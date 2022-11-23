https://ria.ru/20221123/moldaviya-1833543927.html
В Молдавии осевший на Украине газ назвали резервами
В Молдавии осевший на Украине газ назвали резервами - РИА Новости, 23.11.2022
В Молдавии осевший на Украине газ назвали резервами
Вице-премьер и министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну прокомментировал заявление "Газпрома" о том, что часть транзитного газа для республики оседает на... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T08:58
2022-11-23T08:58
2022-11-23T13:02
молдавия
украина
румыния
молдовагаз
газпром
в мире
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КИШИНЕВ, 23 ноя — РИА Новости. Вице-премьер и министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну прокомментировал заявление "Газпрома" о том, что часть транзитного газа для республики оседает на Украине, эти объемы он назвал резервами, принадлежащими Кишиневу."Те объемы газа, которые "Газпром" называет оставшимися в Украине, — это наши сбережения и резервы, хранящиеся на складах в Украине. Пусть и здесь будет ясно, что эти объемы были и будут полностью оплачены нашей страной", — написал чиновник в Telegram-канале.По его словам, весь газ, поставляемый в Молдавию, поступает в страну, просто до этого его часть хранится на Украине и в Румынии.Накануне "Газпром" сообщил, что количество газа, подаваемого для транзита в Молдавию через Украину, превышает объем, фактически передаваемый на украино-молдавской границе. Компания сократила поставки топлива через станцию "Суджа" в объеме суточной недопоставки.Как уточнили в российском концерне, "Молдовагаз" 21 ноября в соответствии с контрактом оплатил часть поставок за ноябрь. Объем фактически поставленного газа, по которому нарушена оплата текущих поставок в ноябре, составляет 24,945 миллиона кубометров, тогда как суммарный накопленный объем оседания на территории Украины — 52,52 миллиона кубометров.Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились о продлении договора на поставку газа при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022-м.В "Газпроме" утверждают, что с учетом ситуации в республике приняли решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны. При этом российская сторона оставила за собой право полностью прекратить поставки газа в страну при нарушении "Молдовагазом" обязательства по оплате и срокам заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности. В ноябре Кишинев получит 51 процент от необходимого стране объема газа.Сейчас страна переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти намерены сократить потребление газа в зимнее время минимум на 15 процентов. Ранее "Молдовагаз" сообщил о сокращении с 1 ноября поставок российского газа. Из общего количества в 5,7 миллиона кубометров, поставляемых "Газпромом", Молдавия будет получать 3,4 миллиона, а Приднестровье — 2,3 миллиона в сутки.
https://ria.ru/20221122/gaz-1833359145.html
https://ria.ru/20221123/gaz-1833567534.html
https://ria.ru/20221122/gaz-1833319793.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молдавия, украина, румыния, молдовагаз, газпром, в мире
Молдавия, Украина, Румыния, Молдовагаз, Газпром, В мире
08:58 23.11.2022 (обновлено: 13:02 23.11.2022)
В Молдавии осевший на Украине газ назвали резервами
Вице-премьер Молдавии Спыну назвал резервами осевший на Украине газ и пообещал оплату
КИШИНЕВ, 23 ноя — РИА Новости.
Вице-премьер и министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну прокомментировал
заявление "Газпрома" о том, что часть транзитного газа для республики оседает на Украине, эти объемы он назвал резервами, принадлежащими Кишиневу.
"Те объемы газа, которые "Газпром" называет оставшимися в Украине, — это наши сбережения и резервы, хранящиеся на складах в Украине. Пусть и здесь будет ясно, что эти объемы были и будут полностью оплачены нашей страной", — написал чиновник в Telegram-канале.
По его словам, весь газ, поставляемый в Молдавию, поступает в страну, просто до этого его часть хранится на Украине и в Румынии
.
"Молдавия уже имеет в хранилищах более 200 миллионов кубов газа. Давление, шантаж, угрозы больше не имеют места. Вместе мы зарабатываем свою энергетическую независимость", — заключил молдавский министр.
Накануне "Газпром
" сообщил, что количество газа, подаваемого для транзита в Молдавию через Украину, превышает объем, фактически передаваемый на украино-молдавской границе. Компания сократила поставки топлива через станцию "Суджа" в объеме суточной недопоставки.
Как уточнили в российском концерне, "Молдовагаз" 21 ноября в соответствии с контрактом оплатил часть поставок за ноябрь. Объем фактически поставленного газа, по которому нарушена оплата текущих поставок в ноябре, составляет 24,945 миллиона кубометров, тогда как суммарный накопленный объем оседания на территории Украины — 52,52 миллиона кубометров.
Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились о продлении договора на поставку газа при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022-м.
В "Газпроме" утверждают, что с учетом ситуации в республике приняли решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны. При этом российская сторона оставила за собой право полностью прекратить поставки газа в страну при нарушении "Молдовагазом" обязательства по оплате и срокам заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности. В ноябре Кишинев получит 51 процент от необходимого стране объема газа.
Сейчас страна переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти намерены сократить потребление газа в зимнее время минимум на 15 процентов. Ранее "Молдовагаз" сообщил о сокращении с 1 ноября поставок российского газа. Из общего количества в 5,7 миллиона кубометров, поставляемых "Газпромом", Молдавия будет получать 3,4 миллиона, а Приднестровье — 2,3 миллиона в сутки.