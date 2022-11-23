https://ria.ru/20221123/moldaviya-1833627601.html

Кишинев намеренно оставляет газ в сетях Украины, заявили в "Молдовагазе"

Кишинев намеренно оставляет газ в сетях Украины, заявили в "Молдовагазе" - РИА Новости, 23.11.2022

Кишинев намеренно оставляет газ в сетях Украины, заявили в "Молдовагазе"

Кишинев специально оставил часть газа в украинских сетях, заявил в Telegram-канале глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан. РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T13:19

2022-11-23T13:19

2022-11-23T14:41

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КИШИНЕВ, 23 ноя — РИА Новости. Кишинев специально оставил часть газа в украинских сетях, заявил в Telegram-канале глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан.Чебан уточнил, что компания ежедневно направляет поставщику и украинской стороне информацию о номинальном объеме голубого топлива, необходимом в течение суток. При этом операторы передающих сетей двух республик управляют потоками газа в разных направлениях и ведут операционно-балансирующий счет, где фиксируется разница между номинированными пользователями сети и измеренными количествами газа. Показатель определяется спросом потребителей на газ и в холодный период времени зависит от климатических условий. И в первой половине ноября разница была существенной из-за аномально теплой погоды, позволившей позже начать отопительный сезон.По словам главы "Молдовагаза", количество оставшегося на Украине газа отразилось на операционно-балансирующих счетах точек межгосударственных соединений "Алексеевка" и "Гребеники".Чебан подчеркнул, что операторы передающих сетей Украины всегда обеспечивали передачу Кишиневу объемов природного газа, указанных в подтвержденных номинациях.Накануне "Газпром" сообщил, что количество газа, подаваемого для транзита Кишиневу через территорию соседней страны, превышает объем, фактически передаваемый на границе двух республик. Компания сократила поставки топлива через станцию "Суджа" в объеме суточной недопоставки.Как уточнили в российском концерне, "Молдовагаз" 21 ноября в соответствии с контрактом оплатил часть поставок за ноябрь. Объем фактически поставленного газа, по которому нарушена оплата текущих поставок в ноябре, составляет 24,945 миллиона кубометров, тогда как суммарный накопленный объем оседания на территории Украины — 52,52 миллиона кубометров.Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились о продлении договора на поставку газа при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022-м.В "Газпроме" утверждают, что с учетом ситуации в республике приняли решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны. При этом российская сторона оставила за собой право полностью прекратить поставки газа в страну при нарушении "Молдовагазом" обязательства по оплате и срокам заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности. В ноябре Кишинев получит 51 процент от необходимого стране объема газа.Сейчас страна переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти намерены сократить потребление газа в зимнее время минимум на 15 процентов. Ранее "Молдовагаз" сообщил о сокращении с 1 ноября поставок российского газа. Из общего количества в 5,7 миллиона кубометров, поставляемых "Газпромом", Молдавия будет получать 3,4 миллиона, а Приднестровье — 2,3 миллиона в сутки.

https://ria.ru/20221123/moldaviya-1833543927.html

https://ria.ru/20221101/elektroenergiya-1828430430.html

https://ria.ru/20220913/pushkov-1816369178.html

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Дарья Буймова

украина, молдавия, кишинев, газпром, молдовагаз, в мире