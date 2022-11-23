В ОДКБ обсудили мандат миротворцев на границе Армении и Азербайджана
Песков: в ОДКБ обсуждали продление мандата миротворцев на границе Армении и Азербайджана
Блокпост российских миротворцев на въезде в город Шуша . Архивное фото
ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Тема продления мандата российских миротворцев на границе Армении и Азербайджана затрагивалась в ходе саммита ОДКБ, РФ продолжит принимать участие в урегулировании, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Затрагивалась эта тема. Весьма откровенно, очень прямо, конструктивно. Не все пока удается согласовать, есть определенные нюансы. Но эта тема на повестке дня", - сказал он журналистам.
Песков подчеркнул, что российская сторона приветствует все возможные усилия, которые приведут к мирному урегулированию.
"Но сама Россия продолжает играть очень важную роль. Все предложения России зафиксированы сторонами, имеется ввиду Ереваном и Баку. И мы продолжим оказывать наши услуги в той мере, в которой в этих услугах будут нуждаться страны для того, чтобы выйти на устойчивый уровень", - отметил пресс-секретарь главы государства.
Он также добавил, что "конечно же, востребованы услуги ОДКБ".
Песков напомнил, что после обострения ситуации на границе была направлена делегация уполномоченных лиц, которая составила отчет.
"Он рассматривался и вчера министрами иностранных дел, об этом речь шла и сегодня. Разговор на эту тему будет продолжаться", - сказал он.