https://ria.ru/20221123/mirotvortsy-1833799944.html

В ОДКБ обсудили мандат миротворцев на границе Армении и Азербайджана

В ОДКБ обсудили мандат миротворцев на границе Армении и Азербайджана - РИА Новости, 23.11.2022

В ОДКБ обсудили мандат миротворцев на границе Армении и Азербайджана

Тема продления мандата российских миротворцев на границе Армении и Азербайджана затрагивалась в ходе саммита ОДКБ, РФ продолжит принимать участие в... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T22:09

2022-11-23T22:09

2022-11-23T22:09

армения

азербайджан

россия

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ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Тема продления мандата российских миротворцев на границе Армении и Азербайджана затрагивалась в ходе саммита ОДКБ, РФ продолжит принимать участие в урегулировании, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Песков подчеркнул, что российская сторона приветствует все возможные усилия, которые приведут к мирному урегулированию."Но сама Россия продолжает играть очень важную роль. Все предложения России зафиксированы сторонами, имеется ввиду Ереваном и Баку. И мы продолжим оказывать наши услуги в той мере, в которой в этих услугах будут нуждаться страны для того, чтобы выйти на устойчивый уровень", - отметил пресс-секретарь главы государства.Он также добавил, что "конечно же, востребованы услуги ОДКБ".Песков напомнил, что после обострения ситуации на границе была направлена делегация уполномоченных лиц, которая составила отчет."Он рассматривался и вчера министрами иностранных дел, об этом речь шла и сегодня. Разговор на эту тему будет продолжаться", - сказал он.

https://ria.ru/20221123/dogovor-1833795942.html

https://ria.ru/20221123/odkb-1833097213.html

армения

азербайджан

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

армения, азербайджан, россия, одкб