https://ria.ru/20221123/mitvol-1833601385.html

Суд продлил арест Митволя до 24 января

Суд продлил арест Митволя до 24 января - РИА Новости, 23.11.2022

Суд продлил арест Митволя до 24 января

Суд в Красноярске продлил на два месяца срок содержания под стражей бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя, сообщается в Telegram-канале объединенной... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T12:04

2022-11-23T12:04

2022-11-23T12:09

красноярск

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

происшествия

олег митволь

красноярский край

россия

красноярский краевой суд

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КРАСНОЯРСК, 23 ноя – РИА Новости. Суд в Красноярске продлил на два месяца срок содержания под стражей бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Красноярского края."Сегодня Центральный районный суд Красноярска продлил меру пресечения в виде заключения под стражу председателю совета директоров АО "Красноярский трест инженерно-строительных изысканий" Олегу Митволю, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ. Мера пресечения в виде заключения под стражу продлена до 24 января 2023 года", - говорится в сообщении.Митволь – фигурант дела о хищении 900 миллионов рублей, он был задержан 8 июня в московском аэропорту "Внуково". Суд в Красноярске 10 июня арестовал председателя совета директоров АО "Красноярский ТИСИЗ" до 24 июля, потом меру дважды продлевали. По статье "Мошенничество в особо крупном размере" ему грозит до 10 лет лишения свободы.Ранее в Красноярском краевом суде рассказали, что адвокат Митволя сообщил о заключенном со следствием досудебном соглашении и готовности его подзащитного возместить ущерб.

https://ria.ru/20221027/arest-1827171441.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

красноярск, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), происшествия, олег митволь, красноярский край, россия, красноярский краевой суд