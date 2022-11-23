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Суд продлил арест Митволя до 24 января
Суд продлил арест Митволя до 24 января - РИА Новости, 23.11.2022
Суд продлил арест Митволя до 24 января
Суд в Красноярске продлил на два месяца срок содержания под стражей бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя, сообщается в Telegram-канале объединенной... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T12:04
2022-11-23T12:04
2022-11-23T12:09
красноярск
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
происшествия
олег митволь
красноярский край
россия
красноярский краевой суд
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КРАСНОЯРСК, 23 ноя – РИА Новости. Суд в Красноярске продлил на два месяца срок содержания под стражей бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Красноярского края."Сегодня Центральный районный суд Красноярска продлил меру пресечения в виде заключения под стражу председателю совета директоров АО "Красноярский трест инженерно-строительных изысканий" Олегу Митволю, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ. Мера пресечения в виде заключения под стражу продлена до 24 января 2023 года", - говорится в сообщении.Митволь – фигурант дела о хищении 900 миллионов рублей, он был задержан 8 июня в московском аэропорту "Внуково". Суд в Красноярске 10 июня арестовал председателя совета директоров АО "Красноярский ТИСИЗ" до 24 июля, потом меру дважды продлевали. По статье "Мошенничество в особо крупном размере" ему грозит до 10 лет лишения свободы.Ранее в Красноярском краевом суде рассказали, что адвокат Митволя сообщил о заключенном со следствием досудебном соглашении и готовности его подзащитного возместить ущерб.
https://ria.ru/20221027/arest-1827171441.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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красноярск, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), происшествия, олег митволь, красноярский край, россия, красноярский краевой суд
Красноярск, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Происшествия, Олег Митволь, Красноярский край, Россия, Красноярский краевой суд
12:04 23.11.2022 (обновлено: 12:09 23.11.2022)
Суд продлил арест Митволя до 24 января
Суд в Красноярске продлил арест Митволя по делу о мошенничестве до 24 января