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В ОДКБ обсудили мандат миротворцев на границе Армении и Азербайджана - РИА Новости, 23.11.2022
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В ОДКБ обсудили мандат миротворцев на границе Армении и Азербайджана
В ОДКБ обсудили мандат миротворцев на границе Армении и Азербайджана - РИА Новости, 23.11.2022
В ОДКБ обсудили мандат миротворцев на границе Армении и Азербайджана
Тема продления мандата российских миротворцев на границе Армении и Азербайджана затрагивалась в ходе саммита ОДКБ, РФ продолжит принимать участие в... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T22:09
2022-11-23T22:09
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ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Тема продления мандата российских миротворцев на границе Армении и Азербайджана затрагивалась в ходе саммита ОДКБ, РФ продолжит принимать участие в урегулировании, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Песков подчеркнул, что российская сторона приветствует все возможные усилия, которые приведут к мирному урегулированию."Но сама Россия продолжает играть очень важную роль. Все предложения России зафиксированы сторонами, имеется ввиду Ереваном и Баку. И мы продолжим оказывать наши услуги в той мере, в которой в этих услугах будут нуждаться страны для того, чтобы выйти на устойчивый уровень", - отметил пресс-секретарь главы государства.Он также добавил, что "конечно же, востребованы услуги ОДКБ".Песков напомнил, что после обострения ситуации на границе была направлена делегация уполномоченных лиц, которая составила отчет."Он рассматривался и вчера министрами иностранных дел, об этом речь шла и сегодня. Разговор на эту тему будет продолжаться", - сказал он.
https://ria.ru/20221123/dogovor-1833795942.html
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армения, азербайджан, россия, одкб
Армения, Азербайджан, Россия, ОДКБ
22:09 23.11.2022
 
В ОДКБ обсудили мандат миротворцев на границе Армении и Азербайджана

Песков: в ОДКБ обсуждали продление мандата миротворцев на границе Армении и Азербайджана

© РИА Новости / Валерий МельниковБлокпост российских миротворцев на въезде в город Шуша
Блокпост российских миротворцев на въезде в город Шуша - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Блокпост российских миротворцев на въезде в город Шуша . Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Тема продления мандата российских миротворцев на границе Армении и Азербайджана затрагивалась в ходе саммита ОДКБ, РФ продолжит принимать участие в урегулировании, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Затрагивалась эта тема. Весьма откровенно, очень прямо, конструктивно. Не все пока удается согласовать, есть определенные нюансы. Но эта тема на повестке дня", - сказал он журналистам.
Песков подчеркнул, что российская сторона приветствует все возможные усилия, которые приведут к мирному урегулированию.
"Но сама Россия продолжает играть очень важную роль. Все предложения России зафиксированы сторонами, имеется ввиду Ереваном и Баку. И мы продолжим оказывать наши услуги в той мере, в которой в этих услугах будут нуждаться страны для того, чтобы выйти на устойчивый уровень", - отметил пресс-секретарь главы государства.
Граница Армении и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
Вчера, 21:42
Баку и Еревану нужно помочь договориться о мире, считают в Кремле
Он также добавил, что "конечно же, востребованы услуги ОДКБ".
Песков напомнил, что после обострения ситуации на границе была направлена делегация уполномоченных лиц, которая составила отчет.
"Он рассматривался и вчера министрами иностранных дел, об этом речь шла и сегодня. Разговор на эту тему будет продолжаться", - сказал он.
Заседание Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
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