром, молдовагаз, в мире
Украина, Молдавия, Кишинев, Газпром, Молдовагаз, В мире
13:19 23.11.2022 (обновлено: 14:41 23.11.2022)
 
Кишинев намеренно оставляет газ в сетях Украины, заявили в "Молдовагазе"

"Молдовагаз": Кишинев намеренно оставляет газ в сетях Украины, чтобы избежать дефицита

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкГазораспределительная станция "Нежухив" в Стрыйском районе Львовской области
Газораспределительная станция Нежухив в Стрыйском районе Львовской области - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Газораспределительная станция "Нежухив" в Стрыйском районе Львовской области. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 23 ноя — РИА Новости. Кишинев специально оставил часть газа в украинских сетях, заявил в Telegram-канале глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан.

"Молдовагаз" не имел возможность сдать на хранение невостребованный в первой половине ноября потребителями страны объем газа, а отказаться от него в условиях ограниченных поставок газа от ПАО "Газпром" в пропорции 51 процент от объема, предусмотренного контрактом, означало бы создать невосполнимый дефицит для второй половины ноября", — объяснил он.

Чебан уточнил, что компания ежедневно направляет поставщику и украинской стороне информацию о номинальном объеме голубого топлива, необходимом в течение суток. При этом операторы передающих сетей двух республик управляют потоками газа в разных направлениях и ведут операционно-балансирующий счет, где фиксируется разница между номинированными пользователями сети и измеренными количествами газа.
Показатель определяется спросом потребителей на газ и в холодный период времени зависит от климатических условий. И в первой половине ноября разница была существенной из-за аномально теплой погоды, позволившей позже начать отопительный сезон.
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По словам главы "Молдовагаза", количество оставшегося на Украине газа отразилось на операционно-балансирующих счетах точек межгосударственных соединений "Алексеевка" и "Гребеники".
Чебан подчеркнул, что операторы передающих сетей Украины всегда обеспечивали передачу Кишиневу объемов природного газа, указанных в подтвержденных номинациях.

"Данный факт подтверждается месячными коммерческими актами, подписанными как между АО "Молдовагаз" и ПАО "Газпром", так и между операторами передающих сетей Украины и Республики Молдовы", — отметил он.

Накануне "Газпром" сообщил, что количество газа, подаваемого для транзита Кишиневу через территорию соседней страны, превышает объем, фактически передаваемый на границе двух республик. Компания сократила поставки топлива через станцию "Суджа" в объеме суточной недопоставки.
Как уточнили в российском концерне, "Молдовагаз" 21 ноября в соответствии с контрактом оплатил часть поставок за ноябрь. Объем фактически поставленного газа, по которому нарушена оплата текущих поставок в ноябре, составляет 24,945 миллиона кубометров, тогда как суммарный накопленный объем оседания на территории Украины — 52,52 миллиона кубометров.
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В "Газпроме" утверждают, что с учетом ситуации в республике приняли решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны. При этом российская сторона оставила за собой право полностью прекратить поставки газа в страну при нарушении "Молдовагазом" обязательства по оплате и срокам заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности. В ноябре Кишинев получит 51 процент от необходимого стране объема газа.

Сейчас страна переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти намерены сократить потребление газа в зимнее время минимум на 15 процентов. Ранее "Молдовагаз" сообщил о сокращении с 1 ноября поставок российского газа. Из общего количества в 5,7 миллиона кубометров, поставляемых "Газпромом", Молдавия будет получать 3,4 миллиона, а Приднестровье — 2,3 миллиона в сутки.
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